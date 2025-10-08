ETV Bharat / business

സ്കോച്ച് വിസ്‌കിയ്‌ക്ക് വില കുറയും: ബ്രിട്ടീഷ് വ്യാപാര ചർച്ചയിൽ മിനുങ്ങാനൊരുങ്ങി സ്‌കോട്ടിഷ് മദ്യം

കരാർ യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ യുകെയുടെ സ്കോച്ച് വിസ്‌കി വ്യവസായം പ്രതിവർഷം 190 ദശലക്ഷം പൗണ്ട് വളർച്ച കൈവരിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.

FILE- United Kingdom Prime Minister Keir Starmer (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 8, 2025 at 11:03 AM IST

ലണ്ടൻ: ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമറിൻ്റെ സന്ദർശനത്തോടെ വീണ്ടും ചർച്ചയായി സ്കോച്ച് വിസ്‌കി. ഇന്ത്യ-യുകെ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിൽ (എഫ്‌ടി‌എ) സ്കോച്ച് വിസ്‌കി വ്യവസായമാണ് ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം. കരാർ യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ യുകെയുടെ സ്കോച്ച് വിസ്‌കി വ്യവസായം പ്രതിവർഷം 190 ദശലക്ഷം പൗണ്ട് വളർച്ച കൈവരിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.

സ്കോച്ച് വിസ്‌കി അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങളും നിർമ്മാതാക്കളും സ്റ്റാർമറിൻ്റെ വ്യാപാര ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഡൗണിങ് സ്ട്രീറ്റ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിവർഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ബില്യൺ പൗണ്ട് മൂല്യമുള്ള സ്കോച്ച് വിസ്‌കി വ്യാപാരം നടക്കുമെന്നും, 1,000ത്തിലധികം പുതിയ യുകെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്നും ഡൗണിങ് സ്ട്രീറ്റ് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്റ്റാർമറിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനത്തിൽ മന്ത്രിമാരുമായും ഇന്ത്യയിലെ സംരംഭകരുമായും കൂടിക്കാഴ്‌ചകൾ നടത്തുമെന്നും യുകെയ്‌ക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരവും നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളും കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുമെന്നും ഡൗണിങ് സ്ട്രീറ്റ് അറിയിച്ചു.

"ഈ വർഷത്തെ ഇന്ത്യയുമായുള്ള യുകെ സർക്കാരിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ വ്യാപാര കരാർ സ്കോട്ട്ലൻഡിനും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വിസ്‌കി വ്യവസായത്തിനും വലിയ വാർത്തയാണ്. കരാർ പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം" - സ്കോട്ട്ലൻഡിൻ്റെ യുകെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഡഗ്ലസ് അലക്‌സാണ്ടർ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ-യുകെ സമഗ്ര സാമ്പത്തിക, വ്യാപാര കരാറിൽ ഇറക്കുമതി തീരുവ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഉത്‌പന്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സ്കോച്ച് വിസ്‌കി.

"വരും വർഷങ്ങളിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിസ്‌കി വിപണിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന സാധ്യത തുറക്കുന്ന ഒന്നാണ് കുറഞ്ഞ താരിഫോടെയുള്ള ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതി. ദീർഘകാല അവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിന് വ്യവസായ മേഖലയിൽ സർക്കാർ നടത്തുന്ന മികച്ച ഇടപെടലുകളുടെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ കരാർ. ഈ മേഖല നേരിടുന്ന ശക്തമായ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന കരാറിൽ സർക്കാരുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു"- സ്കോച്ച് വിസ്‌കി അസോസിയേഷൻ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് മാർക്ക് കെൻ്റ് പറഞ്ഞു.

ജൂലൈയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ യുകെ സന്ദർശനത്തിൽ ധാരണയായ വ്യാപാര കരാർ രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലെയും സാമ്പത്തിക വളർച്ച വർധിപ്പിക്കുമെന്നും, ഷോർട്ട്ബ്രെഡ്, ജനപ്രിയ ഫിസി പാനീയമായ ആർണ്‍ ബ്രൂ തുടങ്ങിയ സ്കോട്ടിഷ് ഉത്‌പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയിൽ അവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുമെന്നും യുകെ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം സ്റ്റാർമറുടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പ്രതിനിധി സംഘത്തിൽ ബിസിനസ് ആൻഡ് ട്രേഡ് സെക്രട്ടറി പീറ്റർ കൈലും മന്ത്രി ലോർഡ് ജേസൺ സ്റ്റോക്ക്‌വുഡും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. വ്യാപാരം 25.5 ബില്യൺ പൗണ്ട് വർധിപ്പിക്കുമെന്നും അതിലൂടെ ജിഡിപിയിൽ 4.8 ബില്യൺ പൗണ്ട് നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്നുമാണ് യുകെ സർക്കാരിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയിലേയ്‌ക്ക് എത്തിയത്. രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന മുംബൈ സന്ദർശനത്തിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രധാനമന്ത്രിമാർ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തും. വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, സാങ്കേതിക വിദ്യ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാകും പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം.

