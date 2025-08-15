ETV Bharat / business

ജിഎസ്‌ടിയിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു; ഇനി രണ്ട് സ്ലാബുകൾ മാത്രം, അറിയേണ്ടതെല്ലാം - INDIA GST REFORM

5%, 12%, 18%, 28% എന്നിങ്ങനെയാണ് നിലവിലെ നികുതി സ്ലാബുകൾ. 12 ശതമാനം, 28 ശതമാനം സ്ലാബുകളിലെ ഉത്പന്നങ്ങൾ 5, 18 ശതമാനം സ്ലാബുകളിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് സാധ്യത.

GST tax system tax slab changes GST council meeting economic policy India
Nirmala Sitharaman (File ETV Bharat)
Published : August 15, 2025 at 8:27 PM IST

സൗരഭ് ശുക്ല

ന്യൂഡൽഹി: 79ആമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ, ജിഎസ്ടി സംവിധാനം സമഗ്രമായി പരിഷ്കരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു. നിലവിലെ നാല് നികുതി സ്ലാബുകളായ 5%, 12%, 18%, 28% എന്നിവ രണ്ട് പ്രധാന സ്ലാബുകളായി (5%, 18%) മാറ്റാനാണ് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ നികുതി വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനും സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം നൽകാനും സാധിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ജിഎസ്ടി വരുമാനം

നിലവിൽ, രാജ്യത്തിൻ്റെ ജിഎസ്ടി വരുമാനത്തിൻ്റെ 67% ലഭിക്കുന്നത് 18% നികുതി സ്ലാബിൽ നിന്നാണ്. അതേസമയം, 12% സ്ലാബിൽ നിന്ന് വെറും 5% വരുമാനം മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 5% സ്ലാബിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഏകദേശം 7% ആണ്. ബാക്കിയുള്ള വരുമാനം 28% സ്ലാബിൽ നിന്നും സെസ്, മറ്റ് നികുതി ഘടനകളിൽ നിന്നും വരുന്നു. സമാന ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത നികുതി ഈടാക്കുന്ന നിലവിലെ രീതി ഒഴിവാക്കാനാണ് പുതിയ പരിഷ്കരണങ്ങളിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

പരിഷ്കരണ നിർദേശങ്ങളും നികുതി സ്ലാബുകളും

ഘടനാപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ, നികുതി നിരക്കുകൾ യുക്തിസഹമാക്കൽ, ജീവിതം കൂടുതൽ ലളിതമാക്കൽ എന്നീ മൂന്ന് മേഖലകളിലാണ് പുതിയ പരിഷ്കരണ നിർദേശങ്ങളിൽ ഊന്നൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇൻവേർട്ടഡ് ഡ്യൂട്ടി ഘടനയിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും നികുതി സമ്പ്രദായം ലളിതമാക്കുന്നതിനും തർക്കങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായകമാകും.

നിലവിൽ 12% സ്ലാബിലുള്ള 99% ഉത്പന്നങ്ങളും 5% സ്ലാബിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 28% സ്ലാബിലുള്ള 90% ഉത്പന്നങ്ങളും 18% സ്ലാബിലേക്ക് മാറ്റിയേക്കാം. ഈ മാറ്റങ്ങൾ സാധനങ്ങളെയും സേവനങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ആഡംബര വസ്തുക്കളും ലക്ഷ്യങ്ങളും

മദ്യവും പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില ആഡംബര വസ്തുക്കൾക്കായി 40% നികുതി സ്ലാബ് പരിഗണിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സ്ലാബിൽ വരുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളുടെ അന്തിമ പട്ടിക തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ, വിദ്യാർഥികൾ, കർഷകർ, സാധാരണക്കാർ എന്നിവർക്ക് നേരിട്ട് പ്രയോജനം ചെയ്യും. കൂടാതെ, വ്യാവസായിക മേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ഇത് ആക്കം കൂട്ടും.

അന്തിമ തീരുമാനം രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ

പരിഷ്കരണ നിർദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രം മന്ത്രിതല സമിതികൾക്ക് (GoM) കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. GoM റിപ്പോർട്ട് ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൗൺസിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും. സെപ്റ്റംബറിലോ ഒക്ടോബറിലോ ഒന്നിലധികം കൗൺസിൽ യോഗങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. 'ആത്മനിർഭർ ഭാരതം' എന്ന ലക്ഷ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

