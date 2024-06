ETV Bharat / business

പതിനെട്ടായിരം കോടിയില്‍ നിന്ന് വട്ടപൂജ്യത്തിലേക്ക്; ബൈജൂസ് ഓഹരികളുടെ മൂല്യം കൂപ്പുകുത്തിയതായി എച്ച്എസ്‌ബിസി - HSBC ASSIGN ZERO VALUE TO BYJUS

By ETV Bharat Kerala Team Published : Jun 7, 2024, 5:11 PM IST