ന്യൂഡല്ഹി: സെപ്റ്റംബര് 22നാണ് രാജ്യത്ത് പുതിയ ജിഎസ്ടി നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തില് വന്നത്. ഇതിനുപിന്നാലെ, അഞ്ചു ശതമാനവും, 18 ശതമാനം എന്നീ രണ്ടു സ്ലാബുകളില് മാത്രമായി ജിഎസ്ടി നികുതി നിരക്ക് ചുരുക്കി. പുതുക്കിയ ജിഎസ്ടി പ്രകാരം 99 ശതമാനം സാധനങ്ങളും അഞ്ച് ശതമാനം സ്ലാബിലാകും വരികയെന്ന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
വിപണിയില് വിലക്കുറവ് സംബന്ധിച്ച് കർശന നിരീക്ഷണം ഉണ്ടാകുമെന്നും നിയമലംഘകര്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കമ്പനികൾ വിലക്കുറവിൻ്റെ ഗുണം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചിരുന്നു.
നികുതി സ്ലാബുകള് ലളിതമാക്കുക, ഉപഭോഗം വര്ധിപ്പിക്കുക, നിരക്കുകള് ന്യായമായി ക്രമീകരിക്കുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരിച്ചത്. സെപ്റ്റംബര് 22 മുതല് വിപണിയില് അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ അടക്കം വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗാര്ഹിക ഉപകരണങ്ങള്ക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സ് വസ്തുക്കള്ക്കും കാറുകള്ക്കും വില കുറഞ്ഞു. അതേസമയം, ചില കമ്പനികള് ഇപ്പോഴും പഴയ വില തുടരുകയാണെന്നും വില കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും പരാതി ഉയരുന്നുണ്ട്.
പരിഷ്കരിച്ച ജിഎസ്ടി സെപ്റ്റംബര് 22ന് പ്രാബല്യത്തില് വന്നതോടെ നിര്ബന്ധമായും ജനങ്ങള്ക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗുണം ലഭിക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര നിര്ദേശം നിലനില്ക്കെയാണ് പല കമ്പനികളും ഇപ്പോഴും വില കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ നില്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരക്കാര്ക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാം.
പരാതി അറിയിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ: സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് പുറത്തിറക്കിയ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം, ജനങ്ങള്ക്ക് 1915 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഹെൽപ്പ് ലൈനിലേക്ക് (NCH) വിളിച്ച് പരാതി അറിയിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ 8800001915 എന്ന നമ്പറിൽ വാട്ട്സാപ്പിലൂടെയും പരാതി അറിയിക്കാം. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസൽ മെക്കാനിസം (INGRAM) https://consumerhelpline.gov.in/user/ പോർട്ടൽ വഴിയും പരാതികളും സംശയങ്ങളും ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാമെന്നും അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
വില കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കള്
- ഹെയർ ഓയിൽ, ഷാംപൂ, ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്, സോപ്പുകൾ, ഷേവിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ടാൽക്കം പൗഡർ, ടൂത്ത് ബ്രഷുകൾ, മെഴുകുതിരികൾ, സേഫ്റ്റി മാച്ചുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ 5% ജിഎസ്ടി മാത്രമേ ബാധകമാകൂ.
- പാല്, പനീര് പിസ, ബ്രെഡ്, റൊട്ടി എന്നിവയെ ജി എസ്ടിയില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.
- വെണ്ണ, നെയ്യ്, ചീസ്, ജാം, സോസുകള്, സൂപ്പുകള്, പാസ്ത, നംകീനുകള്, മധുര പലഹാരങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് നികുതി ഈടാക്കുന്നത്. 12-18 ശതമാനത്തില് നിന്നാണ് ഇത് കുറച്ചത്.
- ഡ്രൈഫ്രൂട്സ്, ഈന്തപ്പഴം, സിട്രസ് പഴങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കും അഞ്ച് ശതമാനം നിരക്കിലാണ് നികുതി ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
- ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകളായ അഗൽസിഡേസ് ബീറ്റ, ഒനാസെംനോജീൻ, ഡാരറ്റുമുമാബ്, അലക്റ്റിനിബ് എന്നിവ ഇനി നികുതി രഹിതമായി
- മരുന്നുകൾ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കിറ്റുകൾ, ബാൻഡേജുകൾ, തെർമോമീറ്ററുകൾ, ഓക്സിജൻ എന്നിവയ്ക്ക് 12-18% ന് പകരം 5% നികുതി ചുമത്തി.
- കവറേജ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ വ്യക്തിഗത ലൈഫ്, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾക്കും നികുതി ഒഴിവാക്കി.
- നോട്ട്ബുക്കുകൾ, പെൻസിലുകൾ, ഷാർപ്പണറുകൾ, ഇറേസറുകൾ തുടങ്ങിയ സ്റ്റേഷനറി ഇനങ്ങൾക്കും വില കുറഞ്ഞു.
- ഭവന നിര്മാണത്തിനും മറ്റ് കെട്ടിട നിര്മാണത്തിനും ആവശ്യമായ സിമിന്റിന് 28% ശതമാനത്തില് നിന്ന് 18% ആയി നികുതി കുറച്ചു. മാർബിൾ, ഗ്രാനൈറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ നിർമാണ വസ്തുക്കൾ എന്നിവയും 5% മാത്രമായി.
- ചെറുകാറുകൾ, ഇലക്ട്രിക്, ഹൈബ്രിഡ് വാഹനങ്ങൾ, ട്രാക്ടറുകൾ, സൈക്കിളുകൾ, 350 സിസിയിൽ താഴെയുള്ള മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ, ആംബുലൻസുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് നികുതി കുറച്ചു.
