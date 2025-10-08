ETV Bharat / business

സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം മുതൽ കശുവണ്ടി വരെ; ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ മേഖലയ്‌ക്ക് പുത്തൻ ഉണർവെന്ന് കേന്ദ്രം

കശുവണ്ടി മേഖല, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം, മത്സ്യബന്ധന ക്ലസ്റ്ററുകൾ, കയർ വ്യവസായം, ഭക്ഷ്യ സംസ്‌കരണം, ടൂറിസം, ആയുർവേദം എന്നീ മേഖലയിൽ ചരക്ക് സേവന നികുതിയിലെ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നു.

Representative Image
ന്യൂഡൽഹി: ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ നിലവിൽ വന്നതോടെ കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ മേഖലയ്‌ക്ക് ഉണർവെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം, കയർ വ്യവസായം, ഭക്ഷ്യ സംസ്‌കരണം എന്നീ മേഖലകളിൽ വളർച്ച കൈവരിക്കുന്നുവെന്നും സർക്കാർ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

മലബാർ കുരുമുളക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, ഇൻസ്റ്റൻ്റ് കോഫി എന്നിവയുടെ വിലക്കുറവിനും കശുവണ്ടി സംസ്‌കരണത്തിൽ 11 ശതമാനം വരെ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ചരക്ക് സേവന നികുതിയിലെ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ കാരണമായി. ഇത് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ മാർജിൻ വർധിപ്പിച്ചുവെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനയിൽ വിലയിരുത്തി.

'ഇടുക്കിയിലെയും വയനാട്ടിലെയും സുഗന്ധവ്യഞ്ജന തോട്ടങ്ങൾ മുതൽ ആലപ്പുഴയിലെ കയർ ഫാക്‌ടറികൾ, കൊച്ചിയിലെയും കണ്ണൂരിലെയും മത്സ്യബന്ധന ക്ലസ്റ്ററുകൾ, കൊല്ലത്തെ കശുവണ്ടി വ്യാപാരം വരെ, കേരളം മുഴുവൻ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു. നിരക്ക് കുറഞ്ഞതോടെ കയറ്റുമതി മത്സരക്ഷമത വർധിക്കുകയും മൂല്യ ശൃംഖലകളിലുടനീളം വരുമാന അവസരങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വ്യവസായത്തിന് പുറമെ ടൂറിസം, ആയുർവേദം എന്നീ മേഖലയിലും ചരക്ക് സേവന നികുതി ഇളവ് പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ഈ മേഖലകള്‍ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയും ആഗോള ആകർഷണവും വർധിപ്പിക്കുന്നു' - കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

മാർജിനുകളും മത്സരക്ഷമതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കേരളത്തിലെ കശുവണ്ടി സംസ്‌കരണത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ കേരളത്തിലെ കുരുമുളകിനെ ആഗോള വിപണികളിൽ കൂടുതൽ മത്സരക്ഷമതയുള്ളതാക്കുകയും സുഗന്ധവ്യഞ്ജന ശൃംഖലയിലെ ചെറുകിട കർഷകരുടെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ജിഐ-ടാഗ് ചെയ്‌ത ആലപ്പി കയർ ജിഐ ഉത്പന്നങ്ങളായ മാറ്റുകൾ, കയറുകൾ, ജിയോടെക്‌സ്റ്റൈലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കയർ മേഖലയുടെ ചെലവ് 11 ശതമാനം കുറയുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കയർ വ്യവസായത്തിലൂടെ ഏകദേശം 3.7 ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും, മൊത്തം തൊഴിൽ ശക്തിയുടെ 80 ശതമാനവും സ്ത്രീകളാണെന്നും പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

പുതിയ ജിഎസ്‌ടി സ്ലാബുകളിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങള്‍

  • കശുവണ്ടി സംസ്‌കരണത്തിൻ്റെ നികുതി 18 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും അഞ്ച് ശതമാനമായി
  • ഇൻസ്റ്റൻ്റ് കോഫി 18 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും അഞ്ച് ശതമാനമായി
  • മലബാർ കുരുമുളക് 18 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമായി
  • മൂല്യമർധിത ഉത്പന്നങ്ങള്‍, മസാല മിക്‌സുകൾ എന്നിവ 18 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമായി
  • സംസ്‌കരിച്ച പൈനാപ്പിൾ ഉത്പന്നങ്ങൾ 12 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമായി

അതേസമയം കേരളത്തിലെ കശുവണ്ടി സംസ്‌കരണ വ്യവസായ മേഖല ആഭ്യന്തര ലഘുഭക്ഷണ വിപണികൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്നും, പുതുക്കിയ ജിഎസ്‌ടി നിരക്കുകൾക്ക് കീഴിൽ ഉത്പന്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലാണെന്നും പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

