ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കാരം നാളെ പ്രാബല്യത്തിൽ: നവരാത്രി, ദീപാവലി ഉത്സവകാലങ്ങള്‍ വിലക്കുറവോടെ; അറിയാം വിശദമായി

നവരാത്രി, ദീപാവലി ഉത്സവകാലങ്ങള്‍ അടുത്തിരിക്കെ ജിഎസ്‌ടി ഇളവുകളിലൂടെയുള്ള വിലക്കുറവ് ജനങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകും. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ പൈസയ്‌ക്ക് ഇനി കൂടുതൽ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 21, 2025 at 4:22 PM IST

നാളെ മുതൽ ജിഎസ്‌ടി ഇളവുകള്‍ പ്രാബല്യത്തിൽ വരാൻ പോവുകയാണ്. നവരാത്രി, ദീപാവലി ഉത്സവകാലങ്ങള്‍ അടുത്തിരിക്കെ ജിഎസ്‌ടി ഇളവുകളിലൂടെയുള്ള വിലക്കുറവ് ജനങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകും. ഇത് കൂടാതെ ഡിസ്‌കൗണ്ട് ഓഫറുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഹനരംഗത്ത് മാരുതി, ടാറ്റ, ഹ്യുണ്ടായ്, കിയ, സ്കോഡ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളും വൻവിലക്കുറവ് പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ പൈസയ്‌ക്ക് ഇനി കൂടുതൽ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും.

ചരക്ക്-സേവന നികുതി (ജിഎസ്‌ടി)യിൽ നാല് സ്ലാബുകളായുള്ള നികുതി രണ്ട് സ്ലാബുകളിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് പ്രത്യേകത. അഞ്ചുശതമാനം, 12 ശതമാനം, 18 ശതമാനം, 28 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്നത്. അഞ്ചുശതമാനം, 18 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി ചുരുങ്ങും. സെപ്‌റ്റംബര്‍ മൂന്നിന് ചേർന്ന 56-ാമത് ജിഎസ്‌ടി കൗൺസിൽ യോഗത്തിലെ തീരുമാന പ്രകാരം, ജിഎസ്‌ടി ബാധകമായ നിരവധി സാധനങ്ങളുടെയും, സേവനങ്ങളുടെയും മേലുള്ള നികുതി നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് വിജ്ഞാപനങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്.

അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെയും ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെയും നികുതി നിരക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കുറയുമെന്നാണ് കൗൺസിൽ വിലയിരുത്തുന്നത്. പുതിയ ഭേദഗതി നടപ്പാകുമ്പോൾ പായ്ക്കുചെയ്‌ത ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ മിക്കവയ്ക്കും വില കുറയും. ലൈഫ്-ആരോഗ്യ-ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ, 33 ജീവൻ സുരക്ഷാമരുന്നുകൾ എന്നിവയുടെയും ജിഎസ്‌ടി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ റൊട്ടി വിഭവങ്ങളും ഇനി ജിഎസ്‌ടി രഹിതമായിരിക്കും.

12 ശതമാനം സ്ലാബിൻ്റെ 99 ശതമാനം ഇനങ്ങളും അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റും. അതുപേലെതന്നെ 28 ശതമാനം സ്ലാബിലുള്ള 90 ശതമാനം ഇനങ്ങളും 18 ശതമാനം സ്ലാബിലേക്ക് മാറ്റാനുമാണ് സർക്കാർ നിർദേശമുള്ളത്. ഇതോടെ നിരവധി ഉത്‌പന്നങ്ങളുടെ ജിഎസ്‌ടിയിൽ കുറവ് വരും. സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജനങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു സമ്മാനമുണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ജിഎസ്‌ടി പ്രഖ്യാപനവും വന്നത്. അതേസമയം പുകയില, പാൻ മസാല പോലുള്ള വസ്‌തുക്കൾക്ക് 40 ശതമാനം പുതിയ സ്ലാബ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ചെറിയ കാറുകൾ, സിമൻ്റ്, തുകൽ ഉത്‌പന്നങ്ങൾ, കുട, പാൽ ഉത്പന്നങ്ങൾ, സംസ്‌കരിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്‌തുക്കൾ, തുണിത്തരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ജിഎസ്‌ടി കുറഞ്ഞേക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയ്‌ക്ക് വില കുറയും.

വില കുറയാൻ സാധ്യതയുള്ളവ

ചെറിയ കാറുകൾ, സിമൻ്റ്, തുകൽ ഉത്‌പന്നങ്ങൾ, കുട, പാൽ ഉത്പന്നങ്ങൾ, സംസ്‌കരിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്‌തുക്കൾ, തുണിത്തരങ്ങൾ, നെയ്യ്, പരിപ്പ്, കുടിവെള്ളം (20 ലിറ്റർ), നോൺ-എയറേറ്റഡ് പാനീയങ്ങൾ, പാദരക്ഷകൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ, മരുന്നുകളുടെയും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെയും നികുതി 12 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 5 ശതമാനമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

പെൻസിലുകൾ, സൈക്കിളുകൾ മുതൽ ഹെയർ പിന്നുകൾ വരെയുള്ള സാധാരണ ഉപയോഗ വസ്‌തുക്കളും 5 ശതമാനം സ്ലാബിലേക്ക് മാറും. ടിവി, വാഷിങ് മെഷീൻ, റഫ്രിജറേറ്റർ തുടങ്ങിയ ചില ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ വിലകൾ നിലവിൽ 28 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 18 ശതമാനം കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നികുതി ചുമത്തുന്നതിനാൽ വില കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

വില കൂടുന്നവ

പുകയില, പാൻമസാല, ലോട്ടറി ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ, 20 ലക്ഷം മുതൽ 40 ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലയുള്ള നാലുചക്ര ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ 40 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ, 2,500 രൂപയിൽ കൂടുതൽ വിലയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ, ചെരിപ്പുകൾ, കാർബണേറ്റ് പാനീയങ്ങൾ, മധുരം ചേർത്തുവരുന്ന ഫ്ളേവേഡ് പാനീയങ്ങൾ.

കാറുകൾക്ക് വില കുറയും

കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്‍റെ ജിഎസ്‌ടി നിരക്കുകളിലെ പുതിയ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കരണം നിലവിൽ വരുന്നതോടെ പ്രീമിയം വാഹനങ്ങളൊഴികെ ചെറുകാറുകൾക്ക് വില കുറയും. 1200 സിസിയിൽ താഴെയുള്ള പെട്രോൾ, എൽപിജി, സിഎൻജി കാറുകൾക്കും 1500 സിസിയിൽ താഴെയുള്ള ഡീസൽ കാറുകൾക്കും 18 ശതമാനം ജിഎസ്‌ടി ആയിരിക്കും. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ്, റെനോ, മഹീന്ദ്ര, ടൊയോട്ട, ജാവ, യെസ്‌ഡി മോട്ടോർസൈക്കിൾ വരെയുള്ള പ്രമുഖ വാഹന നിർമാതാക്കൾ അവരുടെ വാഹനങ്ങളുടെ വില കുറയ്ക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്വിഗ്ഗിക്കും സൊമാറ്റോയ്ക്കും നിരക്ക് കുറയും

ഭക്ഷ്യ വിതരണ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളായ സ്വിഗ്ഗി, സൊമാറ്റോ തുടങ്ങിയവയുടെ ജിഎസ്‌ടി നിരക്ക് അഞ്ച് ശതമാനമായി കുറയ്ക്കും. നിലവില്‍ പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് ഇവരില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന ജിഎസ്‌ടി നിരക്ക്. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഫിറ്റ്‌മെന്‍റ് സമിതി ഉപയോഗിച്ച വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളുടെ വില്‍പ്പനയ്ക്ക് പതിനെട്ട് ശതമാനം നിരക്ക് വര്‍ധന നിര്‍ദേശിക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. അത് പോലെ തന്നെ ചെറു പെട്രോള്‍-ഡീസല്‍ വാഹനങ്ങളുടെ ജിഎസ്‌ടി നിരക്ക് നിലവിലുള്ള പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 18 ശതമാനമാക്കി വർധിപ്പിക്കാനും നീക്കമുണ്ട്.

ഈ വർധന ഉപയോഗിച്ചതും പഴയതുമായ ചെറിയ കാറുകളുടെയും വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളുടെയും വില പഴയ വലിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് തുല്യമായി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ജിഎസ്‌ടി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ, ജിഎസ്‌ടി നഷ്‌ടപരിഹാര സെസ് സംബന്ധിച്ച മന്ത്രിമാരുടെ ഗ്രൂപ്പിന് (GoM) റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് 2025 ജൂൺ വരെ ആറ് മാസം സമയം നീട്ടി നല്‍കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പ്രീമിയത്തിന് നിരക്ക് കുറയ്ക്കും

കൗൺസിലിന്‍റെ അജണ്ടയിലെ പ്രധാന ഇനങ്ങളിലൊന്ന് ആരോഗ്യ, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ ജിഎസ്‌ടി നിരക്ക് തീരുമാനിക്കുക എന്നതാണ്. ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ച മന്ത്രിതല സമിതി നവംബറിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ ടേം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾക്കുള്ള പ്രീമിയങ്ങൾ ജിഎസ്‌ടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ധാരണയിലെത്തിയിരുന്നു.

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയ്ക്കായി മുതിർന്ന പൗരന്മാർ അടയ്ക്കുന്ന പ്രീമിയം നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ കവറേജുള്ള ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസിനായി മുതിർന്ന പൗരന്മാർ ഒഴികെയുള്ള വ്യക്തികൾ അടക്കുന്ന പ്രീമിയങ്ങളുടെ ജിഎസ്‌ടി ഒഴിവാക്കാനും നിർദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുള്ള പോളിസികൾക്ക് അടക്കുന്ന പ്രീമിയങ്ങൾക്ക് 18 ശതമാനം ജിഎസ്‌ടി തുടരും.

(പിടിഐയില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാർത്ത)

