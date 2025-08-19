ന്യൂഡല്ഹി: വസ്ത്ര വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് ഒരു ആശ്വാസ വാര്ത്ത. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന അസംസ്കൃത പരുത്തിക്ക് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് കാര്ഷിക അടിസ്ഥാന വികസന സെസ് നീക്കി. ധനകാര്യമന്ത്രാലയമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇന്ന് മുതല് ഇത് നിലവില് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത മാസം മുപ്പത് വരെ തുടരും.
Also Read: സുപ്രീം കോടതി മുന് ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് സുദര്ശന് റെഡ്ഡി ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന്റെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാര്ത്ഥി
അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വില വര്ദ്ധന ഒഴിവാക്കാനായി പൊതുതാത്പര്യം പരിഗണിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് ധനകാര്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. വിതരണ സമ്മര്ദ്ദം മൂലം വസ്ത്ര വ്യവസായമേഖല വില ചാഞ്ചാല്യം അനുഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. നീക്കം നൂലിന്റെ വില പിടിച്ച് നിര്ത്തുമെന്നാണ് ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്. ഒപ്പം ഇന്ത്യന് വസ്ത്രങ്ങള്ക്ക് ആഗോള വിപണിയില് മത്സര ക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തുന്നു. വസ്ത്ര വ്യവസായ രംഗത്തെ ഇടത്തരം ചെറുകിടക്കാര്ക്ക് താങ്ങാകുമെന്നും വിലയിരുത്തുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വസ്ത്ര വ്യവസായ രംഗത്തെ ഉത്പാദനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കാന് ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. ഉത്സവകാലം വരുന്നതിനാല് വസ്ത്രങ്ങളുടെ ചോദന വര്ദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യം മുന്നില് കണ്ടാണ് നടപടി. സെപ്റ്റംബര് മുപ്പതിന് ശേഷവും നടപടി തുടരാന് സാധ്യതയുണടെന്നും വിലയിരുത്തുന്നു.
നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തില് മൊത്ത ആഭ്യന്ത ഉത്പാദന വളര്ച്ച 6.7 ശതമാനമായിരുന്നു. റിസര്വ് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യമിട്ട6.5 ശതമാനത്തെക്കാള് കൂടുതലായിരുന്നു ഇത്. മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ മൂല്യ വര്ദ്ധന നിരക്ക് 2025 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിന്റെ അവസാന പാദത്തിലെ 6.8 ശതമാനത്തില് നിന്ന് 2026 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തില് 6.4ശതമാനമായി. കാര്ഷിക വ്യവാസായിക മേഖലയിലെ ഈ ഇടിവ് സേവന മേഖലയിലെ പ്രകടനത്തെയും ബാധിക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു.
വ്യവസായ വളര്ച്ചാനിരക്ക് 2026 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തില് മുന് പാദത്തെ 6.5ശതമാനത്തില് നിന്ന് 4 ശതമാനത്തിലേക്ക് ഇടിയുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. അതേസമയം കാര്ഷിക മേഖലയില് വളര്ച്ചാനിരക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന 5.4ശതമാനത്തില് നിന്ന് 4.5 ആകുമെന്നും വിലയിരുത്തുന്നു. മറ്റൊരു അര്ത്ഥത്തില് സേവനമേഖല എട്ട് പാദങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്കായ 8.3ശതമാനത്തിലെത്തും. മുന്പാദത്തിത് 7.3 ശതമാനമായിരുന്നു. വളര്ച്ചാ നിരക്ക് വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് സര്ക്കാര് നടപടികള് ഊര്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രത്തിന്റെ മൊത്ത മൂലധന ചെലവ് 52 ശതമാനം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു.