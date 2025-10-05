ETV Bharat / business

"ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്‌കാര്‍ട്ടിലും കാണുന്ന കിടിലൻ ഓഫറിന് പിന്നില്‍ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചതി..!" ഉപഭോക്താക്കളുടെ പരാതിയില്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്രം

ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ സൂക്ഷ്‌മമായി പരിശോധിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി അറിയിച്ചു

Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy, Pralhad Joshi (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 5, 2025 at 1:45 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ആധുനിക കാലത്ത് രാജ്യത്ത് ഇ കൊമേഴസ്‌ പ്ലാറ്റുഫോമുകളുടെ പങ്കുവലുതാണ്. ഫ്ലിപ്‌കാര്‍ട്ട്, ആമസോണ്‍, മിന്ദ്ര, മീഷോ ഉള്‍പ്പെടെ പ്രമുഖ ഇ കൊമേഴ്‌സ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് രാജ്യത്ത് പ്രചാരത്തില്‍ മുൻപന്തിയില്‍ നില്‍ക്കുന്നത്. ഏതൊരു ഉത്‌പന്നവും വാങ്ങാൻ ഇന്ന് ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെയാണ് ജനങ്ങള്‍ ഏറെയും ആശ്രയിക്കുന്നത്.

അവധി, ആഘോഷ ദിനങ്ങളിലെ പ്രത്യേക ഓഫറുകളും ഡിസ്‌കൗണ്ടുകളും ആളുകളെ കൂടുതല്‍ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അടുത്തിടെയായി ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്കു നേരെ ഉപഭോക്താക്കൾ നിരന്തരം പരാതികൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം ഓഫറുകള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ ഉപഭോക്താക്കളെ വഞ്ചിക്കുന്ന അമിത നിരക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു പരാതി. അതായത്, സാധനങ്ങളുടെ വിലയേക്കാൾ ഡെലിവറിക്ക് ഉള്‍പ്പെടെ അധിക ചർജുകൾ ഈടാക്കുന്നുവെന്നാണ് ഉപഭോക്താക്കള്‍ പരാതിപ്പെടുന്നത്. ഒറ്റയടിക്ക് കണ്ടാല്‍ കിടിലൻ ഓഫര്‍, പക്ഷേ മറ്റ് പല നിരക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട് അമിത ചാര്‍ജ് ഈടാക്കുന്നതാണ് രീതി.

ഇതേത്തുടർന്ന് ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്കെതിരെ കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃ കാര്യ വകുപ്പ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാഷ്-ഓൺ-ഡെലിവറിക്ക് അധിക നിരക്കുകൾ ഈടാക്കുന്നു എന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. ഉപഭോക്തൃകാര്യ, ഭക്ഷ്യ, പൊതുവിതരണ മന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷിയാണ് എക്‌സിലൂടെ വിവരം പങ്കുവച്ചത്.

ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അധിക ചാർജുകൾ ഉപഭോക്താക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണതയായി മാറിയെന്നാണ് വകുപ്പിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. തുടർന്നാണ് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തത്. ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ സൂക്ഷ്‌മമായി പരിശോധിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

മന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷിയുടെ പ്രതികരണത്തെത്തുടർന്ന് നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾ തങ്ങൾക്കുണ്ടായ അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും സമാനമായ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കു‌കയും ചെയ്‌തു. വിവിധ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ ഇത്തരം അധിക നിരക്കുകൾ സാധാരണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഉപയോക്താക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് കൂടുതൽ ചെലവേറിയതും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതുമാണെന്ന് പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചില ഉപയോക്താക്കൾ ഈ രീതികളുടെ സുതാര്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്‌തു. പിന്നാലെ ഇതിനെതിരെ കർശനമായ നിരീക്ഷണവും നിയന്ത്രണവും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇന്ത്യയുടെ വളർന്നുവരുന്ന ഇ-കൊമേഴ്‌സ് മേഖലയിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഇത്തരം നടപടികള്‍ വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഫർ ഹാൻഡ്‌ലിംഗ് ഫീസ്, പേയ്‌മെൻ്റ് ഹാൻഡ്‌ലിംഗ് ഫീസ്, പ്രൊട്ടക്റ്റ് പ്രോമിസ് ഫീസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം അധിക ഫീസ് പട്ടികപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള സ്‌ക്രീൻഷോട്ട് എക്‌സിലെ പോസ്‌റ്റിലൂടെ ഉപഭോക്താവ് പങ്കുവച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കൂടുതൽ പരാതികൾ കടന്നുവന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെ അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ വിപണിയിൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് അധികൃതര്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉപഭോക്തൃ കാര്യ വകുപ്പ് സമീപ മാസങ്ങളിൽ അത്തരം രീതികൾ തിരിച്ചറിയുകയും അവയ്‌ക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്‌തു. ഉപഭോക്താക്കൾ കൂടുതലായും ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങി ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ, പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ സൂക്ഷ്‌മപരിശോധന നടത്തുകയും ന്യായമായ വ്യാപാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ നിരക്കുകൾ താരതമ്യേന വർധിപ്പിച്ചതായാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഡിസ്‌കൗണ്ടുകൾ നൽകിയതിനുശേഷവും ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വില വർധിച്ചതോടെ, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രദർശിപ്പിച്ച വിലയേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം നൽകേണ്ടതായി വന്നു. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിലനിർണയ തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇവയെന്നും ഉപഭോക്താക്കൾ പറയുന്നു. ഇതിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കളെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്നും പരാതി ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

