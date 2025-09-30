സ്വര്ണത്തിന് "തീ" വില, കേരളം കണ്ട റെക്കോഡ് കുതിപ്പ്; ഒരു പവൻ സ്വന്തമാക്കാൻ നല്കണം 94,000 രൂപ
സ്വർണവില തുടർച്ചയായി റെക്കോഡ് ഭേദിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ 2080 രൂപയാണ് പവന് വർധിച്ചത്. ഇതിനിടെ വെള്ളിവിലയും റെക്കോഡിട്ടു. ഇന്നത്തെ നിരക്കുകള് വിശദമായി അറിയാം.
Published : September 30, 2025 at 1:04 PM IST
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുതിച്ച് ഉയരുന്നു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി 86,000 രൂപ കടന്നു. ഇന്ന് പവന് 1080 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിൻ്റെ വില 86,760 രൂപയായി. ജിഎസ്ടിയും പണിക്കൂലിയും ഹോൾമാർക്ക് ഫീസുമടക്കം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു പവൻ ആഭരണത്തിന് 94,000 രൂപയോളം നൽകണം.
ഗ്രാമിന് 130 രൂപയാണ് ഇന്ന് വര്ധിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഗ്രാമിന് 10,845 രൂപയായി. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയാണത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിൻ്റെ വിലയിൽ 2080 രൂപയുടെ വര്ധനവാണ് ഉണ്ടായത്.
സ്വർണത്തിൻ്റെ വിലവിവര പട്ടിക
- ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വില: 10845 രൂപ
- ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വില: 8925 രൂപ
- ഒരു ഗ്രാം 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വില: 6935 രൂപ
- ഒരു ഗ്രാം 9 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വില: 4470 രൂപ
വെള്ളിയുടെ വില
സ്വർണത്തിൻ്റെ വില കൂടുന്നതിനൊപ്പം വെള്ളിയുടെ വിലയും ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വിപണിവില 153 രൂപയാണ്. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് വെള്ളിവില 150 കടക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളില് വെള്ളിയുടെ വില ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് വിപണിയിൽ നിന്നുള്ള സൂചന.
വില കൂടാനുള്ള കാരണങ്ങള്
ഓരോ വർഷവും ടൺ കണക്കിന് സ്വർണം രാജ്യത്ത് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ ഉപഭോക്താക്കളില് ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. അതുകൊണ്ട് ആഗോള വിപണിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചെറിയ ചലനങ്ങൾ പോലും ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വിലയിൽ വലിയ രീതിയില് പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകുന്നു.
യുഎസ് ഡോളര് ദുര്ബലമാകുന്നത് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഘടകങ്ങള് സ്വര്ണവില ഉയരാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ്. അതിനൊപ്പം നവരാത്രിയും മഹാനവമിയും ദീപാവലിയും ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിശേഷ ദിവസങ്ങള് വരാനിരിക്കുന്നതും സ്വർണ വിലയുടെ കുതിച്ചു ചാട്ടത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ്. ദീപവലിയോടെ ഗ്രാമിന് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയിലേക്ക് കുതിക്കുമെന്നാണ് നിലവിലുള്ള സൂചനകൾ.
അതേസമയം രാജ്യാന്തര വിപണിയില് സ്വര്ണത്തിന് വില കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടു മാത്രം ഇന്ത്യയില് വില കുറയണമെന്നത് നിര്ബന്ധമില്ല. രൂപയുടെ മൂല്യം, പ്രാദേശികമായ ആവശ്യകത, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നീ ഘടകങ്ങള് ഇന്ത്യയിലെ സ്വര്ണവില നിയന്ത്രിക്കുന്നതില് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു. സ്വർണവില ഉയരുന്നത് 'വിവാഹ വിപണി'യെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യുഎസ് ഫെഡറൽ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷകളും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ എന്നിവയും സ്വർണവിലയെ ബാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിന് ഡിമാൻ്റ് വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതും വില വർധനവിന് കാരണമാകുന്നു.
