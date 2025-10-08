ETV Bharat / business

സ്വര്‍ണ വില ലക്ഷത്തിലേക്ക്? ഇന്നും വന്‍ വര്‍ധന, ഒരു പവന് നല്‍കേണ്ട വിലയറിയാം

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വന്‍ വര്‍ധന. പവന് 840 രൂപയും ഗ്രാമിന് 105 രൂപയും വര്‍ധിച്ചു.

GOLD RATE TODAY GOLD RATE IN KERALA സ്വർണ നിരക്ക് ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില
Golden Jewelers. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 8, 2025 at 12:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ർവകാല റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് സ്വർണ വില ലക്ഷത്തിലേയ്ക്കുള്ള കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. പവന് 840 രൂപ വർധിച്ച് ഇന്ന് 90,320 രൂപയായി. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 90,000 കടക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ഒരു ഔൺസ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 4,000 ഡോളറിനടുത്ത് എത്തി. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 105 രൂപ വർധിച്ച് 11,290 രൂപയായി. 24 കാരറ്റ് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 12,317 രൂപയും പവന് 98,536 രൂപയുമാവുന്നു. 18 കാരറ്റ് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 9238 രൂപയും പവന് 73,904 രൂപയുമാണ്.

വില വർധനവിൻ്റെ കാരണം: ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടായ ഇടിവും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നയങ്ങളും രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ മൂല്യം വർധിക്കാൻ കാരണമായെന്ന് വിദഗ്‌ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിക്ഷേപകരും വ്യവസായികളും കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളും സ്വർണത്തിന്മേൽ വൻ തോതിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചതിനാലാണ് സ്വർണ വില കുതിച്ചുയർന്നതെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അമേരിക്ക പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും സർക്കാർ അടച്ചു പൂട്ടലിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും മധ്യ ഏഷ്യയിലെ യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് നിക്ഷേപകരെ സ്വർണത്തിലേയ്ക്ക് ആകർഷിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1979ന് ശേഷമുണ്ടായ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോള്‍ സ്വര്‍ണ വില കുതിക്കുന്നത്. ഉയര്‍ന്ന പണപ്പെരുപ്പം, ഡോളര്‍ മൂല്യത്തകര്‍ച്ച, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പ്രതിസന്ധി എന്നിവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ 1979ല്‍ സ്വര്‍ണവില 100 ശതമാനത്തിലധികം വര്‍ധിച്ചിരുന്നു. 1979ലെ സ്വർണ വിലയിലെ കുതിപ്പുമായി സാമ്യങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

"രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, പണപ്പെരുപ്പ അനിശ്ചിതത്വം സ്വർണത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നു. എക്സ്ചേഞ്ച്-ട്രേഡഡ് ഫണ്ടുകളിലേക്കുള്ള വർധിച്ച് വരുന്ന നിക്ഷേപവും ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള സ്വർണത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വര്‍ധനവും സ്വർണ വില ദ്രുതഗതിയിൽ വർധിക്കാൻ കാരണമായെന്ന്" നാഷണൽ ഓസ്‌ട്രേലിയ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ഇന്നത്തെ സ്വ‍ർണ വിലക്കൊപ്പം 5 ശതമാനം പണിക്കൂലി, 3 ശതമാനം ജിഎസ്‌ടി, ഹോൾമാർക്ക് ചാർജ് (53.10 രൂപ) എന്നിവ ഈടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങാൻ ഏകദേശം 97,730 രൂപ നൽകേണ്ടി വരും. ഒരു ഗ്രാം ആഭരണത്തിന് ഏകദേശം 12,260 രൂപയും നൽകേണ്ടി വരും.

ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം: 11,290 രൂപ

ഒരു ഗ്രാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണം: 12,317 രൂപ

ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വർണം: 9,238 രൂപ

ALSO READ: വിക്കിപീഡിയക്കും പകരക്കാരൻ! മസ്‌കിന്‍റെ 'ഗ്രോക്കിപീഡിയ' വരുന്നു; ബീറ്റ പതിപ്പ് രണ്ടാഴ്‌ചയ്ക്കുള്ളിൽ പുറത്തിറക്കും

For All Latest Updates

TAGGED:

GOLD RATE TODAYGOLD RATE IN KERALAസ്വർണ നിരക്ക്ഇന്നത്തെ സ്വർണ വിലGOLD RATE IN KERALA TODAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രായത്തെ ഓടിത്തോല്‍പ്പിച്ച ഒരാള്‍, ഈ മാരത്തണ്‍ മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടൂ

തിരുപ്പതി ബ്രഹ്മോത്സവം; ഭഗവാന്‍ ബാലാജിയുടെ തേര് വലിക്കാന്‍ പെണ്‍കരുത്ത്

ഇവിടെ കല്യാണം അവിടെ താലികെട്ട്! നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ നീളുന്ന ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ പിന്നില്‍....

മധുരം, ആരോഗ്യകരം; 13തരം വ്യത്യസ്‌ത ഔധഷ തേന്‍ വികസിപ്പിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ജൈവ വൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.