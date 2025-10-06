'തൊട്ടാൽ പൊള്ളും'; റെക്കോഡ് ഭേദിച്ച് സ്വർണ നിരക്ക്; ഇന്ന് 1000 രൂപയുടെ വര്ധന
സ്വര്ണ വിലയില് വീണ്ടും വര്ധനവ്. ഗ്രാമിന് 125 രൂപയും പവന് 1000 രൂപയും വര്ധിച്ചു.
Published : October 6, 2025 at 1:58 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി റെക്കോഡ് തിരുത്തിക്കുറിച്ചാണ് സ്വർണ നിരക്കിൻ്റെ കുതിപ്പ്. ഇന്ന് (ഒക്ടോബര് 06) ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് സ്വർണ വില എത്തി നിൽക്കുന്നത്. 125 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 11,070 രൂപയായി വർധിച്ചു. പവന് 1,000 രൂപ വർധിച്ച് 87,560 രൂപയിൽ നിന്ന് 88,560 രൂപയായി.
ആഭ്യന്തര വ്യാപാരത്തിൽ സ്വർണ നിരക്ക് 1,447 രൂപയായി ഉയർന്നു. 10 ഗ്രാമിന് 1,19,560 രൂപ എന്ന പുതിയ റെക്കോർഡിൽ സ്വർണ നിരക്ക് വർധിച്ചു. അമേരിക്കൻ സർക്കാരിൻ്റെ അടച്ച് പൂട്ടലാണ് സ്വർണ വില വീണ്ടും വർധിക്കാൻ കാരണമായത്. ഫെഡറൽ റിസർവ് നിരക്ക് കുറയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ കാരണമുണ്ടായ നിക്ഷേപ വർധനവും സ്വർണ നിരക്ക് ഉയരാന് കാരണമായെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
സ്വർണത്തിൻ്റെ ഉപഭോഗ ആവശ്യം സമ്മിശ്രമായി തുടരുന്നെന്നും മറ്റ് ഏഷ്യൻ വിപണികളിലെ സ്വർണത്തിൻ്റെ വ്യാപാരം ചൈനയിലെ വ്യാപാരത്തെ മറികടന്നിരുന്നതായും മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിലെ പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽ റിസർച്ചിലെ അനലിസ്റ്റ് മാനവ് മോദി പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർണ വിലയിൽ കൂടുതൽ വർധനവ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ സ്വർണ വിലയെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് ഗണ്യമായി വർധിച്ചുവെന്നും മാനവ് മോദി പറഞ്ഞു.
'അമേരിക്കൻ സർക്കാരിൻ്റെ അടച്ചുപൂട്ടലിനെത്തുടർന്ന് ഉണ്ടായ ശക്തമായ ഡിമാൻഡ് കാരണമാണ് സ്വർണ വില റെക്കോർഡ് നിരക്കിലെത്തിയത്. അമേരിക്കയിൽ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ നിക്ഷേപകർ സ്വർണത്തിൽ പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്നത് തുടർന്നു'. ഇന്ത്യ ബുള്ളിയൻ ആൻഡ് ജ്വല്ലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും ആസ്പെക്റ്റ് ഗ്ലോബൽ വെഞ്ച്വേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ചെയർപേഴ്സണുമായ അക്ഷ കാംബോജ് പറഞ്ഞു. 2011 ഏപ്രിലിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയാണിതെന്നും കാംബോജ് പറഞ്ഞു.
അമേരിക്കൻ സർക്കാർ അടച്ചുപൂട്ടൽ തുടരുന്നതും ഫെഡറൽ റിസർവ് നിരക്ക് കുറയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപങ്ങൾക്കായുള്ള ആവശ്യം വർധിപ്പിച്ചു. വെള്ളി ഒരു ഔൺസിൻ്റെ വില (28 ഗ്രാം) 48.3 യുഎസ് ഡോളറിന് മുകളിൽ ഉയർന്നു.
ഈ മാസവും ഡിസംബറിൽ നടന്ന മറ്റൊരു ക്വാർട്ടർ പോയിന്റ് ഫെഡ് നിരക്ക് കുറയ്ക്കലിൽ വ്യാപാരികൾ പൂർണമായും വില നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിലയൻസ് സെക്യൂരിറ്റീസിലെ സീനിയർ റിസർച്ച് അനലിസ്റ്റ് ജിഗർ ത്രിവേദി പറഞ്ഞു.
ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണം: 11,070 രൂപ
ഒരു ഗ്രാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണം: 12,077 രൂപ
ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വർണം: 9,058 രൂപ
