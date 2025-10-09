നിലംതൊടാതെ പൊന്ന്; സ്വര്ണ വിലയില് ഇന്നും വര്ധനവ്
ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 20 രൂപയും പവന് 160 രൂപയുമാണ് വര്ധിച്ചത്.
Published : October 9, 2025 at 3:16 PM IST
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്ണ വിലയില് വന് വര്ധനവ്. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 20 രൂപ വര്ധിച്ച് 11,380 രൂപയിലെത്തി. പവന് 160 രൂപയുടെ വര്ധനവാണുണ്ടായത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന് ഇന്ന് 91,040 രൂപയായി.
ഇന്നലെ രണ്ട് തവണയാണ് സ്വര്ണ വിലയില് വര്ധനവുണ്ടായത്. ഇന്നലെ രാവിലെ 90320 രൂപയിലെത്തിയ വില വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും 90,880 രൂപയിലെത്തി. ഇതാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും വര്ധിച്ച് 91,040 രൂപയായി ഉയര്ന്നത്. ഈ വര്ഷം ആദ്യം 50,000 രൂപയായിരുന്നു പവന്റെ വില. എന്നാല് തുടര്ച്ചയായി വര്ധനവുണ്ടായ വില ഇന്ന് 90,000 കടന്നിരിക്കുകയാണ്.
ഇന്നത്തെ 24 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില 12,415 രൂപയും 22 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില 9311 രൂപയുമാണ്. അതേസമയം ഇന്നത്തെ വെള്ളി വില ഗ്രാമിന് 171 രൂപയും കിലോഗ്രാമിന് 1,71,000 രൂപയുമാണ്. സ്വര്ണത്തിന് ചരിത്രത്തിലെ റെക്കോഡ് വിലയാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
ഡോളറിന്റെ വിനിമയ നിരക്ക്, അന്താരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങള് എന്നിവയാണ് സ്വര്ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങള്. ഒരു പവന് 91,040 രൂപയാണ് വിലയെങ്കില് ഒരു പവന് വാങ്ങാന് ഇന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ നല്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്.
ഫെഡ് നിരക്ക് കുറക്കുന്നതും വിപണിയിലെ ഡിമാന്ഡും കണക്കിലെടുത്താല് സ്വര്ണ വിലയില് ഇനിയും വര്ധനവുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. ട്രോയ് ഔണ്സിന് 5000 ഡോളറിലേക്ക് അധികം വൈകാതെ എത്താന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം.
വില കൂടിയിട്ടും ഡിമാന്ഡ് കുറയുന്നില്ല: സ്വര്ണത്തിന്റെ വില കുതിച്ചുയര്ന്നിട്ടും ആവശ്യക്കാരില് കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നതാണ് മറ്റൊരു വാസ്തവം. ബാര്, കോയിന്, ഡിജിറ്റല് ഗോള്ഡ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള രീതികളില് സ്വര്ണ വില്പ്പന നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തില് സ്വര്ണത്തിന് ആവശ്യക്കാര് ഏറെയാണ്.
രാജ്യാന്തര വിപണിയില് സ്വര്ണത്തിന് വില ഉയരുമ്പോള് ഇന്ത്യയില് വില കുറയണമെന്നില്ല. നിലവില് പ്രാദേശികമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഗോള്ഡ് അസോസിയേഷനുകളാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയില് സ്വര്ണത്തിന് വിലയിടുന്നത്. ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് വില കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും അസോസിയേഷനുകള്ക്ക് സാധിക്കും.
ഇനി ഒരിക്കലും കുറയില്ലെ? സ്വര്ണ വിലയില് വരും നാളുകളില് കുറവുണ്ടാകില്ലെയെന്ന ആശങ്ക കനക്കുകയാണിപ്പോള്. രാജ്യന്തര വില വര്ധനവ് വലിയ ലാഭമെടുപ്പിന് വഴിതുറന്നേക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കില് വില ഇടിയാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
കേരളത്തിലും നേരിയ കുറവുണ്ടാകാം. എന്നാല് അമേരിക്കയില് പലിശ നിരക്ക് കുറയാനുള്ള സാധ്യത ശക്തമായതിനാലും ഡോളര് മറ്റ് കറന്സികള്ക്കെതിരെ ദുര്ബലമാകുന്നതും സ്വര്ണത്തിനാണ് അനുകൂലം. രാജ്യാന്തര വില 3900 ഡോളര് ഭേദിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല് കേരളത്തില് വില ഇനിയും കൂടിയേക്കാം.
ഒക്ടോബര് മാസത്തെ സ്വര്ണ വില:
ഒക്ടോബര് 01: 87,440
ഒക്ടോബര് 02: 87,040
ഒക്ടോബര് 03: 86,920
ഒക്ടോബര് 04: 87,560
ഒക്ടോബര് 05: 87,560
ഒക്ടോബര് 06: 88,560
ഒക്ടോബര് 07: 89,480
ഒക്ടോബര് 08: 90,320
ഒക്ടോബര് 08 (വൈകുന്നേരം): 90,880
