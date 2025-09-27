ETV Bharat / business

സ്വര്‍ണ വില മേലോട്ട് തന്നെ; 480 രൂപ ഇന്നും വര്‍ധിച്ചു

ഇന്ന് പവന് 480 രൂപയാണ് വര്‍ധനവുണ്ടായത്.

GOLD RATE GOLD RATE TODAY IN KERALA സ്വര്‍ണ നിരക്ക് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ധന
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 27, 2025 at 12:22 PM IST

2 Min Read
താനും ദിവസങ്ങളായുണ്ടായ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ക്ക് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ധന. ഇന്ന് (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 27) പവന് 480 രൂപയാണ് വര്‍ധനവുണ്ടായത്. ഒരു ഗ്രാമിന് 60 രൂപയാണ് വര്‍ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 84,680 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 10,585 രൂപയുമായി ഉയര്‍ന്നു.

ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ ഒരു ഗ്രാമിന് 11,548 രൂപയും 22 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ ഒരു ഗ്രാമിന് 10,585 രൂപയും 18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ ഒരു ഗ്രാമിന് 8661 രൂപയുമാണ് വില. വെള്ളിയുടെ ഇന്നത്തെ വില 159 രൂപയാണ്. കിലോഗ്രാമിനാകട്ടെ 1,59,000 രൂപയുമാണ് വില.

റെക്കോഡ് കടന്ന്: കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സ്വര്‍ണത്തിന് ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി 84,000 രൂപ കടന്നത്. വില വര്‍ധിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണം വാങ്ങാന്‍ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്‌ക്കടുത്ത് നല്‍കേണ്ട സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. പണിക്കൂലിയും ജിഎസ്‌ടിയുമെല്ലാം ചേരുമ്പോള്‍ വലിയ വില ഒരു പവന് നല്‍കേണ്ടി വരും. പണിക്കൂലിയില്‍ ഏറ്റവും കുറവ് 5 ശതമാനമാണ്. ഓരോ ദിവസവും സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമുണ്ടോയെന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ഉപഭോക്താക്കള്‍.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ചരിത്രത്തില്‍ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കിലാണിപ്പോള്‍ സ്വര്‍ണ വില കുതിക്കുന്നത്. ഉത്സവ സീസണും വിവാഹ സീസണും രാജ്യത്തെ വിലക്കയറ്റത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ആഗോള തലത്തിലാകട്ടെ യുഎസ് പണപ്പെരുപ്പം, യുഎസ് പലിശ നിരക്കുകള്‍, രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ, വന്‍കിട രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങള്‍, രാജ്യാന്തര നയങ്ങള്‍, ഓഹരി വിപണിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍, ക്രൂഡ്‌ ഓയില്‍ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്വര്‍ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.

വില കൂടിയിട്ടും ഡിമാന്‍ഡ് കുറയുന്നില്ല: സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ വില കുതിച്ചുയര്‍ന്നിട്ടും ആവശ്യക്കാരില്‍ കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നതാണ് മറ്റൊരു വാസ്‌തവം. ബാര്‍, കോയിന്‍, ഡിജിറ്റല്‍ ഗോള്‍ഡ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള രീതികളില്‍ സ്വര്‍ണ വില്‍പ്പന നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തില്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് ആവശ്യക്കാര്‍ ഏറെയാണ്.

രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് വില ഉയരുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വില കുറയണമെന്നില്ല. നിലവില്‍ പ്രാദേശികമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഗോള്‍ഡ് അസോസിയേഷനുകളാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് വിലയിടുന്നത്. ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് വില കൂട്ടാനും കുറയ്‌ക്കാനും അസോസിയേഷനുകള്‍ക്ക് സാധിക്കും.

സെപ്‌റ്റംബറിലെ സ്വര്‍ണ നിരക്ക് ഇങ്ങനെ:

തീയതിനിരക്ക്
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 0177,640
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 0277,800
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 0378,440
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 0478,360
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 0578,920
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 0679,560
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 0779,560
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 0879,480
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 0980,880
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 1081,040
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 1181,040
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 1281,600
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 1381,520
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 1481,520
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 1581,440
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 1682,080
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 1781,920
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 1881,520
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 1981,640
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2082,240
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2182,240
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2282,920
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2384,840
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2484,600
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2583,920
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2684,240
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2784,680

