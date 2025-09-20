ETV Bharat / business

സ്വര്‍ണ വില കൂടുതല്‍ ഉയരങ്ങളിലേക്ക്; അറിയാം ഇന്നത്തെ നിരക്ക്

ഒരു പവന് 600 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വര്‍ധന.

Gold. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 20, 2025 at 1:52 PM IST

2 Min Read
സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇന്നും വന്‍ വര്‍ധനവ്. ഇന്ന് (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 20) ഒരു പവന് 600 രൂപയാണ് വര്‍ധനവുണ്ടായത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് 82,240 രൂപയായി വര്‍ധിച്ചു.

ഗ്രാമിനാകട്ടെ 75 രൂപയാണ് വര്‍ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ വില 12,215 രൂപയുമായി. സെപ്‌റ്റംബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ ഇന്നുവരെയും 4600 രൂപയുടെ വര്‍ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണ വില കൂടിയതും രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞതുമാണ് കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണ വിലയെ സ്വാധീനിച്ചത്.

ഇനിയും സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ധനവുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വര്‍ണ ഉപഭോക്താക്കളില്‍ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ. വര്‍ഷം തോറും ടണ്‍ കണക്കിന് സ്വര്‍ണമാണ് ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യാന്തര വിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു ചെറിയ മാറ്റങ്ങളും കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കും. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരക്ക് വര്‍ധന വിവാഹ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്.

വില കുറയുമെന്ന് കരുതി കാത്തിരുന്നവര്‍ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പ്രയാസത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വില ഉയരുകയാണെങ്കിലും പല കുടുംബങ്ങളും സ്വര്‍ണം വാങ്ങാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാവുകയാണ്.

സ്വര്‍ണ വില വര്‍ധിക്കാന്‍ കാരണമെന്ത്?

യുഎസ് പണപ്പെരുപ്പവും അമേരിക്കന്‍ പലിശ നിരക്കുകളും രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന സംഘര്‍ഷങ്ങളുമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങള്‍. മാത്രമല്ല രാജ്യാന്തര നയങ്ങള്‍, വന്‍കിട രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങള്‍, ഓഹരി വിപണിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ എന്നിവയും ക്രൂഡ്‌ ഓയില്‍ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും ലോക നേതാക്കളുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമെല്ലാം ഇതിനെ വലിയ തരത്തില്‍ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.

വിവാഹ സീസണില്‍ സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങള്‍ക്ക് കേരളത്തില്‍ ആവശ്യകത ഏറും. ദീപാവലി അടക്കമുള്ള ഉത്സവാഘോഷ സമയങ്ങളിലും സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ വില്‍പന ഉയരാറുണ്ട്. സ്വര്‍ണം സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. വില കുറയുമ്പോള്‍ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുകയും കൂടുമ്പോള്‍ വില്‍പ്പന നടത്താനുമാണ് ഉപഭോക്താക്കള്‍ താത്‌പര്യപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ വിലയും ആവശ്യകതയും വര്‍ധിക്കാന്‍ കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

സ്വർണത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും മൂല്യം?

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി സ്വർണം അമൂല്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് സ്വർണത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് നിലനിര്‍ത്താന്‍ കാരണമാകുന്നു. അതിൻ്റെ മൂല്യം, സൗന്ദര്യം, ആഭരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വിനിമയ മാധ്യമമെന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗക്ഷമത, ദീർഘകാല ഈടും ഗുണനിലവാരവും എന്നിവയാണ് മൂല്യം നിലനിർത്തുന്ന മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ. നിക്ഷേപകർ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണം തെരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട്. ഇതും സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ മൂല്യം വര്‍ധിക്കാന്‍ കാരണമാകുന്നു.

