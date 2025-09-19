സ്വര്ണ വില വീണ്ടും മേലേക്ക്; പിടിവിട്ട് അത്യുയരങ്ങളിലേക്കോ കുതിപ്പ്? അറിയാം വിശദമായി
പവന് ഇന്ന് വര്ധിച്ചത് 120 രൂപയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ നേരിയ കുറവിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും കുതിപ്പ്. സ്വര്ണ നിരക്കില് നിരന്തരം മാറ്റങ്ങള് ഉണ്ടാകുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര്.
Published : September 19, 2025 at 1:54 PM IST
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് കുറഞ്ഞ സ്വര്ണ വില ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബര് 19) വീണ്ടും മേലേക്ക്. സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന് 120 രൂപ വര്ധിച്ച് 81,640 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 15 രൂപയും വര്ധിച്ചു. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന്റെ വില 10,205 രൂപയായി.
രാജ്യാന്തര വില ഔണ്സിന് 3,704 ഡോളര് എന്ന റെക്കോഡില് നിന്ന് 3,634 ഡോളര് ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല് നിലവില് 3,653 ഡോളറിലേക്ക് തിരിച്ച് കയറി. ഇതാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്ണ വിലയിലും പ്രതിഫലിച്ചത്.
രൂപ ഡോളറിനെതിരെ തുടര്ച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും നഷ്ടത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയതാണ് തിരിച്ചടിയായത്. ഇന്ന് 7 പൈസ താഴ്ന്ന് 88.20ലാണ് രൂപയുടെ മൂല്യം. ദീപാവലി, നവരാത്രി ഉത്സവങ്ങള് വരാനിരിക്കെ സ്വര്ണാഭരണ ഡിമാന്ഡ് കൂടാനുള്ള വഴിയാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. ഡിമാന്ഡ് വര്ധിക്കുമ്പോള് സ്വാഭാവികമായും സ്വര്ണ വില കൂടാനിടയാകും.
18 കാരറ്റ് സ്വര്ണ വിലയില് ചിലയിടങ്ങളില് വര്ധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വര്ധിച്ച് 8455 രൂപയിലെത്തി. അതേസമയം ചില ജ്വല്ലറികളില് 8,380 രൂപയാണ് വില.
വെള്ളി വിലയിലും ചിലയിടങ്ങളില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളില് ഗ്രാമിന് ഒരു രൂപ വര്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വര്ധിച്ച വില 140 രൂപയാണ്. എന്നാല് ചില വ്യാപാരികള് 135 രൂപയാണ് ഈടാക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്ണ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള് രാജ്യാന്തര രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക കാലാവസ്ഥ പ്രശ്നങ്ങളില് അധിഷ്ഠിതമാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില് സ്വര്ണ വിലയില് നിരന്തരം മാറ്റങ്ങള് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ കണക്ക് കൂട്ടല്. വില ഏറുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാല് വര്ധനവിന് ആനുപാതികമായ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല.
സ്വര്ണ വില വര്ധിക്കാന് കാരണമെന്ത്?
യുഎസ് പണപ്പെരുപ്പവും അമേരിക്കന് പലിശ നിരക്കുകളും രാജ്യങ്ങള് തമ്മില് നിലനില്ക്കുന്ന സംഘര്ഷങ്ങളുമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങള്. മാത്രമല്ല രാജ്യാന്തര നയങ്ങള്, വന്കിട രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങള്, ഓഹരി വിപണിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള് എന്നിവയും ക്രൂഡ് ഓയില് വിലയിലെ കയറ്റിറക്കങ്ങളും ലോക നേതാക്കളുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമെല്ലാം ഇതിനെ വലിയ തരത്തില് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.
വിവാഹ സീസണില് സ്വര്ണാഭരണങ്ങള്ക്ക് കേരളത്തില് ആവശ്യകത ഏറും. ദീപാവലി അടക്കമുള്ള ഉത്സവാഘോഷ സമയങ്ങളിലും സ്വര്ണത്തിന്റെ വില്പന ഉയരാറുണ്ട്. സ്വര്ണം സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. വില കുറയുമ്പോള് വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുകയും കൂടുമ്പോള് വില്പ്പന നടത്താനുമാണ് ഉപഭോക്താക്കള് താത്പര്യപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്വര്ണത്തിന്റെ വിലയും ആവശ്യകതയും വര്ധിക്കാന് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
