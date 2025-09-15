ETV Bharat / business

സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ നേരിയ കുറവ്; അറിയാം ഇന്നത്തെ വില വിവരങ്ങൾ

വിലക്കയറ്റം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കേയാണ് ഇന്ന് വിലയില്‍ കുറവുണ്ടായത്.

GOLD RATE TODAY today gold price details kerala gold price ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ വില
Gold (ETV Bharat)
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് (സെപ്‌റ്റംബര്‍) സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ നേരിയ കുറവ്. ഗ്രാമിന് 10 രൂപയും പവന് 80 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന് 10,180 രൂപയും പവന് 81,440 രൂപയുമായി. ശനിയാഴ്‌ച ഗ്രാമിന് 10 രൂപയുടെ കുറവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 5 രൂപ കുറഞ്ഞ് 8,365 രൂപയായി. 14 കാരറ്റ് ഗ്രാമിന് 6515 രൂപയിലും 9 കാരറ്റ് ഗ്രാമിന് 4200 രൂപയുമാണ്. വെള്ളി വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. വെള്ളിവില ഗ്രാമിന് 135 രൂപയില്‍ തന്നെ തുടരുന്നു.

അന്താരാഷ്‌ട്ര വിപണിയിൽ സ്വര്‍ണം ഔൺസിന് 3,645 ഡോളറാണ് വ്യാപാര വില. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ തുടര്‍ച്ചയായ വില വര്‍ധനവിന് പിന്നാലെ വിലക്കയറ്റം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കേയാണ് വിലയില്‍ നേരിയ കുറവുണ്ടായത്. അന്താരാഷ്‌ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണ വിലയിലുണ്ടായ കുറവാണ് ആഭ്യന്തര മാർക്കറ്റിലും വില വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കിയത്.

ലാഭമെടുക്കലും ഡോളറിൻ്റെ വിലയിലുണ്ടായ വർധനവുമാണ് തിങ്കളാഴ്‌ച സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം. അന്താരാഷ്ട്ര മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ശനിയാഴ്‌ച സ്വര്‍ണവില ഔണ്‍സിന് 3,646 ഡോളറായിരുന്നു. അന്താരാഷ്‌ട്ര വിപണിയിൽ സ്വര്‍ണം ഔൺസിന് ഇന്ന് 3,645 ഡോളറാണ്.

നിലവിലെ ആഗോള രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഇതിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാം. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ അടിക്കടി ഉയര്‍ച്ച താഴ്ച്ചകള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ധനകാര്യ രംഗത്തെ വിദഗ്‌ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

ഒരു പവൻ വാങ്ങാൻ:

ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 81,440 രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഈ തൂക്കത്തിലുള്ള സ്വർണാഭരണം വാങ്ങാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ തുക നൽകേണ്ടിവരും. അഞ്ച് ശതമാനം പണിക്കൂലിയെങ്കിലും കുറഞ്ഞതാകും.

ഇതിന് പുറമെ സ്വർണത്തിന് ഹാൾമാർക്കിങ് ചാർജ്, മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്‌ടി എന്നിവ കൂടെ ഈടാക്കി ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണത്തിന് 88,130 രൂപയെങ്കിലും ആകും. ആഭരണങ്ങളിലെ ഡിസൈനുകളുടെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലി കൂടുതലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഉപയോക്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇന്നത്തെ വിലക്കുറവ് നേരിയത് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് തുടര്‍ന്നുള്ള ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് അധികം പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നില്ല. ഓരോ ദിവസവും വില കുറയുന്നുണ്ടോയെന്നാണ് ഉപഭോക്താക്കള്‍ പരിശോധിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇന്നത്തെ നേരിയ ഇടിവ് നാളെ കുതിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

സ്വര്‍ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങള്‍

  • യുഎസ് പണപ്പെരുപ്പം, അമേരിക്കന്‍ പലിശ നിരക്കുകള്‍, രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍
  • രാജ്യാന്തര നയങ്ങള്‍, വന്‍കിട രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങള്‍, ഓഹരി വിപണിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍
  • ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലെ അസ്ഥിരത, ലോക നേതാക്കളുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍.

