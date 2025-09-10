ഇനിയിപ്പോ വാങ്ങാന് നോക്കണ്ടാ.... കുതിച്ചുയര്ന്ന് പൊന്നും വില, ഇന്ന് 160 രൂപ വര്ധനവ്
ഗ്രാമിന് 10,130 രൂപയും പവന് 81,040 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില.
Published : September 10, 2025 at 12:04 PM IST
സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിദിനം സ്വർണ വില കുതിച്ചുയരുകയാണ്. ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബര് 10) 160 രൂപ വർധിച്ച് പവന് 81,040 രൂപയായി. ഇന്നലെ (സെപ്റ്റംബര് 09) മാത്രം 1000 രൂപാ വർധിച്ച് സ്വർണവില 80,880 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 10,110 രൂപയില് നിന്ന് 10,130 രൂപയായി വർധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ രാജ്യാന്തര വിപണിയില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വര്ണ വിലയില് കാര്യമായ വര്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
സെപ്റ്റംബർ 1ന് പവന് 77,640 രൂപയായിരുന്ന സ്വർണ വില അടുത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി 160 രൂപ വീതം വർധിച്ച് 78,360 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പവന് 560 രൂപ വർധിച്ചിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 6ന് 640 രൂപ വർധിച്ച് 79,560 രൂപയായി സ്വർണവില ഉയർന്നിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 7ന് വിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നു. സെപ്റ്റംബർ 8ന് 400 രൂപ വർധിച്ച് പവന് 79,880 രൂപയിലേയ്ക്ക് എത്തിയിരുന്നു.
2025 ജനുവരിക്ക് ശേഷം 21040 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. ജനുവരി 22ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 60,000 രൂപയായിരുന്നു. 2022 ഡിസംബറില് 40,000 രൂപ പിന്നിട്ട ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന് മൂന്ന് വര്ഷത്തിനുള്ളില് ഇരട്ടിയിലേറെ വില വര്ധിച്ചു.
24 കാരറ്റിന്റെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 21.90 രൂപ വർധിച്ച് 11,051 രൂപയായി.
22 കാരറ്റിന്റെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 20 രൂപ വർധിച്ച് 10,130 രൂപയായി.
18 കാരറ്റിന്റെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 16 രൂപ വർധിച്ച് 8288 രൂപയായി.
ഇന്ത്യന് വിപണിയില് സ്വര്ണ വില 80,000 കടന്നു
ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഒരു പവന് (8 ഗ്രാമിന്) 83,000 രൂപയായി. കൂടാതെ പണിക്കൂലി, ജിഎസ്ടി, ഹോള് മാര്ക്കിങ് ഫീസ് എന്നിവ കൂടി ആഭരണ വിലയ്ക്ക് ഒപ്പം ചേരും. സ്വര്ണാഭരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി 5 ശതമാനമാണ്.
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് രാജ്യത്ത് സ്വർണവില നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്. ഡോളർ - രൂപ വിനിമയ നിരക്ക്, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവയും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ഡിമാന്ഡ് വർധനവ്, ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യ തകര്ച്ച, അമേരിക്കൻ ഫെഡ് നിരക്ക് എന്നിവയാണ് വില കൂടാന് പ്രധാന കാരണം.
