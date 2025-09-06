ETV Bharat / business

അവിട്ടം ദിനത്തിലും റെക്കോഡ് മുന്നേറ്റവുമായി സ്വര്‍ണ വില. ഗ്രാമിന് 80 രൂപയും പവന് 640 രൂപയും വര്‍ധിച്ചു. ആശങ്കയില്‍ വ്യാപാരികളും ഉപഭോക്താക്കളും.

Gold. (ETV Bharat.)
Published : September 6, 2025 at 2:37 PM IST

സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോഡ് മുന്നേറ്റം തുടര്‍ന്ന് സ്വര്‍ണ വില. ഗ്രാമിന് ഇന്ന് (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 06) 80 രൂപയും പവന് 640 രൂപയും വര്‍ധിച്ചു. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് 9945 രൂപയും പവന് 79,560 രൂപയുമായി. ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇത്രയും വര്‍ധനവുണ്ടാകുന്നത്. ഒരു ഗ്രാമിന്‍റെ വില 10,000 തൊടാന്‍ വെറും 55 രൂപയുടെ കുറവ് മാത്രമെയുള്ളൂ. ‍

വിലക്കയറ്റത്തില്‍ ആശങ്ക: ഓണക്കാലത്തെ വില വര്‍ധനവ് വ്യാപാരികള്‍ക്കും ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കും ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാലയളവില്‍ മികച്ച വില്‍പ്പന പ്രതീക്ഷിച്ച വ്യാപാരികള്‍ക്ക് കച്ചവടക്കുറവ് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യക്കാര്‍ മാത്രമാണിപ്പോള്‍ സ്വര്‍ണം വാങ്ങാന്‍ ജ്വല്ലറികളില്‍ എത്തുന്നത്. വില കുറയുമ്പോള്‍ സ്വര്‍ണം വാങ്ങാനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരും നിരവധിയാണ്.

ഇന്ന് സ്വര്‍ണം വാങ്ങാന്‍ എന്ത് നല്‍കണം: സെപ്‌റ്റംബറില്‍ വെറും ആറ് ദിവസങ്ങള്‍ പിന്നിടുമ്പോള്‍ 1920 രപയുടെ വര്‍ധനവാണ് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു പവന്‍റെ സ്വര്‍ണാഭരണം വാങ്ങാന്‍ നികുതിയും പണിക്കൂലിയും മറ്റ് ചേര്‍ത്ത് 86,000 രൂപയ്‌ക്ക് അടുത്ത് നല്‍കണം. പണിക്കൂലി ഏറ്റവും കുറവുള്ള ആഭരണത്തിന്‍റെ വിലയാണിത്. എന്നാല്‍ കൂടുതല്‍ പണിക്കൂലിയുള്ള ആഭരണം വാങ്ങാന്‍ കൂടുതല്‍ പണം നല്‍കേണ്ടി വരും.

അനക്കമില്ലാതെ വെള്ളി വില: 18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണ വിലയിലും നേരിയ വര്‍ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 60 രൂപയാണ് ഇന്ന് വര്‍ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന് 8165 രൂപയിലെത്തി. അതേസമയം 14 കാരറ്റിന് 6,355 രൂപയും 9 കാരറ്റിന് 4,100 രൂപയുമായി. എന്നാല്‍ മൂന്ന് ദിവസമായി യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ തുടരുകയാണ് വെള്ളി വില. ഗ്രാമിന് 133 രൂപയെന്ന റെക്കോഡിലാണ് നിലവില്‍ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

ആഗോള വിപണിയിലെ വില വര്‍ധനവാണ് രാജ്യത്തെ വിലയിലും പ്രതിഫലിച്ചത്. സ്‌പോട് ഗോള്‍ഡ വില ട്രോയ്‌ ഔണ്‍സിന് 3,577.33 ഡോളര്‍ നിലവാരത്തിലെത്തി. ആഗോള വിപണിയിലും സ്വര്‍ണ വില റെക്കോഡ് കുതിപ്പാണ് തുടരുന്നത്. ഓഗസ്റ്റില്‍ അമേരിക്കയില്‍ തൊഴില്‍ വളര്‍ച്ച കുത്തനെ കുറഞ്ഞിരുന്നു. തൊഴിലില്ലായ്‌മ 4.3 ശതമാനമായി ഉയരുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതാണ് രാജ്യത്തെ സ്വര്‍ണ വിലയെ സ്വാധീനിച്ചത്.

ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം 88 നിലവാരം ഭേദിച്ച് നില്‍ക്കുന്നതും സ്വര്‍ണ നിരക്ക് വര്‍ധിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണമാണ്. കൂടാതെ അമേരിക്കന്‍ സമ്പദ്‌ വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങള്‍ ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്‍റെ താരിഫ് നിലപാടുകള്‍, യുക്രെയ്‌ന്‍ -റഷ്യ യുദ്ധ തുടര്‍ച്ച എന്നിവയും സ്വര്‍ണ വിലയുടെ കുതിപ്പിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

