തിരുവോണ നാളില് റെക്കോഡ് കുതിപ്പുമായി സ്വര്ണ വില. പവന് 560 രൂപയാണ് വര്ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന്റെ വില 78,920 രൂപയായി.
ഇന്നലെ നേരിയ കുറവുണ്ടായ സ്വര്ണ നിരക്കാണ് ഇന്ന് കുത്തനെ ഉയര്ന്നത്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിലക്കയറ്റത്തിനാണ് ഇന്ന് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ഇത് സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കള്ക്കും ആഭരണ പ്രേമികള്ക്കും വലിയ തിരിച്ചടിയായി.
സംസ്ഥാനത്ത് വിവാഹ സീസണായതോടെ സ്വര്ണ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന കുതിപ്പ് ആഭരണങ്ങളുടെ ഡിമാന്ഡ് കുറയ്ക്കും. തുടര്ച്ചയായുള്ള ഈ വിലക്കയറ്റം 80,000 കടക്കുമെന്ന കാര്യത്തില് സംശയമില്ല. മാത്രമല്ല പവന് ഒരു ലക്ഷം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനും അധിക ദൂരമില്ല.
ഇന്ന് ഒരു പവന് വാങ്ങാന്: ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബര് 05) ഒരു ഗ്രാമിന് 70 രൂപയാണ് ഉയര്ന്നത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന് 9865 രൂപയാണ് നല്കേണ്ടി വരിക. എന്നാല് 10 ഗ്രാം സ്വര്ണം വാങ്ങാന് 98,650 രൂപ നല്കേണ്ടി വരും. 24 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രാമിന് 10762 രൂപയും പവന് 86096 രൂപയും നല്കേണ്ടി വരും. അതേസമയം 18 കാരറ്റിന്റെ ഒരു ഗ്രാമിന് 8072 രൂപയും പവന് 64576 രൂപയുമാണ് നല്കേണ്ടതായി വരിക.
സ്വര്ണാഭരണങ്ങള് വാങ്ങുമ്പോള് പവന്റെ വിലയ്ക്ക് പുറമെ പണിക്കൂലി, ജിഎസ്ടി, ഹോള്മാര്ക്ക് ചാര്ജ് എന്നിവയും ചേര്ത്താണ് നല്കേണ്ടത്. വെറും അഞ്ച് ശതമാനം പണിക്കൂലിയുള്ള ഒരു ആഭരണം വാങ്ങാന് ഇന്ന് ഏകദേശം 85,390 രൂപ നല്കേണ്ടി വരും. ഒരു ഗ്രാമിനാകട്ടെ 10,700 രൂപയും.
കേരളത്തില് ഇന്ന് സ്വര്ണ വില റെക്കോര്ഡിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സ്പോട്ട് സ്വര്ണ വില ഇന്ന് ഔണ്സിന് 3,557.29 ഡോളറിലെത്തി. ഇതാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണ വില കുതിച്ചുയരാന് കാരണമായതും.
