സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ നേരിയ കുറവ്; ഒരു പവന് നല്‍കേണ്ട തുക അറിയാം - GOLD RATE IN KERALA

വിലക്കയറ്റം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കേയാണ് ഇന്ന് വിലയില്‍ കുറവുണ്ടായത്.

Gold. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 4, 2025 at 5:07 PM IST

1 Min Read

താനും ദിവസങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്‌ക്ക് ശേഷം സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 10 രൂപയും പവന് 80 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 04) കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന് 9,795 രൂപയും ഒരു പവന് 78,360 രൂപയുമായി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ തുടര്‍ച്ചയായ വില വര്‍ധനവിന് പിന്നാലെ ഇന്നും വിലക്കയറ്റം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കേയാണ് വിലയില്‍ കുറവുണ്ടായത്. രാജ്യാന്തര നിരക്ക് ഇന്ന് ഒരുഘട്ടത്തില്‍ ഔണ്‍സിന് 3578 എന്ന എക്കാലത്തെയും ഉയരം തൊട്ടെങ്കിലും തുടര്‍ന്നുണ്ടായ ലാഭമെടുപ്പിന് പിന്നാലെ 353 ഡോളറിലേക്ക് താഴ്‌ന്നു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണ വിലയിലും കുറവുണ്ടായി.

പവന്‍റെ വില ഇന്ന് 79,000 കടക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ. അതിനിടെയാണ് വിലയില്‍ കുറവുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം ചില ജ്വല്ലറികളില്‍ 18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണ വില ഗ്രാമിന് 5 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ പവന് 8110 രൂപയായി. വെള്ളി വിലയില്‍ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഗ്രാമിന് 134 രൂപയാണ് വെള്ളിക്ക്. എന്നാല്‍ ചില ജ്വല്ലറികളില്‍ 133 രൂപയ്‌ക്ക് ഇന്ന് വില്‍പ്പന നടക്കുന്നത്.

ഉത്രാടം എത്തിയിട്ടും സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ കാര്യമായ കുറവുകളൊന്നുമില്ലാത്തത് തൊല്ലൊന്നുമല്ല ഉപഭോക്താക്കളെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നത്. നേരിയ കുറവുണ്ടെങ്കിലും ഓണക്കാലത്ത് സ്വര്‍ണം വാങ്ങാന്‍ കാത്തിരുന്നവരെ വിലക്കയറ്റ നിരാശരാക്കുകയാണ്.

ഇന്നത്തെ വിലക്കുറവ് നേരിയത് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് തുടര്‍ന്നുള്ള ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് അധികം പ്രതീക്ഷ നല്‍കാത്തതാണ്. ഓരോ ദിവസവും വില കുറയുന്നുണ്ടോയെന്നാണ് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പരിശോധിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇന്നത്തെ നേരിയ ഇടിവ് നാളെ കുതിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

കത്തിക്കയറുമോ സ്വര്‍ണ വില: നിലവില്‍ സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ നേരിയ കുറവുണ്ടായെങ്കിലും രാജ്യാന്തര വിലയിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ കേരളത്തില്‍ ഇനിയും പ്രതിഫലിക്കും. യുഎസിന്‍റെ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വ് പണനയ യോഗം നടത്തും. ഇത് ഏറെ നിര്‍ണായകമായിരിക്കും.

അതിന് കാരണമാകട്ടെ ഇത്തവണ അടിസ്ഥാന പലിശ നിരക്ക് കുറക്കുമെന്നാണ് ചെയര്‍മാന്‍ ജെറോം പവല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പലിശ കുറഞ്ഞാല്‍ ഡോളറും ബോണ്ടും ഇടിയുകയും സ്വര്‍ണ വില ഉയരുകയും ചെയ്യും.

