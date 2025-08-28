ETV Bharat / business

മുന്നിലേക്ക് തന്നെ! സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്നും വില വര്‍ധിച്ചു, നിരക്ക് അറിയാതെ പോവല്ലേ.. - GOLD RATE TODAY IN KERALA

കേരളത്തില്‍ 18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണ വിലയിലും വര്‍ധനവുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 7720 രൂപയായി. വെള്ളിവില 126 രൂപയില്‍ തന്നെ തുടരുകയാണ്.

Gold (Getty image)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 28, 2025 at 2:24 PM IST

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് (ഓഗസ്‌റ്റ് 28) പവന് 120 രൂപയാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് 75,240 രൂപയും ഗ്രാമിന് 9,405 രൂപയുമായി. ഗ്രാമിന് 15 രൂപയാണ് കൂടിയത്. കേരളത്തില്‍ 18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണ വിലയിലും വര്‍ധനവുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 7720 രൂപയായി. വെള്ളിവില 126 രൂപയില്‍ തന്നെ തുടരുകയാണ്.

രണ്ടാഴ്‌ചത്തെ ഇടവേളയ്‌ക്ക് ശേഷമാണ് സ്വര്‍ണ വില വീണ്ടും 75,000 കടക്കുന്നത്. ഓഗസ്‌റ്റ് 8നാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണ വില റെക്കോര്‍ഡിലെത്തിയത്. പവന് 75,760 രൂപയും ഗ്രാമിന് 9470 രൂപയുമായിരുന്നു അന്നത്തെ വില. സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

Gold Jewelers (Getty image)

നിലവില്‍ യുഎസിന്‍റെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ ചലനങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ വിലയെയും സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയില്‍ ആദ്യമായി ഒരു പ്രസിഡന്‍റ് സ്വന്തം കേന്ദ്ര ബാങ്കിന്‍റെ ഗവര്‍ണറെ പുറത്താക്കിയതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ക്ക് കാരണം.

കേരളത്തില്‍ ഒരു പവന് നല്‍കേണ്ടത്: എട്ട് ഗ്രാമാണ് ഒരു പവനായി കണക്കാക്കുന്നത്. ഒരു പവന്‍ 75,240 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. എന്നാല്‍ പണിക്കൂലിയും ജിഎസ്‌ടിയും അടക്കം വലിയൊരു തുകയാകും. ഓരോ ആഭരണത്തിനും പണിക്കൂലി വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കും. ആഭരണത്തിന്‍റെ ഡിസൈനാണ് പണിക്കൂലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത്. വിവിധ ജ്വല്ലറികള്‍ കണക്കാക്കുന്ന പണിക്കൂലി വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കും.

രണ്ട് ശതമാനം മുതല്‍ 30 ശതമാനം വരെയാണ് സാധാരണയായി ഈടാക്കാറുള്ളത്. ചിങ്ങം ആയതിനാൽ വിവാഹ സീസൺ ആണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഉയരുന്ന സ്വർണ നിരക്ക് സാധാരണക്കാരിൽ ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഗ്രാം നിരക്ക് 10000 കടക്കുമെന്നാണ് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ.

Gold Jewelers (Getty image)

കേരളത്തിലെ കഴിഞ്ഞ 5 ദിവസത്തെ സ്വർണ നിരക്ക് (1 ഗ്രാം)

തീയതിഒരു ഗ്രാമിന്‍റെ വില
ഓഗസ്‌റ്റ് 28

₹10,260 (+16)

ഓഗസ്‌റ്റ് 27

₹10,244 (+38)

ഓഗസ്‌റ്റ് 26

₹10,206 (+55)

ഓഗസ്‌റ്റ് 25₹10,151 (-11)

സ്വര്‍ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്‍

  • ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ ആവശ്യകതയും വിതരണവും: ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണത്തിന്‍റെ ആവശ്യകത വിവാഹ സീസണുകളിലും ഉയരും. ഡിമാൻഡ് വർധിക്കുമ്പോൾ വില ഉയരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നേരെമറിച്ച്, ഡിമാൻഡ് കുറയുമ്പോൾ, സ്വർണ വില കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
  • ആഗോള സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങൾ: ആഗോള വിപണി, മാന്ദ്യം, മഹാമാരികൾ, ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആഗോള അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ സ്വർണ വിലയെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഓഹരി വിപണികളിൽ ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, നിക്ഷേപകർ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു, ഇത് ഉയർന്ന ഡിമാൻഡിലേക്കും വിലയിലേക്കും നയിക്കുന്നു.
  • അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണ വിലകൾ: ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വില ആഗോള വിപണിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര നിരക്കുകളിലെ ഏത് മാറ്റവും രാജ്യത്തെ സ്വർണ വിലയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. പണപ്പെരുപ്പം, ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ആഗോള സ്വർണ നിരക്കുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.
  • ഇറക്കുമതി തീരുവയും സർക്കാർ നയങ്ങളും: ഇന്ത്യ ഗണ്യമായ അളവിൽ സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു. ഇറക്കുമതി തീരുവകളും നികുതി നയങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വിലയെ ബാധിക്കുന്നു. സർക്കാർ ഇറക്കുമതി തീരുവ വർധിപ്പിച്ചാൽ സ്വർണ വില ഉയരും. അതുപോലെ, സ്വർണ ശേഖരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയങ്ങളും നിരക്കുകളെ ബാധിക്കുന്നു.
  • രൂപ vs യുഎസ് ഡോളർ വിനിമയ നിരക്ക്: ആഗോളതലത്തിൽ സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് യുഎസ് ഡോളറിലാണ്. ഡോളറിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ രൂപ ദുർബലമായാൽ, സ്വർണ ഇറക്കുമതി കൂടുതൽ ചെലവേറിയതായിത്തീരും, ഇത് വില വർധനവിന് കാരണമാകും. മറുവശത്ത് രൂപയുടെ മൂല്യം കൂടിയാല്‍ സ്വർണ വില കുറയുന്നതിന് കാരണമാകും.
  • പലിശ നിരക്കുകളും പണപ്പെരുപ്പവും: പണപ്പെരുപ്പം ഉയരുമ്പോൾ, കറൻസി മൂല്യത്തകർച്ചയ്‌ക്കെതിരായ ഒരു സംരക്ഷണമായി നിക്ഷേപകർ സ്വർണത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഇത് സ്വർണത്തിന്‍റെ ആവശ്യകത വർധിപ്പിക്കുകയും വിലകൾ ഉയരാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ, കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കുകൾ സ്വർണത്തെ ഒരു നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നു, ഇത് വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

