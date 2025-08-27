ETV Bharat / business

വീണ്ടും മേലോട്ട്; 75,000 കടന്ന് സ്വര്‍ണ വില, ഏറ്റക്കുറച്ചിലിന് കാരണം യുഎസിലെ തമ്മിലടി

കേരളത്തില്‍ 18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണ വിലയിലും വര്‍ധനവുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 7770 രൂപയായി.

Gold Jewelers. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2025 at 12:57 PM IST

പഭോക്താക്കളെ ആശങ്കയിലാക്കി കത്തിക്കയറി സ്വര്‍ണ വില. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 27) വീണ്ടും വില വര്‍ധിച്ചു. 280 രൂപയാണ് വര്‍ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് 75,120 രൂപയും ഗ്രാമിന് 9,390 രൂപയുമായി.

രണ്ടാഴ്‌ചത്തെ ഇടവേളയ്‌ക്ക് ശേഷമാണ് സ്വര്‍ണ വില വീണ്ടും 75,000 കടക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 8നാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണ വില റെക്കോര്‍ഡിലെത്തിയത്. പവന് 75,760 രൂപയും ഗ്രാമിന് 9470 രൂപയുമായിരുന്നു അന്നത്തെ വില.

18 കാരറ്റും വെള്ളി വിലയും: കേരളത്തില്‍ 18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണ വിലയിലും വര്‍ധനവുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 7770 രൂപയായി. അതേസമയം 14 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണ വില ഗ്രാമിന് 25 രൂപ ഉയര്‍ന്ന് 6005 രൂപയും 9 കാരറ്റിന് 10 രൂപ കൂടി 3870 രൂപയിലുമെത്തി. വെള്ളി വിലയില്‍ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചില ജ്വല്ലറികളില്‍ ഗ്രാമിന് 128 രൂപയും ചിലയിടങ്ങളില്‍ 126 രൂപയുമാണ് ഈടാക്കുന്നത്.

Golden Jewelers. (Canva)

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരുമെന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടല്‍. നിലവില്‍ യുഎസിന്‍റെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ ചലനങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ വിലയെയും സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയില്‍ ആദ്യമായി ഒരു പ്രസിഡന്‍റ് സ്വന്തം കേന്ദ്ര ബാങ്കിന്‍റെ ഗവര്‍ണറെ പുറത്താക്കിയതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ക്ക് കാരണം.

Golden Jewelers. (Canva)

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വ് ഗവര്‍ണര്‍ ലിസ കുക്കിനെ പദവിയില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കിയതായി ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചത്. ഭവന വായ്‌പയുടെ അപേക്ഷയില്‍ ക്രമക്കേടുകളുണ്ടായെന്നുള്ള ആരോപണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു നടപടി. ലിസ കുക്കിന് പകരം ഉടന്‍ നിയമനം നടത്തുമെന്നും ട്രംപ്‌ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

Golden Jewelers. (Canva)

തിരിച്ചടിച്ച് ലിസ കുക്ക്: ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്‍റെ നടപടിക്ക് പിന്നാലെ ലിസ കുക്കും പ്രതികരണമായി എത്തിയിരുന്നു. തന്നെ പുറത്താക്കാന്‍ ട്രംപിന് അധികാരമില്ലെന്നായിരുന്നു ലിസ കുക്ക് പറഞ്ഞത്. താന്‍ രാജിവയ്‌ക്കില്ലെന്നും ട്രംപിനെ കോടതി കയറ്റുമെന്നും ലിസ പറഞ്ഞു.

യുഎസില്‍ ഫെഡിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേല്‍ പ്രസിഡന്‍റുമാര്‍ കൈ കടത്താറില്ലെന്നതാണ് മറ്റൊരു വാസ്‌തവം. നേരത്തെ പ്രസിഡന്‍റ് റിച്ചാര്‍ഡ് നിക്‌സണ്‍ ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വ് ചെയര്‍മാനോട് പലിശ നിരക്ക് കുറയ്‌ക്കണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് ഏറെ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായി. വിവാദങ്ങള്‍ കത്തിക്കയറിയതോടെ ചെയര്‍മാന് രാജിവയ്‌ക്കേണ്ടതായും വന്നു.

Golden jewelers (Canva)

എന്നാല്‍ ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് രണ്ടാമതും അധികാരത്തിലേറിയതിന് പിന്നാലെ പലിശ നിരക്ക് കുറയ്‌ക്കണമെന്ന് നിരന്തരം സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തുകയാണ്. തനിക്കെതിരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരെയും സംസാരിക്കുന്നവരെയും ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വിന്‍റെ പണനയ നിര്‍ണയ സമിതിയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഇതിനിടെയാണ് ലിസ കുക്കിനെതിരെ ആരോപണം ഉയര്‍ന്നതും ലിസയെ പുറത്താക്കുന്നതായി ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചതും.

അതേസമയം ലിസ കുക്കിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളൊന്നും തന്നെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കും മുമ്പാണ് ട്രംപിന്‍റെ നടപടി.

Golden Jewelers. (Canva)

