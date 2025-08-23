ETV Bharat / business

വീണ്ടും കുതിച്ച് സ്വർണ വില; ഒരു പവൻ്റെ ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം - GOLD RATE IN KERALA

3% ജിഎസ്‌ടി, 53.10 രൂപ ഹോൾമാർക്ക് ചാർജ്, 5% മിനിമം പണിക്കൂലി എന്നിവ പ്രകാരം കേരളത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 10,081 രൂപയാണ്.

Representative Image (Getty Images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 23, 2025 at 12:05 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥനത്ത് ഇന്നും കുതിച്ച് ചാടി സ്വർണ വില. ഗ്രാമിന് 100 രൂപയാണ് കൂടിയിത്. നിലവിൽ ഗ്രാമിന് 9,315 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം പവന് 800 രൂപ വർധിച്ച് 74,520 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ (ഓഗസ്റ്റ് 23) ഒരു പവൻ്റെ വില.

പണിക്കൂലിയും നികുതിയും ഉൾപ്പെടെ വാങ്ങൽ വില ഇനിയും കൂടും. 3% ജിഎസ്‌ടി, 53.10 രൂപ ഹോൾമാർക്ക് ചാർജ്, 5% മിനിമം പണിക്കൂലി എന്നിവ പ്രകാരം കേരളത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 10,081 രൂപയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണം വാങ്ങാൻ 80,650 രൂപക്കടുത്താവും.ആഭരണത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് 3 മുതൽ 35% വരെയാകാം.

ഓഗസ്‌റ്റ് പ്രകാരം ഒരു പവൻ്റെ കേരളത്തിലെ വില

  1. ഓഗസ്റ്റ് 01: 73,200
  2. ഓഗസ്റ്റ് 2: 74,320
  3. ഓഗസ്റ്റ് 3: 74,320
  4. ഓഗസ്റ്റ് 4: 74,360
  5. ഓഗസ്റ്റ് 5: 74,960
  6. ഓഗസ്റ്റ് 6: 75,040
  7. ഓഗസ്റ്റ് 7: 75,200
  8. ഓഗസ്റ്റ് 08: 75,760
  9. ഓഗസ്റ്റ് 09: 75,560
  10. ഓഗസ്റ്റ് 10: 75,560
  11. ഓഗസ്റ്റ് 11: 75,000
  12. ഓഗസ്റ്റ് 12: 74,360
  13. ഓഗസ്റ്റ് 13: 74,320
  14. ഓഗസ്റ്റ് 14: 74,320
  15. ഓഗസ്റ്റ് 15: 74,240
  16. ഓഗസ്റ്റ് 16: 74,200
  17. ഓഗസ്റ്റ് 17: 74,200
  18. ഓഗസ്റ്റ് 18: 74,200
  19. ഓഗസ്റ്റ് 19: 73,880
  20. ഓഗസ്റ്റ് 20: 73,440
  21. ഓഗസ്റ്റ് 21: 73,840
  22. ഓഗസ്റ്റ് 22: 73,720
  23. ഓഗസ്റ്റ് 23: 74,520

വെള്ളി വിലയിലും വർധനവ്

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമിന് 127 രൂപയാണ്.രണ്ട് രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

സ്വര്‍ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്‍

ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ ആവശ്യകതയും വിതരണവും: ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണത്തിന്‍റെ ആവശ്യകത വിവാഹ സീസണുകളിലും ഉയരും. ഡിമാൻഡ് വർധിക്കുമ്പോൾ വില ഉയരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നേരെമറിച്ച്, ഡിമാൻഡ് കുറയുമ്പോൾ, സ്വർണ വില കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ആഗോള സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങൾ: ആഗോള വിപണി, മാന്ദ്യം, മഹാമാരികൾ, ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആഗോള അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ സ്വർണ വിലയെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഓഹരി വിപണികളിൽ ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, നിക്ഷേപകർ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു, ഇത് ഉയർന്ന ഡിമാൻഡിലേക്കും വിലയിലേക്കും നയിക്കുന്നു.

അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണ വിലകൾ: ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വില ആഗോള വിപണിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര നിരക്കുകളിലെ ഏത് മാറ്റവും രാജ്യത്തെ സ്വർണ വിലയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. പണപ്പെരുപ്പം, ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ആഗോള സ്വർണ നിരക്കുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

ഇറക്കുമതി തീരുവയും സർക്കാർ നയങ്ങളും: ഇന്ത്യ ഗണ്യമായ അളവിൽ സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു. ഇറക്കുമതി തീരുവകളും നികുതി നയങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വിലയെ ബാധിക്കുന്നു. സർക്കാർ ഇറക്കുമതി തീരുവ വർധിപ്പിച്ചാൽ സ്വർണ വില ഉയരും. അതുപോലെ, സ്വർണ്ണ ശേഖരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയങ്ങളും നിരക്കുകളെ ബാധിക്കുന്നു.

രൂപ vs യുഎസ് ഡോളർ വിനിമയ നിരക്ക്: ആഗോളതലത്തിൽ സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് യുഎസ് ഡോളറിലാണ്. ഡോളറിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ രൂപ ദുർബലമായാൽ, സ്വർണ ഇറക്കുമതി കൂടുതൽ ചെലവേറിയതായിത്തീരും, ഇത് വില വർധനവിന് കാരണമാകും. മറുവശത്ത്, രൂപയുടെ മൂല്യം കൂടിയാല്‍ സ്വർണ വില കുറയുന്നതിന് കാരണമാകും.

പലിശ നിരക്കുകളും പണപ്പെരുപ്പവും: പണപ്പെരുപ്പം ഉയരുമ്പോൾ, കറൻസി മൂല്യത്തകർച്ചയ്‌ക്കെതിരായ ഒരു സംരക്ഷണമായി നിക്ഷേപകർ സ്വർണത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഇത് സ്വർണത്തിന്‍റെ ആവശ്യകത വർധിപ്പിക്കുകയും വിലകൾ ഉയരാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ, കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കുകൾ സ്വർണത്തെ ഒരു നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നു, ഇത് വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

