തിരുവനന്തപുരം: സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ്. പവന് 320 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് 73,880 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 40 രൂപ ഇടിഞ്ഞ് 9235 രൂപയായി. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന സ്വർണ നിരക്കിനാണ് ഇന്ന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത്.
ഒരു ഗ്രാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 10,075 രൂപയും പവന് 80,600 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. 18 കാരറ്റിന് ഒരു ഗ്രാമിന് 7,556 രൂപയും പവന് 60,448 രൂപയുമാണ് വില. സ്വർണത്തിൻ്റെ രാജ്യാന്തര വില, ഡോളർ – രൂപ വിനിമയ നിരക്ക്, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത്.
വെള്ളി ഗ്രാമിന് 127 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായി ഇതേ വിലയിൽ തുടരുന്നതായി വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. നിലവില് സ്വർണത്തിന് പണിക്കൂലി അഞ്ചും ജിഎസ്ടി മൂന്നും ശതമാനമാണ്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ നിരക്കിനെ ബാധിക്കുന്നത്.
ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം രാജ്യാന്തര വിപണിയെയും തുടർന്ന് ഇന്ത്യന് വിപണിയെയും ബാധിക്കുന്നു. ഇതിനിടെ സ്വണാഭരണപ്രിയരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവചനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് വേള്ഡ് ഗോള്ഡ് കൗണ്സില്. 2025 ഡിസംബറോടെ സ്വര്ണത്തിൻ്റെ രാജ്യാന്തര വില 3,839 ഡോളര് വരെ എത്തുമെന്നാണ് നിരീക്ഷണം. നിലവിലെ രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങള് സ്വര്ണവിലയില് അടിക്കടി മാറ്റങ്ങള് വരുവാൻ സാധ്യതയെന്ന് ധനകാര്യ വിദഗ്ധര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
