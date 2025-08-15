ETV Bharat / business

കേരളത്തില്‍ സ്വര്‍ണ വില താഴേക്ക്; നിരക്കില്‍ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെ, ഇനിയുള്ള ദിനങ്ങള്‍ നിര്‍ണായകം - GOLD RATE TODAY

ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ വില 74240 രൂപ.

Gold. (Canva)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2025 at 2:01 PM IST

1 Min Read

ഒരു ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്‌ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണ വില താഴേക്ക്. പവന് 80 രൂപയാണ് ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 15) കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ വില 74240 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9280 രൂപയുമായി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം വില കുറയ്‌ക്കാതിരുന്ന വ്യാപാരികള്‍ ഇന്ന് വില കുറച്ചു. ഗ്രാമിന് 15 രൂപയും പവന് 120 രൂപയുമാക്കിയാണ് വില കുറച്ചത്. ഇതോടെ ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ ജ്വല്ലറികളിലും സ്വര്‍ണത്തിന് ഒറ്റവിലയാണ്. അതേസമയം 18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം, വെള്ളി എന്നിവയുടെ വിലകള്‍ വ്യത്യസ്‌തമാണ്.

Golden Jewelers (Canva)

Golden Jewelers (Canva)

ഇനിയുള്ള ദിനങ്ങള്‍ നിര്‍ണായകം: സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇനിയുള്ള ദിനങ്ങള്‍ ഏറെ നിര്‍ണായകമാണ്. രാജ്യാന്തര സ്വര്‍ണ വില ഔണ്‍സിന് 3,332 ഡോളര്‍ വരെ താഴ്‌ന്നിരുന്നുവെങ്കിലും നിലവില്‍ ബിസിനസ് നടക്കുന്നത് 3342 ഡോളറിലാണ്. എന്നാല്‍ ഒരുഘട്ടത്തിലിത് 3348 ഡോളര്‍ വരെ ഉയരുകയും ചെയ്‌തു. ഈയൊരു കയറ്റമില്ലായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഇന്ന് കേരളത്തില്‍ വില കൂടുതല്‍ താഴുമായിരുന്നു.

  • അമേരിക്കയിലെ അടിസ്ഥാന പലിശ നിരക്ക് കുത്തനെ കുറയാനുള്ള സാധ്യതകള്‍ സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ പ്രതിഫലിച്ചേക്കും.
  • യുഎസില്‍ റീട്ടെയ്‌ല്‍ പണപ്പെരുപ്പം ജൂലൈയില്‍ 2.7 ശതമാനത്തില്‍ മാറ്റമില്ലാതെ നിന്നിരുന്നു. ഇതോടെ എത്രയും വേഗം പലിശ നിരക്ക് കുറയ്‌ക്കണമെന്ന സമ്മര്‍ദവുമായി ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്‌ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
  • അടിസ്ഥാന പലിശ നിരക്കില്‍ സെപ്‌റ്റംബറില്‍ 0.50 ശതമാനത്തില്‍ കുറയാത്ത ഇളവ് വരുത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യം. സെപ്‌റ്റംബറിന് ശേഷം ഒക്‌ടോബറിലും വേണം ബംപര്‍ ഇളവ്.

കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണ വിപണി: ഡോളര്‍ രൂപ വിനിമയ നിരക്ക്, രാജ്യാന്തര വില, സ്വര്‍ണത്തിനുള്ള മുംബൈ വിപണി വില, ബാങ്ക് റേറ്റ് (ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വര്‍ണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ബാങ്കുകള്‍ ഈടാക്കുന്ന നിരക്ക്) എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കേരളത്തില്‍ ദിവസവും സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത്. രാജ്യാന്തര വിലയിലുണ്ടാകുന്ന വര്‍ധനയ്‌ക്ക് പുറമെ രൂപ ഡോളറിനെതിരെ സമ്മര്‍ദത്തിലായാല്‍ കേരളത്തില്‍ സ്വര്‍ണ വില കത്തികയറും.

Golden Jewelers (Canva)

