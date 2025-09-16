ETV Bharat / business

ചരിത്ര കുതിപ്പുമായി സ്വര്‍ണം; പവന് 82,000 കടന്ന് മേലോട്ട്

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ധനവ്. പവന് 540 രൂപയും ഗ്രാമിന് 80 രൂപയും വര്‍ധിച്ചു.

GOLD RATE KERALA KERALA GOLD PRICE ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ നിരക്ക് സ്വര്‍ണ വില കേരളം
Gold (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 16, 2025 at 2:32 PM IST

രണ്ട് ദിവസത്തെ നേരിയ കുറവിന് പിന്നാലെ റെക്കോഡ് കുതിപ്പുമായി വീണ്ടും സ്വര്‍ണ വില. പവന് ഇന്ന് (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 16) 640 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 82,080 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 80 രൂപയാണ് വര്‍ധനവുണ്ടായി. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന് 10,260 രൂപയായി.

കഴിഞ്ഞയാഴ്‌ച റെക്കോഡ് വിലയായ 81,600 രൂപയിലെത്തിയ വില കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി നേരിയ തോതില്‍ കുറഞ്ഞിരുന്നു. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വില വര്‍ധനവാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വിന്‍റെ യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി ഡോളറിന്‍റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടായ ഇടിവ് കാരണമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തില്‍ വീണ്ടും വില വര്‍ധിക്കാനിടയായത്.

3689.27 ഡോളറാണ് പുതിയ ഉയരം. യുഎസ് ഡോളര്‍ സൂചിയാകട്ടെ 97 നിലവാരത്തിലാണുള്ളത്. ഫെഡ് പലിശ നിരക്ക് കുറക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഡോളറിന്‍റെ ഇടിവ്. നാളെയാണ് (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 17) ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വിന്‍റെ അവലോകന യോഗം. വലിയ അളവില്‍ പലിശ വെട്ടിക്കുറയ്‌ക്കല്‍ വേണമെന്ന് ഡെണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ഫെഡ് ചെയര്‍മാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് കാല്‍ ശതമാനം നിരക്ക് കുറയ്‌ക്കാനാണ് സാധ്യത. എന്നാലത് അര ശതമാനം വരെയായേക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. പലിശ കുറയുന്നതോടെ ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങള്‍ കുറയുകയും സ്വര്‍ണ നിക്ഷേത്തിലേക്ക് പണം എത്തുകയും ചെയ്യും. ഇടിഎഫ് നിക്ഷേപം വര്‍ധിക്കുന്നത് സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ ഡിമാന്‍ഡ് ഉയര്‍ത്തും.

സെപ്‌റ്റംബര്‍ മാസത്തെ സ്വര്‍ണ വില:

തീയതിവില
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 0177,640
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 02 77,800
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 0378,440
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 0478,360
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 0578,920
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 0679,560
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 0779,560
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 0879,880
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 0980,880
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 1081,040
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 1181,040
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 1281,600
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 1381,520
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 1481,520
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 1581,440

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വര്‍ണ ഉപഭോക്താവാണ് ഇന്ത്യ. വര്‍ഷംതോറും ടണ്‍ കണക്കിന് സ്വര്‍ണമാണ് രാജ്യത്ത് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഗോള വിപണിയിലെ ചെറിയ ചലനങ്ങള്‍ പോലും ഇന്ത്യയിലെ സ്വര്‍ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കും. അന്താരാഷ്‌ട്ര വിപണിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ വെള്ളി വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഡോളറുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ രൂപയുടെ വിലയില്‍ വരുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ വെള്ളി വിലയെ ബാധിക്കും.

സ്വര്‍ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങള്‍

  • യുഎസ് പണപ്പെരുപ്പം, അമേരിക്കന്‍ പലിശ നിരക്കുകള്‍, രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍
  • രാജ്യാന്തര നയങ്ങള്‍, വന്‍കിട രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങള്‍, ഓഹരി വിപണിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍
  • ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലെ അസ്ഥിരത, ലോക നേതാക്കളുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍.

Also Read: യുക്രെയ്‌ന്‍ ഡ്രോൺ ആക്രമണം: ക്രൂഡോയിലിന് വില വർധിക്കുന്നു, പ്രതിസന്ധിയിലായി വിപണി

GOLD RATE KERALAKERALA GOLD PRICEഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ നിരക്ക്സ്വര്‍ണ വില കേരളംGOLD RATE IN KERALA TODAY

