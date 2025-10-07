ഇത് റെക്കോഡ് കുതിപ്പ്; സ്വര്ണ വിലയില് 920 രൂപയുടെ വര്ധനവ്, ഒരു പവന് ഇന്ന് നല്കേണ്ടത് എത്ര
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്ണ വിലയില് വന് കുതിപ്പ്. പവന് 920 രൂപയും ഗ്രാമിന് 15 രൂപയും വര്ധിച്ചു.
Published : October 7, 2025 at 2:45 PM IST
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണ വില കുതിച്ചുയര്ന്നു. പവന് 920 രൂപയാണ് ഇന്ന് വര്ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്റെ വില 89,480 രൂപയായി വര്ധിച്ചു. ഗ്രാമിന് 15 രൂപയും വര്ധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന്റെ വില 11,185 രൂപയായി. ഒന്നര മാസത്തിനിടെ പവന് 11,840 രൂപയാണ് വര്ധനുണ്ടായത്.
കേരളത്തില് 18 കാരറ്റിന്റെ വിലയിലും വര്ധന. ഗ്രാമിന് 105 രൂപ വര്ധിച്ച് 9270 രൂപയായി. എന്നാല് ചില ജ്വല്ലറികളില് 18 കാരറ്റിന് 9200 രൂപയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. വെള്ളി വിലയിലും നേരിയ വര്ധന. ഗ്രാമിന് ഒരു രൂപ വര്ധിച്ച് 163 രൂപയിലെത്തി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം 88,000 കടന്ന സ്വര്ണ വില ഇന്ന് 89,000 രൂപയും കടന്നു. ഇത് വൈകുന്നേരത്തോടെ 90,000 രൂപയിലെത്താനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. രാജ്യാന്തര സ്വര്ണ വില ഔണ്സിന് 4000 ഡോളറിന് അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് രാവിലെ 90 ഡോളര് ഉയര്ന്ന് വില റെക്കോഡായ 3,977.39 ഡോളറായി.
യുഎസില് അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നതാണ് സ്വര്ണവില കുതിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. യുഎസ് ഫെഡ് ഇനിയും നിരക്ക് കുറച്ചേക്കാമെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് രണ്ടാം ദിനവും സ്വര്ണം നേട്ടമാക്കിയത്.
യുഎസിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖല പ്രതിസന്ധിയിലായതോടെയാണ് സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയില് സ്വര്ണ വില കുതിക്കുന്നത്. അതായത് ഡോളറിനെയും കടപ്പത്രത്തെയും ഓഹരികളെയും കൈവിട്ട് നിക്ഷേപകര് സ്വര്ണ ഇടിഎഫ് പോലുള്ള പദ്ധതിക്കായി പണം ചെലവഴിക്കുന്നു.
സ്വര്ണത്തിന് ഡിമാന്ഡ് ഏറിയതോടെ വിലയും കുതിക്കുകയാണ്. 2025 തുടക്കത്തില് വെറും 2500 ഡോളറായിരുന്ന രാജ്യാന്തര വിലയാണ് ഇപ്പോള് 4000ത്തിന് അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഒറ്റ വര്ഷത്തെ കുതിപ്പ്: ഈ വര്ഷം ഇതുവരെ പവന് 32,600 രൂപയുടെ വര്ധനവാണ് ഉണ്ടായത്. ഗ്രാമിനാകട്ടെ 4,075 രൂപയും. സ്വര്ണം ആഭരണങ്ങളായി വാങ്ങുമ്പോള് ഏറെ പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടതായി വരുന്നുവെന്ന് ഉപഭോക്താക്കള് പറയുന്നു. ആഭരണത്തിന്റെ പണിക്കൂലിയും ജിഎസ്ടിയും ഹോള്മാര്ക്ക് ചാര്ജും അടക്കം വലിയൊരു തുകയാകും ആഭരണം വാങ്ങാനായി.
ഇന്ന് ഒരു പവന് നല്കേണ്ടത്: സ്വര്ണ വില റെക്കോഡിലെത്തുമ്പോള് ഇന്ന് ഒരു പവന് വാങ്ങാന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നല്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. 10 ശതമാനം പണിക്കൂലിയുള്ള ഒരു ആഭരണത്തിന് 1.01 ലക്ഷം രൂപ നല്കണം. 10 ശതമാനം പണിക്കൂലിയായി 8943 രൂപ നല്കേണ്ടി വരും. ഇതുകൂടാതെ ഹാള്മാര്ക്കിങ് ചാര്ജായി 53 രൂപയും മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടിയും നല്കണം. ഇത് 2953 രൂപ വരും. എല്ലാം ചേര്ത്ത് 1,01,435 രൂപ നല്കണം.
