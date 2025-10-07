ETV Bharat / business

ഇത് റെക്കോഡ് കുതിപ്പ്; സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ 920 രൂപയുടെ വര്‍ധനവ്, ഒരു പവന്‍ ഇന്ന് നല്‍കേണ്ടത് എത്ര

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വന്‍ കുതിപ്പ്. പവന് 920 രൂപയും ഗ്രാമിന് 15 രൂപയും വര്‍ധിച്ചു.

GOLD RATE IN KERALA GOLD RATE TODAY സ്വര്‍ണ നിരക്ക് കേരളം സ്വര്‍ണ വില
Gold. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 7, 2025 at 2:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വില കുതിച്ചുയര്‍ന്നു. പവന് 920 രൂപയാണ് ഇന്ന് വര്‍ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍റെ വില 89,480 രൂപയായി വര്‍ധിച്ചു. ഗ്രാമിന് 15 രൂപയും വര്‍ധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന്‍റെ വില 11,185 രൂപയായി. ഒന്നര മാസത്തിനിടെ പവന് 11,840 രൂപയാണ് വര്‍ധനുണ്ടായത്.

കേരളത്തില്‍ 18 കാരറ്റിന്‍റെ വിലയിലും വര്‍ധന. ഗ്രാമിന് 105 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 9270 രൂപയായി. എന്നാല്‍ ചില ജ്വല്ലറികളില്‍ 18 കാരറ്റിന് 9200 രൂപയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. വെള്ളി വിലയിലും നേരിയ വര്‍ധന. ഗ്രാമിന് ഒരു രൂപ വര്‍ധിച്ച് 163 രൂപയിലെത്തി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം 88,000 കടന്ന സ്വര്‍ണ വില ഇന്ന് 89,000 രൂപയും കടന്നു. ഇത് വൈകുന്നേരത്തോടെ 90,000 രൂപയിലെത്താനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. രാജ്യാന്തര സ്വര്‍ണ വില ഔണ്‍സിന് 4000 ഡോളറിന് അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് രാവിലെ 90 ഡോളര്‍ ഉയര്‍ന്ന് വില റെക്കോഡായ 3,977.39 ഡോളറായി.

യുഎസില്‍ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നതാണ് സ്വര്‍ണവില കുതിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. യുഎസ്‌ ഫെഡ് ഇനിയും നിരക്ക് കുറച്ചേക്കാമെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് രണ്ടാം ദിനവും സ്വര്‍ണം നേട്ടമാക്കിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

യുഎസിന്‍റെ സാമ്പത്തിക മേഖല പ്രതിസന്ധിയിലായതോടെയാണ് സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയില്‍ സ്വര്‍ണ വില കുതിക്കുന്നത്. അതായത് ഡോളറിനെയും കടപ്പത്രത്തെയും ഓഹരികളെയും കൈവിട്ട് നിക്ഷേപകര്‍ സ്വര്‍ണ ഇടിഎഫ് പോലുള്ള പദ്ധതിക്കായി പണം ചെലവഴിക്കുന്നു.

സ്വര്‍ണത്തിന് ഡിമാന്‍ഡ് ഏറിയതോടെ വിലയും കുതിക്കുകയാണ്. 2025 തുടക്കത്തില്‍ വെറും 2500 ഡോളറായിരുന്ന രാജ്യാന്തര വിലയാണ് ഇപ്പോള്‍ 4000ത്തിന് അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഒറ്റ വര്‍ഷത്തെ കുതിപ്പ്: ഈ വര്‍ഷം ഇതുവരെ പവന് 32,600 രൂപയുടെ വര്‍ധനവാണ് ഉണ്ടായത്. ഗ്രാമിനാകട്ടെ 4,075 രൂപയും. സ്വര്‍ണം ആഭരണങ്ങളായി വാങ്ങുമ്പോള്‍ ഏറെ പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടതായി വരുന്നുവെന്ന് ഉപഭോക്താക്കള്‍ പറയുന്നു. ആഭരണത്തിന്‍റെ പണിക്കൂലിയും ജിഎസ്‌ടിയും ഹോള്‍മാര്‍ക്ക് ചാര്‍ജും അടക്കം വലിയൊരു തുകയാകും ആഭരണം വാങ്ങാനായി.

ഇന്ന് ഒരു പവന് നല്‍കേണ്ടത്: സ്വര്‍ണ വില റെക്കോഡിലെത്തുമ്പോള്‍ ഇന്ന് ഒരു പവന്‍ വാങ്ങാന്‍ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നല്‍കേണ്ട സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. 10 ശതമാനം പണിക്കൂലിയുള്ള ഒരു ആഭരണത്തിന് 1.01 ലക്ഷം രൂപ നല്‍കണം. 10 ശതമാനം പണിക്കൂലിയായി 8943 രൂപ നല്‍കേണ്ടി വരും. ഇതുകൂടാതെ ഹാള്‍മാര്‍ക്കിങ് ചാര്‍ജായി 53 രൂപയും മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്‌ടിയും നല്‍കണം. ഇത് 2953 രൂപ വരും. എല്ലാം ചേര്‍ത്ത് 1,01,435 രൂപ നല്‍കണം.

Also Read: ലോകത്തിലെ ടോപ്പ് 10 കാർ ബ്രാൻഡുകളിൽ ഒമ്പതാമത്: ആഗോള ഭീമന്മാരോട് തോളോട്തോൾ ചേർന്ന് മാരുതി സുസുക്കി

For All Latest Updates

TAGGED:

GOLD RATE IN KERALAGOLD RATE TODAYസ്വര്‍ണ നിരക്ക്കേരളം സ്വര്‍ണ വിലGOLD RATE IN KERALA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രായത്തെ ഓടിത്തോല്‍പ്പിച്ച ഒരാള്‍, ഈ മാരത്തണ്‍ മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടൂ

തിരുപ്പതി ബ്രഹ്മോത്സവം; ഭഗവാന്‍ ബാലാജിയുടെ തേര് വലിക്കാന്‍ പെണ്‍കരുത്ത്

ഇവിടെ കല്യാണം അവിടെ താലികെട്ട്! നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ നീളുന്ന ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ പിന്നില്‍....

മധുരം, ആരോഗ്യകരം; 13തരം വ്യത്യസ്‌ത ഔധഷ തേന്‍ വികസിപ്പിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ജൈവ വൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.