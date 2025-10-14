ETV Bharat / business

മലയാളി കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ റെക്കോഡില്‍ പൊന്ന്, സ്വര്‍ണ വില കൂടാനുള്ള അഞ്ച് കാരണങ്ങള്‍ ഇവ

ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സർവകാല റെക്കോർഡും കടന്ന് സ്വർണവില കുതിച്ച് ഉയരുകയാണ്. ഒരു പവന് 94,360 രൂപയാണ് വില. എന്നാൽ ഈ വില വർധനവിന് കാരണമായത് എന്തെല്ലാം ആണെന്ന് നോക്കാം.

Gold jwellery (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 14, 2025 at 2:47 PM IST

2025 ൽ സർവകാല റെക്കോഡും കടന്ന് സ്വർണ വില കുതിച്ച് ഉയരുകയാണ്. ആഗോളതലത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ വലിയ തോതില്‍ സ്വര്‍ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ഇങ്ങ് കേരളത്തിലും പ്രകടമാണ്. കേരളക്കര കണ്ട സര്‍വകാല റെക്കോഡിലാണ് നിലവില്‍ സ്വര്‍ണ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിൻ്റെ വില ഒരു ലക്ഷത്തോട് അടുക്കുകയാണ്. കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് (ഒക്‌ടോബര്‍ 14) ഒരു പവന് 94,360 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 300 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 11795 രൂപയായി. അതേസമയം, രാജ്യത്ത് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ (10 ഗ്രാം) വില 1,25,400 രൂപയായി. അതുപോലെ, ഇന്ത്യയിൽ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വില ഗ്രാമിന് 30 രൂപ ഉയർന്ന് 11,495 രൂപയിലെത്തി. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് സ്വർണത്തിന് ഇത്രയും വില കൂടുന്നത്. സ്വർണ വില കൂടാൻ കാരണമായത് എന്തൊക്കയാണെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

1. രൂപയുടെ (INR) മൂല്യത്തകർച്ച, സ്വർണ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നു

ഉയർന്ന ഇറക്കുമതി തീരുവ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇന്ത്യ ഏകദേശം 86% സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു. രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച ഇറക്കുമതിച്ചെലവ് വർധിപ്പിക്കുകയും ആഭ്യന്തര വിപണികളിൽ സ്വർണ വില വർധിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉയർന്ന ഇറക്കുമതി തീരുവ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഏകദേശം 86% സ്വർണവും ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനിടയിൽ, സ്വർണത്തിൽ നിന്നുള്ള വാർഷിക വരുമാനം USD കണക്കിൽ 7.6% ആണ്, അതേസമയം INR (രൂപ) കണക്കിൽ ഇത് 11% ആണ്.

2. സ്വർണ ഇടിഎഫുകൾ, ഡിജിറ്റൽ സ്വർണം മുതലായവയുടെ ആവശ്യം

സ്വർണ വിലയിലെ വർധനവ് സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയെ മയപ്പെടുത്തിയേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാമ്പത്തികവൽക്കരണം സ്വർണ ഇടിഎഫുകൾ, ഡിജിറ്റൽ സ്വർണം തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റൽ സ്വർണ നിക്ഷേപങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വർണ വിലകൾ ഉയരാൻ കാരണമായെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നു. "ഇന്ത്യൻ ആഭരണളുടെ ആവശ്യകത കുറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിക്ഷേപ ആവശ്യകത (സ്വർണ ഇടിഎഫുകൾ, ഡിജിറ്റൽ സ്വർണം മുതലായവ) വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്," സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

3. സെൻട്രൽ ബാങ്ക്

കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ഇന്ത്യ, ചൈന, റഷ്യ, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് വലിയ തോതിൽ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളുടെ സ്വർണ നിക്ഷേപം ഏകദേശം ഇരട്ടിയായി. ഉദാഹരണത്തിന്, റഷ്യയിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സ്വർണ നിക്ഷേപം 1.6 മടങ്ങ് വർധിപ്പിച്ചപ്പോൾ, ചൈന അത് 1.3 മടങ്ങ് വർധിപ്പിച്ചു. ഇതും സ്വര്‍ണ വില കുതിച്ചുയരാൻ കാരണമായി.

4. ആഗോള അനിശ്ചിതത്വം

റഷ്യ- യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്‍ഷം, വ്യാപാര-താരിഫ് സംഘർഷങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ ലോകം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റായി അധികാരമേറ്റതോടെ വ്യാപാര യുദ്ധങ്ങൾ ശക്തമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിക്ഷേപകർ സ്വർണം പോലുള്ള സുരക്ഷിത നിക്ഷേപങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

5. യുഎസ് ഫെഡ് നിരക്ക് കുറച്ചു

യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചത് സ്വർണ വിലയില്‍ പ്രതിഫലിച്ചു. യുഎസ് ഫെഡ് നിരക്കുകൾ കുറച്ചേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. നിരക്ക് കുറയുന്നത് ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകും, ഇത് ഉയർന്ന വിലയ്ക്കും സ്വർണത്തിനുള്ള ആവശ്യകതയ്ക്കും കാരണമാവുന്നു.

"2025 സെപ്റ്റംബർ 17-ന് ഫെഡറൽ റിസർവ് 25 ബേസിസ് പോയിൻ്റ് നിരക്ക് കുറച്ചത് സ്വർണ വിലയുടെ കുതിച്ചു ചാട്ടത്തിന് കാരണമായി. തൊഴിലില്ലായ്‌മ തുടർന്നാൽ ഒക്ടോബർ യോഗത്തിൽ യുഎസ് ഫെഡ് വീണ്ടും നിരക്ക് 25 ബേസിസ് പോയിൻ്റ് കുറച്ചേക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. യുഎസ് ഫെഡ് വരാനിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഡാറ്റ നിരീക്ഷിക്കും. ഫെഡ് നിരക്ക് കുറയ്ക്കൽ സാധാരണയായി ഡോളർ മൂല്യത്തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു, ഇത് സ്വർണത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന ഡിമാൻഡിനും വിലയ്‌ക്കും കാരണമാവുന്നു," എന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

