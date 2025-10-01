ETV Bharat / business

കത്തിക്കയറി സര്‍വകാല റെക്കോഡിലേക്ക്; സ്വര്‍ണത്തിന് 880 രൂപ വര്‍ധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വന്‍ വര്‍ധനവ്. ഗ്രാമിന് 110 രൂപയും പവന് 880 രൂപയും വര്‍ധിച്ചു.

GOLD RATE GOLD RATE HIKE IN KERALA സ്വര്‍ണ നിരക്ക് കേരളം സ്വര്‍ണ വില
Golden Jewelers. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2025 at 11:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വന്‍ വര്‍ധനവ്. ഇന്ന് പവന് 880 രൂപ വര്‍ധിച്ചു. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ വില 87,000 കടന്നു. ഗ്രാമിന് 110 രൂപ വര്‍ധനവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് 10875 രൂപയായി.

ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് സ്വര്‍ണ വില ഇത്രയും ഉയരത്തിലെത്തുന്നത്. ജിഎസ്‌ടിയും പണിക്കൂലിയും ഹോള്‍മാര്‍ക്ക് ഫീസുമെല്ലാം ചേര്‍ത്ത് ഒരു പവന്‍റെ ആഭരണത്തിന് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്‌ക്ക് അടുത്ത് നല്‍കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം 86,760 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു സ്വര്‍ണ വില. അതാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും വര്‍ധിച്ച് സര്‍വകാല റെക്കോഡ് ഭേദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെപ്‌റ്റംബര്‍ തുടക്കത്തില്‍ 77,640 രൂപയായിരുന്നു സ്വര്‍ണ വില. സെപ്‌റ്റംബര്‍ 9നാണ് വില 80,000 കടന്നത്. തുടര്‍ന്നുള്ള ഓരോ ദിവസവും വില കുതിച്ചുയരുന്നതാണ് കണ്ടത്.

സ്വര്‍ണ നിരക്ക് കൂടാന്‍ കാരണമിത്: ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സ്വര്‍ണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. വര്‍ഷം തോറും ടണ്‍ കണക്കിന് സ്വര്‍ണമാണ് രാജ്യത്ത് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഗോള വിപണിയിലെ ചെറിയ ചലനങ്ങള്‍ പോലും ഇന്ത്യയിലെ സ്വര്‍ണ വിലയെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.

യുഎസ് ഡോളര്‍ ദുര്‍ബലമാകുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഘടകങ്ങള്‍ സ്വര്‍ണ വില ഉയരാന്‍ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് വില കുറയുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യയിലെ വില കുറയണമെന്നില്ല. രൂപയുടെ മൂല്യം, ഇറക്കുമതി തീരുവ, പ്രദേശിക ആവശ്യകത എന്നീ ഘടകങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലെ സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതില്‍ മുഖ്യ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സ്വര്‍ണ വിലയിലെ കുതിച്ചുച്ചാട്ടം വിവാഹ വിപണിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുണ്ട്. സ്വര്‍ണ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ ദിനംപ്രതി പരിശോധിക്കുകയാണ് വിവാഹ നടത്താന്‍ കാത്തിരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കള്‍. അതേസമയം വില ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയില്‍ പലരും സ്വര്‍ണം വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ആഭരണങ്ങള്‍ക്ക് പകരം കോയിനായും ഡിജിറ്റല്‍ ഗോള്‍ഡായുമാണ് പലരും വാങ്ങുന്നത്. വില ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വര്‍ണത്തിന് ഡിമാന്‍ഡ് ഒട്ടും കുറയുന്നില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇനി ഒരിക്കലും കുറയില്ലെ? സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വരും നാളുകളില്‍ കുറവുണ്ടാകില്ലെയെന്ന ആശങ്ക കനക്കുകയാണിപ്പോള്‍. രാജ്യന്തര വില കൂടുന്നത് വലിയ ലാഭമെടുപ്പിന് വഴിതുറന്നേക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ വില ഇടിയാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

കേരളത്തിലും നേരിയ കുറവുണ്ടാകാം. എന്നാല്‍ അമേരിക്കയില്‍ പലിശ നിരക്ക് കുറയാനുള്ള സാധ്യത ശക്തമായതിനാലും ഡോളര്‍ മറ്റ് കറന്‍സികള്‍ക്കെതിരെ ദുര്‍ബലമാകുന്നതും സ്വര്‍ണത്തിനാണ് അനുകൂലം. രാജ്യാന്തര വില 3900 ഡോളര്‍ ഭേദിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍ കേരളത്തില്‍ വില ഇനിയും കൂടിയേക്കാം.

Also Read: സ്വര്‍ണത്തിന് "തീ" വില, കേരളം കണ്ട റെക്കോഡ് കുതിപ്പ്; ഒരു പവൻ സ്വന്തമാക്കാൻ നല്‍കണം 94,000 രൂപ

For All Latest Updates

TAGGED:

GOLD RATEGOLD RATE HIKE IN KERALAസ്വര്‍ണ നിരക്ക്കേരളം സ്വര്‍ണ വിലGOLD RATE HIKE IN KERALA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രവാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി കെവൈസി വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍! ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍ വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം, ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് യുവത

ആധാറിന് പ്രായം പതിനഞ്ച്; ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും നേട്ടങ്ങളും അറിയാം

ഭൂമിക്ക് 24,000കിളിക്കൂടുകളും അന്‍പതിനായിരം പനത്തൈകളും സമ്മാനിച്ച ഒരു പക്ഷി മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടാം

ഗോവര്‍ദ്ധന്‍ റാം സ്‌മൃതി മന്ദിരം സാഹിത്യ തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.