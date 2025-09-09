ETV Bharat / business

ലോകത്താകമാനം കുതിച്ചു ചാടി സ്വര്‍ണ വില, കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

ആഗോളതലത്തില്‍ കുത്തനെ ഉയര്‍ന്നു സ്വര്‍ണവില... കേരളത്തില്‍ 80000 കടന്നു... ഇത് സര്‍വകാല റെക്കോഡ്

Representative image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2025 at 11:06 AM IST

ഗോള വിപണിയിലും ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലും റെക്കോഡ് കുതിപ്പ് തുടര്‍ന്ന് സ്വര്‍ണവില. ഇന്ന് സ്വർണം 10 ഗ്രാമിന് 1.10 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയര്‍ന്നു. ഇന്നുവരെയുള്ള കണക്കുപ്രകാരം സര്‍വകാല റെക്കോഡാണിത്. ഡിമാന്‍ഡ് വർധനവ്, ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യ തകര്‍ച്ച, യുഎസ്‌ ഫെഡ് നിരക്ക് എന്നിവയാണ് വില കൂടാന്‍ പ്രധാവന കാരണം.

വ്യാപാരത്തിനിടെ ഡോളര്‍ സൂചിക ഏകദേശം 0.1 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു. ആഗോള വിപണിയില്‍ സ്‌പോട് ഗോള്‍ഡ് വിലയും റെക്കോഡിലെത്തി. ഒരു ട്രോയ് ഔണ്‍സ് സ്വര്‍ണം 3,634.25 ഡോളര്‍ നിലവാരത്തിലാണ് നിലവില്‍ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയില്‍ തൊഴിലില്ലായ്‌മ നിരക്ക് ഏകദേശം നാല് വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായ 4.3 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ഇതും സ്വര്‍ണ വില കുത്തനെ ഉയരാൻ കാരണമായി. ആഗോളതലത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും സ്വര്‍ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ത്യയില്‍ അടക്കം ഇത് പ്രതിഫലിച്ചു. രാജ്യത്തും സ്വര്‍ണ വില കുത്തനെ കൂടി.

ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണ വില 80,000 കടന്നു

ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പവന് (8 ഗ്രാമിന്) 83,000 രൂപയായി. കൂടാതെ പണിക്കൂലി, ജിഎസ്‌ടി, ഹോള്‍ മാര്‍ക്കിങ് ഫീസ് എന്നിവ കൂടി ആഭരണ വിലയ്ക്ക് ഒപ്പം ചേരും. സ്വര്‍ണ ആഭരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി 5 ശതമാനമാണ്.

  • 22 കാരറ്റിൻ്റെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 79,480 രൂപ, ഗ്രാമിന് 9,935 രൂപ
  • 24 കാരറ്റിൻ്റെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 86,704 രൂപ, ഗ്രാമിന് 10,838 രൂപ
  • 18 കാരറ്റിൻ്റെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 65,032 രൂപ, ഗ്രാമിന് 8,129 രൂപ

സ്വര്‍ണവില കൂടാനിടയാക്കിയ സാഹചര്യങ്ങള്‍

യുഎസ് താരിഫുകളും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളും മൂലം ആഗോളതലത്തിൽ സ്വര്‍ണത്തിൻ്റെ വില കുത്തനെ ഉയര്‍ത്തി. അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ, ഡോളറിൻ്റെ ഇടിവ്, കേന്ദ്ര ബാങ്കുകള്‍ പണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുകയും നിക്ഷേപം ഉയര്‍ത്തുകയും ചെയ്‌തത്, പണനയങ്ങളിലെ പോരായ്‌മകള്‍, ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ എന്നിവയാണ് സ്വർണ വില വർധിപ്പിച്ചത്.

നിലവിലെ ആഗോള രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിഗതികള്‍ വഷളാകുകയാണെന്നും സ്വര്‍ണവിലയില്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിരക്ക് ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും വര്‍ധനയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി സ്വര്‍ണവിലയില്‍ കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ പ്രതിഫലിക്കും. ഇത് സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയെയും ബാധിക്കും.

ഇന്ത്യയില്‍ സ്വര്‍ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്‍

  • യുഎസ് പണപ്പെരുപ്പം, അമേരിക്കന്‍ പലിശ നിരക്കുകള്‍, രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍,
  • രാജ്യാന്തര നയങ്ങള്‍, വന്‍കിട രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങള്‍, ഓഹരി വിപണിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍
  • ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍, രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലെ അസ്ഥിരത, ലോക നേതാക്കളുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ എന്നിവ ഇന്ത്യൻ സ്വര്‍ണ വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

സര്‍വകാല റെക്കോഡില്‍ കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണ വില

സംസ്ഥാനത്തും സ്വര്‍ണ വില കുതിച്ചു ചാടി. ഒരു പവന്റെ വില ചരിത്രത്തില്‍ ഇതാദ്യമായി 80,000 കടന്ന് 80,880 രൂപയായി. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് 1000 രൂപയാണ് പവന് കൂടിയത്. ഗ്രാമിന്റെ വില ആദ്യമായി 10,000 പിന്നിട്ട് 10,110 രൂപയായി. സര്‍വകാല റെക്കോഡിലാണ് കേരളത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ സ്വര്‍ണ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

