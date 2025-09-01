ETV Bharat / business

പവന് ഇന്ന് 680 രൂപ വർധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്‌ചയായി സ്വർണവില വൻ കുതിപ്പാണ് നടത്തുന്നത്. ഓ​ഗസ്റ്റ് 30ന് സ്വർണം പവന് 1,200 ആയിരുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില സര്‍വകാല റെക്കോര്‍ഡിലേക്ക്. സ്വർണ വില 10 ഗ്രാമിന് 1,05,937 രൂപയായി. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി പവന് 77,000 രൂപ കടന്നു. ട്രംപ് താരിഫ് ഉയർത്തിയതാണ് സ്വർണവില വർധനവിന് കാരണമായത്. വിദേശ വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം സ്വർണത്തിന് 2,113 രൂപയുടെ വർധനവിന് കാരണമായി. 2,113 രൂപ അഥവാ 2.03 ശതമാനം ഉയർന്ന് 10 ഗ്രാമിന് 1,05,937 രൂപ എന്ന ആജീവനാന്ത ഉയർന്ന നിലയിലെത്തി.

പവന് 680 രൂപയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് കൂട്ടിയത്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്‌ചയായി സ്വർണവില വമ്പൻ മുന്നേറ്റത്തിലാണ്. വിവാഹ സീസണുകളിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണവില ഉയരുന്നത്. സ്വർണ വില കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്‌ചയായി നിർത്താതെ കുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പവന് 2,560 രൂപയും ​ഗ്രാമിന് 315 രൂപയും വർധിച്ചു. ഓ​ഗസ്റ്റ് 30ന് സ്വർണം പവന് 1,200 രൂപ ആയിരുന്നു. സ്വർണത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റം വാങ്ങൽ വിലയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി.

വാണിജ്യമേഖലയിലും നിക്ഷേപത്തിനുമായി ആളുകൾ സ്വർണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നു, താരിഫ് ഉയർത്തിയതോടെ സ്വർണ വിലയിൽ വർധനവുണ്ടായി. ഇത് കാരണം സ്വർണം എക്കാലത്തെയും ഉയർന്നവിലയിലെത്തി -മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിലെ പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽ - റിസർച്ചിലെ അനലിസ്റ്റ് മാനവ് മോദി പറഞ്ഞു.

ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ ഉയർച്ച താഴ്‌ചയും രാഷ്‌ട്രീയ മുതലെടുപ്പും എല്ലാം സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. 5% പണിക്കൂലി, 3% ജിഎസ്‌ടി, ഹോൾമാർക്ക് ചാർജ് (53.10 രൂപ) എന്നിവ ഈടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണം വാങ്ങാൻ ഏകദേശം 84,000 രൂപ ചെലവാക്കേണ്ടി വരും.

സ്വര്‍ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്‍

ആഗോള സാമ്പത്തിക രാഷ്‌ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ: ആഗോള വിപണിയിലെ മാറ്റം, വിലയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ, മഹാമാരികൾ, സംഘർഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സ്വർണ വിലയെ ബാധിക്കും. ഓഹരി വിപണികൾ ഇടിയുമ്പോൾ നിക്ഷേപകർ സ്വർണം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, ഇത് ഉയർന്ന ഡിമാൻഡിലേക്കും വിലയിലേക്കും നയിക്കുന്നു.

അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണ വില: ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വില പ്രധാനമായും ആഗോള വിപണിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര നിരക്കുകളിലെ മാറ്റം രാജ്യത്തെ സ്വർണവിലയേയും ബാധിക്കുന്നു. പണപ്പെരുപ്പം, സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരത തുടങ്ങിയവയും ആഗോള സ്വർണ നിരക്കുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

ഇറക്കുമതി തീരുവയും സർക്കാർ നയങ്ങളും: ഇറക്കുമതി തീരുവകളും നികുതിയും ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വിലയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. സർക്കാർ ഇറക്കുമതി തീരുവ വർധിപ്പിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായും സ്വർണ വില ഉയരും. സ്വർണ ശേഖരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയങ്ങളും നിരക്കുകളെ ബാധിക്കുന്നു.

രൂപ vs യുഎസ് ഡോളർ: ആഗോളതലത്തിൽ സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് യുഎസ് ഡോളറിലാണ്. ഡോളറിന് അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞാൽ സ്വർണ ഇറക്കുമതി കൂടുതൽ ചെലവേറിയതായിത്തീരും ഇത് വില വർധനവിന് ഇടയാക്കും.

പലിശ നിരക്കുകളും പണപ്പെരുപ്പവും: പണപ്പെരുപ്പം ഉയരുമ്പോൾ, നിക്ഷേപകർ സ്വർണം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഇത് സ്വർണത്തിന്‍റെ ആവശ്യകത വർധിപ്പിക്കുന്നു വിലകൾ ഉയരാൻ ഇതൊരു കാരണമാണ്. അതുപോലെ, കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കുകൾ സ്വർണത്തെ ഒരു നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നു, ഇത് വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

