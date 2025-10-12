ETV Bharat / business

സ്വർണം വാങ്ങണോ വിൽക്കണോ എന്ന കണ്‍ഫ്യൂഷനിലാണോ? ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കൂ, വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നതിങ്ങനെ

സ്വർണ വില തുടർച്ചയായി റെക്കോഡുകള്‍ ഭേദിച്ച് കുതിയ്‌ക്കുമ്പോള്‍ നിക്ഷേപകർ സുരക്ഷിതരാണോ? യാ വെൽത്ത് ഗ്ലോബൽ ഡയറക്‌ടർ അനുജ് ഗുപ്‌ത ഇടിവി ഭാരതുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൽ നിന്നും.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 12, 2025 at 3:09 PM IST

ന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിൽ സ്വർണ വില കുതിയ്‌ക്കുകയാണ്. തുടർച്ചയായി റെക്കോഡുകള്‍ ഭേദിച്ച സ്വർണവില ഔൺസിന് 4,000 ഡോളർ കടന്നു. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും 10 ഗ്രാമിന് 1.21 ലക്ഷം (MCX വില 10 ഒക്ടോബർ 2025) ആയി, പവന് 90000 രൂപയ്‌ക്കും മുകളിലെത്തി.

എന്നാൽ തുടർച്ചയായ ഈ വില വർധനവ് നിക്ഷേപകരെ ആശങ്കയിലാഴ്‌ത്തുന്നുണ്ട്. ദീർഘ കാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉയർച്ചയുടെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണോ ഇത്, അതോ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വില കുത്തനെ ഇടിയുമോ എന്നു തുടങ്ങി നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് നിക്ഷേപകരുടെ മുന്നിൽ ഉയരുന്നത്. ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഉത്തരം നൽകുകയാണ് യാ വെൽത്ത് ഗ്ലോബലിൻ്റെ ഡയറക്‌ടർ അനുജ് ഗുപ്‌ത.

മാർക്കറ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ, ഗോൾഡ് ഇടിഎഫുകളുടെ വർധിക്കുന്ന ഡിമാൻഡ്, നിക്ഷേപകർ സ്വർണ വില കുതിപ്പ് സുരക്ഷിതമായി മറികടക്കേണ്ടതെങ്ങനെ തുടങ്ങി നിരവധി വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉള്‍ക്കാഴ്‌ചകള്‍ അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കുവച്ചു.

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണ്ണ വില $4,000 കവിഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണോ? ഇനിയും വില ഉയരുമോ?

സ്വർണ വില ഗണ്യമായി ഉയരുന്നതിനാൽ സമീപകാലത്ത് അവയിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാൻ നിക്ഷേപകർക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ആഗോള സാഹചര്യങ്ങൾ സ്വർണ വിലയിലോ വെള്ളി വിലയിലോ സമീപ കാലത്ത് വലിയ ഇടിവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. നിലവിൽ വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന സുപ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്.

ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്‌താവനകളും നയനീക്കങ്ങളും വിപണിയെ വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ചൈനയ്ക്ക് മേലുള്ള സമീപകാല താരിഫുകള്‍ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു. ഇത് നിക്ഷേപകരെ അരക്ഷിതരാക്കുകയും വിൽപന നടത്താൻ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഗാസയിലെ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് അയവു വരുന്നത് നിലവിലെ വില വർധനവിന് ചെറിയ രൂപത്തിൽ തടയിടും. മറ്റ് പ്രധാന കറൻസികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ യുഎസ് ഡോളർ ശക്തിപ്പെടുന്നതാണ് മറ്റൊരു ഘടകം. ഇതും ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് പ്രതിഫലിക്കും.

സ്വർണവും വെള്ളിയും ഓഹരികളെയും എണ്ണയെയും മറികടക്കുന്നത്, നിക്ഷേപകരുടെ ആസ്‌തികളോടുള്ള മുൻഗണനകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടോ?

സമീപകാല കുതിപ്പിന് ശേഷവും, അടുത്ത ദീപാവലി വരെ സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും വില ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സ്വർണ്ണം ഔൺസിന് $4200 ആയി കൂടുതൽ ഉയരുകയും വെള്ളി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള പാത തുടരുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ദീപാവലി ഉത്സവ സീസണിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കാലയളവിൽ വില വർധനവിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം.

ദീപാവലി തീയതിസ്വർണവിലവിലയിലെ മാറ്റംവ്യത്യാസം ശതമാനത്തിൽ
11 Nov 201525490-20107.31
30 Oct 201630057456717.92
19 Oct 201729679-3781.26
7 Nov 20183158919106.44
27 Oct 201938293670421.22
14 Nov 2020509861269333.15
4 Nov 202147553-34336.73
24 Oct 20225058030276.37
12 Nov 202359752917218.13
21 Oct 2024784301867831.26
10 Oct 2025 (ദീപാവലിയ്‌ക്ക് മുൻപ്)1214924306243.07

എന്നാൽ വിവാഹ സീസണിൽ ഡിമാൻഡ് ഉയരുകയും വീണ്ടും വില കുതിയ്‌ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിലും സുരക്ഷ നൽകുന്നതിനാൽ സ്വർണം, വെള്ളി തുടങ്ങിയ ടാൻജിബിള്‍ ആസ്‌തികൾക്ക് മുൻഗണന വർധിക്കും. ഇത് നിക്ഷേപക ഘടനയിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

യുഎസ് ഗവൺമെൻ്റിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നയ വ്യക്തതയിലെ കാലതാമസം വിലയേറിയ ലോഹങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരമായ തിരിച്ചു വരവിന് പുതിയ ഉത്തേജകമായി മാറുമോ?

തീർച്ചയായും. ഗവൺമെൻ്റ് ഷട്ട്‌ഡൗണ്‍ അല്ലെങ്കിൽ താരിഫ് ചുമത്തൽ പോലുള്ള യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഏതൊരു പ്രധാന നടപടിയും ആഗോള തലത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഈ നടപടികൾ ആഗോള വിപണികളിൽ അനിശ്ചിതത്വം കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇത് നിക്ഷേപകരെ കൂടുതലായും സുരക്ഷിത ആസ്‌തികളിലേക്ക് തിരിക്കും.

അത്തരമൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിക്ഷേപകർ പലപ്പോഴും കറൻസിയിലേക്കോ ഓഹരി വിപണികളിലേക്കോ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ള സുരക്ഷിത ആസ്‌തികളിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്യും. ഈ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നിടത്തോളം സ്വർണ വില ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ താരിഫുകളും ഗ്ലോബൽ മൊബിലിറ്റിയും സ്വർണ ഡിമാൻഡിനെയും വിലനിർണയത്തെയും എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കും?

താരിഫുകളും ആഗോള സാമ്പത്തിക തടസങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും. യുഎസിൽ നിന്നുള്ള ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി നയിക്കുന്ന മേഖലകളെ ബാധിക്കും. ഇത് ആഭ്യന്തരമായി മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കും.

ഇത് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തും, പ്രത്യേകിച്ച് യുഎസ് ഡോളർ ശക്തിപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ. സ്വർണം പ്രധാനമായും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ, രൂപയുടെ മൂല്യം കുറയുന്നത് സ്വർണത്തിൻ്റെ പ്രാദേശിക വില ഉയരാൻ കാരണമാകുന്നു. ഈ ട്രെൻ്റ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുന്നില്ല, മറ്റ് വളർന്നുവരുന്ന വിപണികളിലും സമാനമായ പ്രവണതകൾ പ്രകടമാകാം.

സ്വർണ വിലയിലെ മാറ്റം എത്രത്തോളം പ്രതിഫലിക്കും? സ്വർണ നിക്ഷേപത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന പുതിയ പ്രവണതകൾ എന്തൊക്കെ?

ദീപാവലിക്ക് ശേഷം ഏകദേശം 15 മുതൽ 20 ദിവസം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന നേരിയ വില ഇടിവ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, വിവാഹ സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ ഡിമാൻഡ് വീണ്ടും ഉയരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഇത് വീണ്ടും സ്വർണ വില വർധനവിന് അനുകൂല സാഹചര്യമുണ്ടാക്കും. ഭൗതിക സ്വർണത്തേക്കാൾ സ്വർണ ഇടിഎഫുകൾക്കുള്ള നിക്ഷേപകരുടെ മുൻഗണന വർധിക്കുന്നതാണ് ഒരു പ്രധാന പ്രവണത. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ്ണ ഇടിഎഫുകളിൽ AUM-കൾ (അസറ്റ് അണ്ടർ മാനേജ്‌മെന്റ്) 83,000 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് വിലയേറിയ ലോഹങ്ങളിലും ഈ മാറ്റം കാണപ്പെടുന്നു.

വിലക്കയറ്റത്തിനിടയിൽ, സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള സുരക്ഷിതമായ വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നിക്ഷേപകർ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത്?

സ്വർണ്ണ വില വർധനവോടെ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് വരുന്നത്. വഞ്ചനാപരമായ പദ്ധതികളിൽ പെടാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. സുരക്ഷിതവും ലാഭകരവുമായ സ്വർണ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് ജാഗ്രതയും പ്രധാനമാണ്.

സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ ?

സെബി അല്ലെങ്കിൽ ആർ‌ബി‌ഐ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ വഴി മാത്രം നിക്ഷേപിക്കുക. ഭൗതിക സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ, അത് പരിശുദ്ധിക്കായി ബി‌ഐ‌എസ് ഹാൾമാർക്ക് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. യാഥാർഥ്യമല്ലാത്ത വരുമാനം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഏജൻ്റുമാർ, ആപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്‌കീമുകൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക.

