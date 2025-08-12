ETV Bharat / business

സ്വർണത്തിന് തീരുവ ഈടാക്കില്ല; ആശങ്കകൾക്കിടെ ട്രംപിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനം - TRUMP CLARIFICATION ON GOLD TARIFF

താരിഫുകൾ സ്വർണത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക നിലനിന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രംപ് പ്രതികരണം അറിയിച്ചത്.

US PRESIDENT DONALD TRUMP CUSTOMS CONFUSION GOLD TARIFF TRUMP TARRIF
representational image (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2025 at 4:27 PM IST

1 Min Read

വാഷിങ്‌ടണ്‍: സ്വർണ ഇറക്കുമതിക്ക് അധിക തീരുവ ഈടാക്കില്ലെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഒരു കിലോഗ്രാം, 100 ഔൺസ് (2.8 കിലോ) എന്നീ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൂക്കങ്ങളിലുള്ള സ്വർണ ബാറുകൾ തീരുവയ്ക്ക് വിധേയമായി തരംതിരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യുഎസ് കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ ട്രംപിന് കത്തയച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചത്.

തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ ആഗോള വ്യാപാരത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞയാഴ്‌ച ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസാണ് ട്രംപിനയച്ച കത്ത് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്. എന്നാൽ സ്വർണ ബാറുകൾക്കും മറ്റ് ഉത്‌പന്നങ്ങൾക്കും താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് എതിരെ വ്യക്തത വരുത്തുന്ന ഒരു എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഉടൻ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെന്ന് വെള്ളിയാഴ്‌ച വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നിലവിൽ 39 ശതമാനം ലെവി ചുമത്തുന്ന സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ഉത്‌പന്നങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന താരിഫുകളിൽ നിന്ന് സ്വർണ ഉത്‌പന്നങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുകയായിരുന്നു. അടുത്തിടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്യൂച്ചേർഴ്‌സ് വിപണിയായ കോമെക്‌സിൽ സ്വർണ വില റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലെത്തിയിരുന്നു. ഒരു കിലോ ഭാരമുള്ള ബാറുകളാണ് കോമെക്‌സിൽ ഏറ്റവും സാധാരണയായി വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നത്.

സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ യുഎസിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഇവിടെ നിന്നാണെന്നാണ് വിവരം. താരിഫ് ആശങ്കകളും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അസ്വസ്ഥതകളും കാരണം സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സ്വർണം ഈ വർഷം ഇതിനകം തന്നെ റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലെത്തിയിരുന്നു.

Also Read: ബലൂചിസ്ഥാൻ ലിബറേഷൻ ആർമിയെ ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് അമേരിക്ക - US DECLARES BLS AS TERRORIST GROUP

വാഷിങ്‌ടണ്‍: സ്വർണ ഇറക്കുമതിക്ക് അധിക തീരുവ ഈടാക്കില്ലെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഒരു കിലോഗ്രാം, 100 ഔൺസ് (2.8 കിലോ) എന്നീ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൂക്കങ്ങളിലുള്ള സ്വർണ ബാറുകൾ തീരുവയ്ക്ക് വിധേയമായി തരംതിരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യുഎസ് കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ ട്രംപിന് കത്തയച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചത്.

തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ ആഗോള വ്യാപാരത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞയാഴ്‌ച ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസാണ് ട്രംപിനയച്ച കത്ത് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്. എന്നാൽ സ്വർണ ബാറുകൾക്കും മറ്റ് ഉത്‌പന്നങ്ങൾക്കും താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് എതിരെ വ്യക്തത വരുത്തുന്ന ഒരു എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഉടൻ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെന്ന് വെള്ളിയാഴ്‌ച വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നിലവിൽ 39 ശതമാനം ലെവി ചുമത്തുന്ന സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ഉത്‌പന്നങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന താരിഫുകളിൽ നിന്ന് സ്വർണ ഉത്‌പന്നങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുകയായിരുന്നു. അടുത്തിടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്യൂച്ചേർഴ്‌സ് വിപണിയായ കോമെക്‌സിൽ സ്വർണ വില റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലെത്തിയിരുന്നു. ഒരു കിലോ ഭാരമുള്ള ബാറുകളാണ് കോമെക്‌സിൽ ഏറ്റവും സാധാരണയായി വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നത്.

സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ യുഎസിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഇവിടെ നിന്നാണെന്നാണ് വിവരം. താരിഫ് ആശങ്കകളും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അസ്വസ്ഥതകളും കാരണം സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സ്വർണം ഈ വർഷം ഇതിനകം തന്നെ റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലെത്തിയിരുന്നു.

Also Read: ബലൂചിസ്ഥാൻ ലിബറേഷൻ ആർമിയെ ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് അമേരിക്ക - US DECLARES BLS AS TERRORIST GROUP

For All Latest Updates

TAGGED:

US PRESIDENT DONALD TRUMPCUSTOMS CONFUSIONUS GOLD TARIFFTRUMP TARRIFTRUMP CLARIFICATION ON GOLD TARIFF

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

സെലിബ്രിറ്റികള്‍ മുതല്‍ സാധാരണക്കാര്‍ വരെ ജിമ്മില്‍ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നതിന് പിന്നില്‍; ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചേ മതിയാകൂ...

ദേശീയപാതയിൽ ഇനി രാത്രിയിലും പകലുപോലെ വെളിച്ചം; 64,000 എൽഇഡി വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും

വിമാനങ്ങളുടെ ഗോ എറൗണ്ട് സാധാരണം; എന്താണ് പാൻ പാൻ ?

11 വര്‍ഷത്തിനിടെ ബിജെപിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം; കള്ള വോട്ടിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.