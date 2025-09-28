ശ്രദ്ധിക്കൂ... ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്, പെൻഷൻ, യുപിഐ ഇടപാട് എന്നിവയില് വൻ മാറ്റങ്ങള് വരുന്നു
പെൻഷൻ നിയമങ്ങൾ, യുപിഐ നിയമങ്ങൾ, റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് (ഓൺലൈൻ) എന്നിവയാണ് ഒക്ടോബര് ഒന്ന് മുതലുള്ള പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ
Published : September 28, 2025 at 12:58 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന നിരവധി പ്രധാന മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് പുതിയ മാസം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. പെൻഷൻ നിയമങ്ങൾ, യുപിഐ നിയമങ്ങൾ, റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് (ഓൺലൈൻ) എന്നിവയാണ് ഒക്ടോബര് ഒന്ന് മുതലുള്ള പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ. എല്ലാ മാസവും സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്, കൂടാതെ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾക്കും ഒക്ടോബറിൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടിവരും.
ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങിലെ മാറ്റം
ഓണ്ലൈനായി ട്രെയിന് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനത്തില് ഒക്ടോബര് ഒന്ന് മുതല് പുതിയ മാര്ഗനിര്ദേശം ബാധകമാകും. ആധാര് ബന്ധിപ്പിച്ച അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവര്ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഒരു ട്രെയിനിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് റിസര്വേഷന് തുറന്ന് ആദ്യ 15 മിനിറ്റ് സമയം ബുക്കിങ് ചെയ്യാനാകുക. ആധാര് പരിശോധന പൂര്ത്തിയാക്കിയ യാത്രക്കാര്ക്ക് മാത്രമെ ഓണ്ലൈനായി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാന് അനുമതിയുള്ളൂ.
ഈ മാറ്റം ഐആര്സിടിസി വെബ്സൈറ്റിനും ഐആര്സിടിസി മൊബൈല് ആപ്പിനും ബാധകമാണ്. തത്കാല് ബുക്കിങ്ങുകള്ക്ക് ഈ സംവിധാനം ഇതിനോടകം തന്നെ നിലവിലുണ്ട്. ഏജൻ്റുമാര് നിയമവിരുദ്ധമായ സോഫ്റ്റ്വെയര് ഉപയോഗിച്ച് സീറ്റുകള് തടയുന്നത് ഒഴിവാക്കാന് ഇത് സഹായിക്കും.
നിലവില് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചാലുടന് അനധികൃത ഏജൻ്റുമാരുടെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ബുക്കിങ്ങുകളില് വര്ധനവുണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് സാധാരണ യാത്രക്കാര്ക്ക് പലപ്പോഴും ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകാറില്ല. പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തില് ആധാര് നിര്ബന്ധമാക്കിയതോടെ പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് മാത്രമെ ബുക്കിങ്ങുകള് ഉടനടി ലഭ്യമാകൂ.
അതേസമയം, റെയിൽവേയുടെ കംപ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് പിആർഎസ് കൗണ്ടറുകൾ വഴി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റമില്ല. അംഗീകൃത ബുക്കിങ് ഏജൻ്റുമാർക്ക് പുതിയ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് തുടങ്ങുന്ന ദിവസത്തെ ആദ്യ 10 മിനിറ്റിലെ നിയന്ത്രണം തുടരുമെന്നും ഐആർസിടിസി വ്യക്തമാക്കി.
UPI വഴിയുള്ള ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്
ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിത പേയ്മെൻ്റ് ഓപ്ഷനായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെൻ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് (UPI) അവതരിപ്പിക്കും. പേയ്മെൻ്റുകൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകളിൽ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണിത്.
നേട്ടങ്ങൾ :
- വേഗതയേറിയതും സുഗമവുമായ ഇടപാടുകൾ നടത്താനാകും
- ക്രെഡിറ്റ്/ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ , നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ യുപിഐ ഉപയോഗിക്കാം .
- യാത്രക്കാർ അവരുടെ UPI ഐഡി അവരുടെ മൊബൈൽ വാലറ്റുമായോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായോ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതുവഴി പണമടയ്ക്കൽ എളുപ്പമാകും.
ഗൂഗിള് പേ, ഫോണ്പേ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്ക്ക് സന്തോഷ വാര്ത്ത
ഗൂഗിള് പേ, ഫോണ്പേ ഉള്പ്പെടെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകള് ഉപയോഗിച്ചുള്ള രാജ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടില് കൂടുതല് സൗകര്യങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തുന്നു. ഇനി മുതല് യുപിഐ ഇടപാടുകള്ക്ക് പരിധി ഉയർത്തും. പുതിയ പരിധി പ്രകാരം ഒരു ഇടപാടിന് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ സാധ്യമാകും, ഇത് മുമ്പ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു.
റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകൾ , ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്, ബിസിനസ് ഇടപാടുകൾ തുടങ്ങിയ വലിയ മൂല്യമുള്ള പേയ്മെൻ്റുകൾക്കായി UPI ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് സൗകര്യപ്രദമാകുന്നതാണ് ഈ മാറ്റം. ചെറുകിട ബിസിനസുകൾക്കും ഇ -കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കും കൂടുതൽ സഹായകരമാകും.
പെൻഷനില് മാറ്റം
ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ദേശീയ പെൻഷൻ സംവിധാനത്തിലേക്കുള്ള (NPS) ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിമാസ സംഭാവന നിലവിലുള്ള 500 രൂപയില് നിന്ന് 1,000 ആയി വർധിപ്പിക്കും. വിരമിക്കൽ സമ്പാദ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ഈ വർധനവ്.
സർക്കാരിതര വരിക്കാർക്ക് 100% ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപത്തിന് സാധിക്കും. ഇതുവരെ, NPS-ൽ ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ 2025 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ, സർക്കാരിതര മേഖലയിലെ വരിക്കാർക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്കീം ഫ്രെയിംവർക്ക് (MSF) പ്രകാരം ഇക്വിറ്റിയിൽ 100% വരെ നിക്ഷേപിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്. ഓഹരി വിപണിയിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്കും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉയർന്ന വരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്രദമാകും.
