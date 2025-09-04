ETV Bharat / business

പുതുക്കിയ ജി എസ് ടി നിരക്കുകള്‍ നവരാത്രി ദിനമായ സെപ്‌റ്റര്‍ 22 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും.

GST RATE NIRMALA SITHARAMAN CHEAPER OR COSTLIER GST COUNSIL
ജി എസ് ടി കൗണ്‍സില്‍ യോഗം (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 4, 2025 at 11:24 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാര്‍ക്കും ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങള്‍ക്കും വന്‍ ആശ്വാസം. ചരക്ക് - സേവന നികുത സമ്പ്രദായത്തില്‍ സമ്പൂര്‍ണ പരിഷ്‌കരണത്തിന് ബുധനാഴ്‌ച ജി എസ് ടി കൗണ്‍സില്‍ അംഗീകാരം നല്‍കി. സാധാരണക്കാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ പറഞ്ഞു. 12% 18% സ്ലാബുകള്‍ ഒഴിവാക്കി. ഇനിമുതല്‍ 5% 18% എന്നീ രണ്ടു സ്ലാബുകളാണ് ഉണ്ടാകുക.

പുതുക്കിയ ജി എസ് ടി നിരക്കുകള്‍ നവരാത്രി ദിനമായ സെപ്‌റ്റര്‍ 22 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും. ഒരു ദിവസം നീണ്ട 56 ാം ജി എസ് ടി കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തില്‍ നിര്‍മല സീതാരാമന്‍, കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി പങ്കജ് ചൗധരി മറ്റ് സെക്രട്ടിമാര്‍ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ഏകകണ്ഠമായാണ് എടുത്തതെന്നും ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമില്ലെന്നും നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

പരിഷ്‌കരിച്ച ജി എസ് ടി പ്രകാരം റൊട്ടി മുതല്‍ ഹെയര്‍ ഓയില്‍, ഐസ്ക്രീമുകള്‍, ടിവി വരെയുള്ള സാധാരണ ഉപയോഗ വസ്‌തുക്കളുടെ വില കുറയും. അതേസമയം വ്യക്തിഗത ആരോഗ്യത്തിനും ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സിനും ഇനി നികുതി ഈടാക്കില്ല. ആഢംബര കാറുകൾ, പുകയില, സിഗരറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില ഇനങ്ങൾക്ക് 40 ശതമാനം പ്രത്യേക സ്ലാബും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആഭ്യന്തര ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും യുഎസ് താരിഫുകളുടെ സാമ്പത്തിക ആഘാതം കുറയ്ക്കാനും സർക്കാർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, എസി, വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ പോലുള്ള മധ്യവർഗത്തിനായുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ വ്യക്തിഗത ഉപയോഗ ഇനങ്ങളും അഭിലാഷ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നിരക്ക് കുറയ്ക്കലിന് വിധേയമാകും. വ്യക്തിഗത ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് (ഫാമിലി ഫ്ലോട്ടർ ഉൾപ്പെടെ) എന്നിവയ്‌ക്കുള്ള പ്രീമിയവും ജിഎസ്ടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ, അത്തരം പോളിസികൾക്ക് 18 ശതമാനം ജിഎസ്ടി ബാധകമായിരുന്നു.

വില കുറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെ

  • പാല്‍, പനീര്‍ പിസ, ബ്രെഡ്, റൊട്ടി എന്നിവയെ ജി എസ് ടിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.
  • വെണ്ണ, നെയ്യ്, ചീസ്, ജാം, സോസുകള്‍, സൂപ്പുകള്‍,പാസ്‌ത, നംകീനുകള്‍, മധുര പലഹാരങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് നികുതി ഈടാക്കുന്നത്. 12-18 ശതമാനത്തില്‍ നിന്നാണ് ഇത് കുറച്ചത്.
  • ഡ്രൈഫ്രൂട്‌സ്, ഈന്തപ്പഴം, സിട്രസ് പഴങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കും അഞ്ച് ശതമാനം നിരക്കിലാണ് നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

1. ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ

  • ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകളായ അഗൽസിഡേസ് ബീറ്റ, ഒനാസെംനോജീൻ, ഡാരറ്റുമുമാബ്, അലക്റ്റിനിബ് എന്നിവ ഇനി നികുതി രഹിതമായിരിക്കും.
  • മരുന്നുകൾ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കിറ്റുകൾ, ബാൻഡേജുകൾ, തെർമോമീറ്ററുകൾ, ഓക്സിജൻ എന്നിവയ്ക്ക് 12-18% ന് പകരം 5% നികുതി ചുമത്തും.
  • കവറേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ വ്യക്തിഗത ലൈഫ്, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾക്കും നികുതി ഒഴിവാക്കും.

2. നിത്യോപയോഗ വസ്‌തുക്കള്‍

  • ഹെയർ ഓയിൽ, ഷാംപൂ, ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്, സോപ്പുകൾ, ഷേവിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ടാൽക്കം പൗഡർ, ടൂത്ത് ബ്രഷുകൾ, മെഴുകുതിരികൾ, സേഫ്റ്റി മാച്ചുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ 5% ജിഎസ്ടി മാത്രമേ ബാധകമാകൂ.
  • നോട്ട്ബുക്കുകൾ, പെൻസിലുകൾ, ഷാർപ്പണറുകൾ, ഇറേസറുകൾ തുടങ്ങിയ സ്റ്റേഷനറി ഇനങ്ങൾക്കും വില കുറയും.

3. നിര്‍മാണ മേഖലയ്ക്ക് ആശ്വാസം

ഭവന നിര്‍മാണത്തിനും മറ്റ് കെട്ടിട നിര്‍മാണത്തിനും ആവശ്യമായ സിമിന്‍റിന് 28% ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 18% ആയി നികുതി കുറച്ചു. മാർബിൾ, ഗ്രാനൈറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾ എന്നിവയും 5% മാത്രമാകും.

4. വാഹനം

  • ട്രാക്ടറുകൾ, സൈക്കിളുകൾ, 350 സിസിയിൽ താഴെയുള്ള മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ, ചെറുകാറുകൾ, ഇലക്ട്രിക്, ഹൈബ്രിഡ് വാഹനങ്ങൾ, ആംബുലൻസുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് നികുതി ഇളവ് ലഭിക്കും.

ചെലവ് കൂടിയത്

  • പുകയില ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് നികുതി വര്‍ധിക്കും. പാന്‍ മസാല, ഗുഡ്‌ക, സിഗരറ്റ് എന്നിവയുടെ ജി എസ് ടി ഇപ്പോള്‍ 28 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 40 ശതമാനായി വര്‍ധിപ്പിച്ചു.
  • കാർബണേറ്റഡ്/എയറേറ്റഡ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകൾ, കഫീൻ അടങ്ങിയ പാനീയങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഫിസി ഡ്രിങ്കുകൾ എന്നിവയും 40% ആയി വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1.ആഡംബര വസ്‌തുക്കള്‍

  • 1200 സിസി/1500 സിസിക്ക് മുകളിലുള്ള എഞ്ചിനുകളുള്ള എസ്‌യുവികൾക്കും വലിയ കാറുകൾക്കും 40% ജിഎസ്‌ടിയാണ് നിലവില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
  • 350 സിസിക്ക് മുകളിലുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ, യാച്ചുകൾ, സ്വകാര്യ വിമാനങ്ങൾ, റിവോൾവറുകൾ, പിസ്റ്റളുകൾ എന്നിവയും 40% ആവും.

മറ്റ് വര്‍ധനവ്

  • കൽക്കരി, ലിഗ്നൈറ്റ്, പീറ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് 5% നികുതിയിൽ നിന്ന് 18% നികുതി ഈടാക്കും.
  • ഡീസലുമായി കലർത്താത്ത ബയോഡീസൽ 12% ൽ നിന്ന് 18% ആയി ഉയർന്നു.
  • 2,500 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള പ്രീമിയം വസ്ത്രങ്ങൾ, തുണിത്തരങ്ങൾ, ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള കോട്ടൺ ക്വിൽറ്റുകൾ എന്നിവയും 18% വരെ വില ഉയരും.
  • അൺകോട്ടഡ്, ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില പേപ്പർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇനി 18% ജിഎസ്ടി ബാധകമാകും.
  • പാൻ മസാല, ഗുഡ്ക, സിഗരറ്റ്, സർദ പോലുള്ള ചവയ്ക്കുന്ന പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഉത്പാദിപ്പിക്കാത്ത പുകയില, ബീഡി എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്കും പുതിയ നിരക്കുകൾ സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

സാധാരണക്കാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും മിക്ക കേസുകളിലും നികുതി നിരക്കുകൾ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു.

ഇപ്പോഴുള്ള ജി എസ് ടി നിരക്ക് തൊഴില്‍ കേന്ദ്രീകൃത വ്യവസായങ്ങള്‍ക്ക് മികച്ച പിന്തുണ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കൃഷി, ആരോഗ്യ വ്യവസായങ്ങള്‍ക്കും നിരക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ പറഞ്ഞു. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന ചാലകശക്തികൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രിമാരും സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്നും കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

