ആഭരണങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും. ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ആഗോള ആവശ്യകതയുടെ പകുതിയിലധികവും ഈ രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു.

Representative image (ETV Bharat)
മുംബൈ: സ്വർണ വില സർവകാല റെക്കോഡിൽ തുടരുന്നു. സ്വർണ വില ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോഴും ഉത്സവകാലം, വിവാഹം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആവശ്യകത, ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ എന്നിവ ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് വർധിപ്പിക്കും. മിറേ അസറ്റ് മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ടിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്.

ആഭരണങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും. ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ആഗോള ആവശ്യകതയുടെ പകുതിയിലധികവും ഈ രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ (ഇന്ത്യ, ചൈന) വഹിക്കുന്നു. ചൈനയുടെ ഉപഭോക്തൃ ചെലവുകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ആഭരണ വാങ്ങലുകൾ നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ വർധിപ്പിച്ചേക്കാം.

എന്നാൽ റിപ്പോർട്ട് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടെ നൽകുന്നു. സ്വർണ വില ഔൺസിന് 3,500 മുതൽ 3,600 ഡോളർ വരെ എത്തി. അതിനാൽ, സ്വർണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത വീണ്ടും ഉയരുന്നതിന് ഇത് തടസമുണ്ടാക്കിയേക്കുമെന്ന് മിറേ അസറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പറയുന്നു.

2025 ഓഗസ്റ്റിൽ അന്താരാഷ്‌ട്ര തലത്തിൽ സ്വർണം മികച്ച മുന്നേറ്റം നടത്തി. മാസാവസാനം ഔൺസിന് 3,429 ഡോളറിൽ എത്തിനിന്നിരുന്നു. ഇത് 3.9 ശതമാനം പ്രതിമാസ നേട്ടം കൈവരിച്ചു. വാർഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് 31 ശതമാനത്തിന് മുകളിലെത്തി എന്ന് വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഇപ്പോൾ സ്വർണവില ഔൺസിന് 3,700 യുഎസ് ഡോളറിന് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് ഒരു റെക്കോർഡ് നിലവാരത്തിലേയ്ക്ക് എത്തി. ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ പ്രതിഫലിക്കും. ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യതാഴ്‌ചയും, സ്വർണം പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഫണ്ടുകളിലേക്കുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളും തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളുമാണ് ഈ റെക്കോഡ് വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്ന് വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിൽ (WGC) വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സ്വർണത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും മൂല്യം?

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി സ്വർണം അമൂല്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് സ്വർണത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് നിലനിർത്തുന്നു. അതിൻ്റെ മൂല്യം, സൗന്ദര്യം, ആഭരണ ഉപയോഗം വിനിമയ മാധ്യമമെന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗക്ഷമത, ദീർഘകാല ഈടും ഗുണനിലവാരവും എന്നിവയാണ് മൂല്യം നിലനിർത്തുന്ന മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ. നിക്ഷേപകർ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് കൂട്ടുന്നു.

സെപ്‌റ്റംബര്‍ മാസത്തെ സ്വർണവില

തീയതിവില
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 0177,640
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 0277,800
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 0378,440
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 0478,360
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 0578,920
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 0679,560
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 0779,560
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 0879,880
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 0980,880
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 1081,040
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 1181,040
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 1281,600
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 1381,520
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 1481,520
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 1581,440
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 1682,080
സെപ്‌റ്റംബര്‍ 1781,920

