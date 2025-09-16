ചെറുകിട മത്സ്യബന്ധന മേഖലയുടെ പുരോഗതിക്ക് കര്മ്മ പദ്ധതികള്; തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവനവും സുരക്ഷയും ലക്ഷ്യം
ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷനും (എഫ്എഒ) ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ പ്രോഗ്രാം ഇൻ്റർ -ഗവൺമെൻ്റൽ ഓർഗനൈസേഷനും (ബിഒബിപി-ഐജിഒ) ചേർന്നാണ് പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്.
Published : September 16, 2025 at 5:41 PM IST
ചെന്നൈ: ഇന്ത്യയിലെയും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനോട് ചേർന്ന രാജ്യങ്ങളിലേയും (ബംഗ്ലാദേശ്, മാലിദ്വീപ്, ശ്രീലങ്ക) ചെറുകിട മത്സ്യബന്ധന മേഖലയുടെ പുരോഗതിക്ക് ദേശീയ കർമ്മ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സഹായവുമായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ (എഫ്എഒ). ഇതിനായി ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ പ്രോഗ്രാം ഇൻ്റർ -ഗവൺമെൻ്റൽ ഓർഗനൈസേഷനുമായി (ബിഒബിപി-ഐജിഒ) എഫ്എഒ സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കും. ചെറുകിട മത്സ്യബന്ധന മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികളാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി സെപ്റ്റംബർ 17 മുതൽ 19 വരെ ചെന്നൈയിൽ ത്രിദിന യോഗം നടക്കും. യോഗത്തിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനോട് ചേർന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങളേയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പുരോഗതിക്കായുള്ള പുത്തൻ റോഡ്മാപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കും. ഇതിനായി ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക, മാലിദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രതിനിധികളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.
മാത്രവുമല്ല മത്സ്യബന്ധനമേഖലയുടെ പരിപോഷണത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെ സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ് ടെക്നോളജി (CIFT), സെൻട്രൽ മറൈൻ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (CMFRI), ഫിഷറി സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ (FSI) എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരും ഗവൺമെൻ്റ് ഫിഷറീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും റോഡ്മാപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പങ്കാളികളാകും.
എഫ്എഒ വിദഗ്ധർ, നയരൂപീകരണ വിദഗ്ധർ, സമുദ്രത്തെപ്പറ്റി പഠനം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്നിവർ ഒത്തുചേരുന്ന പരിപാടി കേന്ദ്ര ഫിഷറീസ് സെക്രട്ടറി അഭിലക്ഷ് ലിഖി ഐഎഎസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി ഈ പദ്ധതി യോജിക്കുന്നു.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ, ന്യായമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ, തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷ, മത്സ്യബന്ധനത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം, സമുദ്രവിഭവങ്ങളുടെ സുസ്ഥിര മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി നിർണായക പ്രശ്നങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മ പദ്ധതികൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ പ്രോഗ്രാം ഇൻ്റർ -ഗവൺമെൻ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡയറക്ടർ ഡോ. പി. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലുടനീളമുള്ള മത്സ്യബന്ധന മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവന സുരക്ഷയും ആരോഗ്യകരമായ ജല ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനവും ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ചെറുകിട മത്സ്യബന്ധന മേഖല തീരദേശ സമൂഹങ്ങളുടെ നട്ടെല്ലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും ഉപജീവനമാർഗവും പദ്ധതയിലൂടെ ഉറപ്പുവരുത്തും. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും വിഭവങ്ങൾക്കായുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന മത്സരവും കാരണം ഈ മത്സ്യബന്ധനമേഖല ഗണ്യമായ തടസങ്ങൾ നേരിടുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കന്നതിനും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിനും ഈ ചർച്ചകൾകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്" - എഫ്എഒയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സ്യബന്ധന വിശകലന വിദഗ്ധയായ ഡോ. ലെന മരിയ വെസ്റ്റ്ലണ്ട് പറഞ്ഞു.
