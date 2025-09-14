ETV Bharat / business

ഓൺലൈൻ ഷെയർ ട്രേഡിങിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണോ? സൂക്ഷിക്കണം, രണ്ടാഴ്‌ചയിൽ നഷ്‌ടമായത് 33 കോടി

സെപ്റ്റംബർ 1 നും 13 നും ഇടയിൽ നടന്ന വിവിധ തട്ടിപ്പുകളിൽ ആകെ 33 കോടിയിലധികം രൂപ ഇരകൾക്ക് നഷ്‌ടപ്പെട്ടു.

representative image (ETV Bharat)
By PTI

Published : September 14, 2025 at 2:11 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: സൈബർ തട്ടിപ്പുകളിൽ വലഞ്ഞ് കേരളം. സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാജ ഓൺലൈൻ ഷെയർ ട്രേഡിങ് തട്ടിപ്പുകളിൽ വന്‍ വർധനവെന്ന് സൈബർ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഓൺലൈൻ ഷെയർ ട്രേഡിങ്, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി, ഫോറെക്‌സ് നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 23 കേസുകൾ ഇതിനകം വിവിധ ജില്ലകളില്‍ രജിസ്‌റ്റര്‍ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

സെപ്റ്റംബർ 1 നും 13 നും ഇടയിൽ നടന്ന തട്ടിപ്പുകളിൽ ആകെ 33 കോടിയിലധികം രൂപ ഇരകൾക്ക് നഷ്‌ടപ്പെട്ടതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. കൊച്ചിയിൽ ക്യാപിറ്റലിക്‌സ് എന്ന വ്യാജ ഓൺലൈൻ ഷെയർ ട്രേഡിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ 24.76 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ച ബിസ്‌നസുകാരന് തൻ്റെ പണം മുഴുവന്‍ നഷ്‌ടപ്പെട്ടു.

"കൊച്ചി കേസ് പുറത്തുവന്നതിനുശേഷം, സമാനമായ പരാതികളുമായി നിരവധി പേർ പോലീസിനെ സമീപിച്ചു. ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളവരായ രണ്ട് ഡോക്‌ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഇരകൾ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പരാതികൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്"- തിരുവനന്തപുരം സൈബർ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

കൊച്ചിയിലെ വ്യവസായിയെ കൂടാതെ, ഇടുക്കിയിലെ ഒരു ഡോക്‌ടറുടെ കയ്യില്‍ നിന്ന് 1.63 കോടി രൂപയും, വയനാട് സ്വദേശിക്ക് 1.03 കോടി രൂപയും സമാനമായ തട്ടിപ്പുകളിൽ നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. തട്ടിപ്പുകാര്‍ക്ക് പണം കൈമാറ്റം ചെയ്‌ത നിരവധി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൊച്ചിയിലെ ബിസിനസുകാരനെ കബളിപ്പിച്ച അതേ ക്യാപിറ്റലിക്‌സ് പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച കട്ടപ്പന സ്വദേശിയുടെ കയ്യില്‍ നിന്നും ഏകദേശം 96.60 ലക്ഷം രൂപ നഷ്‌ടമായി.

"എല്ലാവരില്‍നിന്നും പണം തട്ടിയ രീതി ഒന്നുതന്നെയാണ്. ഉയർന്ന വരുമാനം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌താണ് തട്ടിപ്പുകാര്‍ ഇരകളെ ആകർഷിക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് ആപ്പുകളിലേക്ക് ലോഗിന്‍ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നല്‍കുന്നു. പണം നിക്ഷേപിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ലാഭമെന്ന് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത തുക പിൻവലിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് അമളി പറ്റിയതായി അറിയുന്നത്"- പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി സൈബർ പൊലീസ് മാത്രം ഇതുവരെ ആറ് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു. കാസര്‍കോടിലും സമാനമായ നാല് ഓൺലൈൻ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തെന്ന് സൈബർ പോലീസ് പറഞ്ഞു. പാലക്കാട്, വയനാട്, ആലപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ രണ്ട് കേസുകൾ വീതം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.

കൂടാതെ, കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ, ഇടുക്കി, കൊല്ലം സിറ്റി, കൊല്ലം റൂറൽ, മലപ്പുറം, തൃശൂർ റൂറൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സൈബർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ചയിലുടനീളം വർധിച്ചുവരുന്ന ഓൺലൈൻ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് കേരള പൊലീസ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

സംശയാസ്‌പദമായ നിക്ഷേപ പരസ്യങ്ങൾ കാണുന്നവരോ ഇരയാകുന്നവരോ 1930 എന്ന സൈബർ ഹെൽപ്പ്‌ലൈനിൽ വിളിച്ചോ www.cybercrime.gov.in എന്ന ദേശീയ പോർട്ടൽ വഴിയോ ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പൊലീസ് അഭ്യർഥിച്ചു. ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌താല്‍ ഫണ്ടുകള്‍ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

