500 ൻ്റെ വ്യാജ നോട്ടുകള്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നു; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് എൻഐഎ - FAKE CURRENCY NOTE

ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ തകര്‍ക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യം വച്ച് പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഇതിന് പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ദേശവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സുരക്ഷാ സേന വ്യക്തമാക്കി.

West Bengal's Malda district, recovering fake Indian currency worth Rs 5 lakh.
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2025 at 4:57 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തേക്ക് അതിര്‍ത്തി വഴി 500 ൻ്റെ വ്യാജ നോട്ടുകള്‍ എത്തുന്നുവെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ ജാഗ്രത വേണമെന്നുമുള്ള മുന്നറിയിപ്പുമായി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി. പാകിസ്ഥാൻ, നേപ്പാൾ, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് വ്യാജ ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടുകൾ (FICN) വിതരണം ചെയ്യുന്ന റാക്കറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എൻഐഎ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ തകര്‍ക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യം വച്ച് പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഇതിന് പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇത്തരം വ്യാജ കറൻസി ഉപയോഗിച്ച് ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും ശേഖരിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദ സംഘടനളെന്നും ദേശീയ സുരക്ഷാ സേനയിലെ ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീവ്രവാദികളെയും കള്ളക്കടത്തുകാരെയും അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. അതിര്‍ത്തി വഴിയുള്ള ഇത്തരം ദേശവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സുരക്ഷാ സേന വ്യക്തമാക്കി.

അതിര്‍ത്തി വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വ്യാജ കറൻസികള്‍ എത്തിക്കുകയും ഇതുവഴി ആയുധങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുകയുമാണ് തീവ്രവാദികളും രീതി, ഇവര്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സുരക്ഷാ സേന വ്യക്തമാക്കി. "പാകിസ്ഥാനിലെയും ബംഗ്ലാദേശിലെയും നിരവധി തീവ്രവാദ സംഘടനകളും നേപ്പാൾ ആസ്ഥാനമായുള്ള ദേശവിരുദ്ധ സംഘടനകളും വ്യാജ കറൻസി റാക്കറ്റ് വളർത്താൻ സംയുക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു," എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

ഈ ജൂണിൽ സൗത്ത് ബംഗാൾ ഫ്രോണ്ടിയർ ഓഫ് ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്‌സ് (ബി‌എസ്‌എഫ്) ഒരു വലിയ കള്ളക്കടത്ത് ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ വ്യാജ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മാൾഡ ജില്ലയിലെ ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് അന്താരാഷ്‌ട്ര അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത്. ഇതില്‍ 500 ൻ്റെ ആയിരം വ്യാജ നോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷത്തിനിടെ ബാങ്കിങ് മേഖലയില്‍ നിന്ന് ധാരാളം വ്യാജ നോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയതായി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) ഡാറ്റ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2018-19 വർഷത്തിൽ 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 രൂപയുടെ 3.17 ലക്ഷത്തോളം വ്യാജ നോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തി. അതുപോലെ, 2019-20 ൽ 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 500, 1000, 2000 രൂപയുടെ 2.96 ലക്ഷത്തോളം വ്യാജ നോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തി, തുടർന്ന് 2020-21 ൽ അതേ മൂല്യമുള്ള 2.8 ലക്ഷത്തോളം വ്യാജ നോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തി, 2021-22 ൽ അതേ മൂല്യമുള്ള 2.30 ലക്ഷത്തോളം വ്യാജ നോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തി, 2022-23 ൽ അതേ മൂല്യമുള്ള 2.25 ലക്ഷത്തോളം വ്യാജ നോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തി, 2023-24 ൽ അതേ മൂല്യമുള്ള 2.22 ലക്ഷത്തോളം വ്യാജ നോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തി.

വ്യാജ ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടുകളുടെ പ്രചാരം തടയുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. 2023 ലെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയുടെ സെക്ഷൻ 178 മുതൽ 188 വരെയുള്ള വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം വ്യാജ കറൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, പരമാവധി ശിക്ഷ ജീവപര്യന്തം തടവാണ്.

500 രൂപ ഒറിജിനല്‍ ആണോയെന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം?

500 Note
  1. എല്ലാ കറന്‍സിയിലെയും പോലെ മഹാത്മാഗന്ധിയുടെ ചിത്രം 500 രൂപ നോട്ടിലുണ്ട്. ഇലക്ട്രോ ടൈപ്പ് വാട്ടര്‍ മാര്‍ക്കോട് കൂടിയാണ് ഈ ചിത്രം
  2. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ചിത്രത്തിന് വലതു ഭാഗത്തായി ആര്‍ബിഐ എംബ്ലവും ആര്‍ബിഐ ഗവര്‍ണറുടെ ഒപ്പും ഉണ്ടാകും. വലതു ഭാഗത്ത് അശോക സ്‌തംഭം
  3. 500 രൂപ നോട്ടിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് നോട്ട് അച്ചടിച്ച വര്‍ഷമാണ്
  4. നോട്ടില്‍ സ്വച്ഛ് ഭാരത് ലോഗോ മുദ്രാവാക്യമുണ്ട്
  5. നോട്ടിൻ്റെ മുകളില്‍ ഇടതുവശത്തും താഴെ വലതുഭാഗത്തും ആരോഹണ ക്രമത്തില്‍ ഒരു നമ്പര്‍ പാനലുണ്ട്
  6. 500 രൂപ നോട്ടിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വലുപ്പം 66 മില്ലി മീറ്റര്‍ നീളവും 150 മില്ലി മീറ്റര്‍ വീതിയുമാണ്
  7. മങ്ങിയ ചാര നിറമാണ് നോട്ടിൻ്റേത്
  8. ഇംഗ്ലീഷില്‍ സ്റ്റോണ്‍ ഗ്രേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന നിറമാണിത്
  9. 500 എന്ന് സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് അക്കത്തില്‍ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും. ഇത് ദേവനാഗരി ഭാഷയിലും നോട്ടില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
  10. നോട്ടിൻ്റെ പിന്‍ ഭാഗത്ത് ചെങ്കോട്ടയുടെ ചിത്രമുണ്ട്. ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു∙
  11. കളര്‍ ഷിഫ്റ്റ് വിന്‍ഡോ വഴി സുരക്ഷിതമാക്കിയ ഭാരത്, ആര്‍ബിഐ എന്നിവ ലിഖിതങ്ങള്‍ നോട്ടിലുണ്ട്
  12. നോട്ട് ചരിച്ചാല്‍ ത്രെഡിൻ്റെ നിറം പച്ചയില്‍ നിന്ന് നീലയിലേക്ക് മാറുന്നത് കാണാം

500 Note
