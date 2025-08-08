എറണാകുളം: റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതിയുടെ പേരിൽ അമേരിക്ക ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ അമ്പത് ശതമാനം വർധിപ്പിച്ച നടപടി അമ്പത് ബില്യൻ ഡോളറിൻ്റെ കയറ്റുമതിയെ എങ്കിലും ബാധിക്കുമെന്ന് സീ ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ട് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സെക്രട്ടറി ഡോ. കെ.എന് രാഘവൻ. കൊച്ചിയിൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് 86 ബില്യൻ ഡോളറിൻ്റെ കയറ്റുമതിയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്നത്. ഇതിൽ പകുതിയിലധികം വസ്തുക്കൾ ഇതിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുമെന്നാണ് മനസിലാക്കുന്നത്. അമ്പത് ശതമാനത്തോളം തീരുവ ചുമത്തിയാൽ അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ വില്പന തന്നെ അസാധ്യമാകും. പ്രത്യേകിച്ച് സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതി, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇല്ക്ട്രോണിക്സ്, ജെം ആൻഡ് ജ്വല്ലറി തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലയുടെ കയറ്റുമതിയെ ബാധിക്കും. ഇതു മാത്രമാല്ല അനുബന്ധ ഉത്പന്നങ്ങളെയും ബാധിക്കുമെന്ന് ഡോ. രാഘവൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
ഇന്ത്യ പുതിയ വിപണി കണ്ടെത്തണം
ഇന്ത്യ പുതിയ വിപണി കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് കയറ്റുമതി മേഖലയ ബാധിക്കുമെന്നും ഡോ. രാഘവൻ വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയുമായുള്ള ചർച്ചകൾ പൂർണ്ണമായും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ഓഗസ്റ്റ് മാസം അവസാനം ഒരു റൗണ്ട് ചർച്ചകൾ കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ചർച്ചകളിൽ ശുഭകരമായ പര്യവസാനം ഉണ്ടാവുകയെന്നതാണ് പ്രതീക്ഷ. ഒരു രാജ്യത്തെ മാത്രം അധികം ആശ്രയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കൂടുതൽ വിപണികൾ കണ്ടെത്തണം. എന്നാൽ നിലവിൽ നടക്കുന്ന കയറ്റുമതി പെട്ടെന്ന് വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പറിച്ചു നടാൻ പ്രയാസമാണ്. ഈ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് താത്കാലികമായി പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം സർക്കാർ നൽകണം.
അമേരിക്കയുടെ സമ്മർദ തന്ത്രം
ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല റഷ്യയിൽ നിന്നും എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല നിശ്ചിത വിലക്കാണ് ഇന്ത്യ എണ്ണവാങ്ങുന്നത്. ഇത് എണ്ണ വിപണയിൽ വില പിടിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. തുർക്കിയും ചൈനയും റഷ്യയിൽ നിന്നും ധാരാളം എണ്ണ വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ പേരിൽ നടപടിയുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത് അമേരിക്ക ഇന്ത്യക്ക് ശക്തമായൊരു സന്ദേശം നൽകലാണ്. വ്യാപാര ഉത്പന്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ കാർഷികോത്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയിലും, ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ വിളകളുടെ ഇറക്കുമതിയിലും ഇന്ത്യ വളരെ ശക്തമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ കർഷകരുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന നാടപടികളുണ്ടാവില്ലന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈയൊരു നിലപാട് മറ്റിയെടുക്കാനുള്ള സമ്മർദതന്ത്രമാണന്നാണ് പല നിരീക്ഷകരും കരുതുന്നത്.
ബന്ധം നിലനിർത്തി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം
ഫിഷറീസ് മേഘലയിലെ എട്ടു ബില്യൻ കയറ്റുമതിയിൽ, മൂന്ന് ബില്യൻ കയറ്റുമതിയും അമേരിക്കയിലേക്കാണ്. ജെം ആന്ഡ് ജ്വല്ലറിയുടെ പത്ത് മില്യൻ ഡോളറിൻ്റെ കയറ്റുമതിയാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് നടക്കുന്നത്. രണ്ട് ദശാബ്ദമായി അമേരിക്കയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധത്തെ ട്രാംപിൻ്റെ ഒരു നിലപാട് കാരണം തകർകേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാട് ആയിരിക്കും ഇന്ത്യ സർക്കാർ എടുക്കുന്നത്. ചൈനയുമായി 150 ശതമാനം നികുതി പ്രഖ്യാപിച്ച് 30 ശതമാനമായി ട്രപ് കുറച്ചിരുന്നു. ശുഭ പ്രതീക്ഷയോടെ ചർച്ചകൾ തുടരട്ടെയെന്നും ഡോ.കെഎന് രാഘവൻ പറഞ്ഞു.
