ഡിഎന്എ വജ്രം വരുന്നു; ആഭരണവുമായുള്ള അടുപ്പം ഇനി വൈകാരികം
ഡിഎൻഎയിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച വജ്രാഭരണങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങി പ്രശസ്ത ആഭരണ ഡിസൈനറും നിർമ്മാതാവുമായ ഹേതൽ വക്കീൽ.
Published : September 14, 2025 at 8:37 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആഭരണ വ്യവസായം ഇനി വ്യത്യസ്തതയുടെ പാതയിലേക്ക്. പതിവ് ആഭരണസങ്കൽപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും വിപരീതമായി സ്വന്തം ഡിഎൻഎയിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച വജ്രാഭരണങ്ങൾ ഇനി മുതൽ വിപണിയിലെത്തും. പ്രശസ്ത ആഭരണ ഡിസൈനറും നിർമ്മാതാവും കൺസൾട്ടൻ്റുമായ ഹേതൽ വക്കീൽ വാലിയയാണ് വിപണിയിൽ പുത്തൻ സാധ്യതകൾ തേടാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.
ആഭരണങ്ങൾ വൈകാരിക ബന്ധത്തിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണെന്ന ചിന്തയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്രീ സോൺ അതോറിറ്റി (ഇഫ്സ) ദുബായ്യുടെ വനിതാ വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവനായ ഹേതൽ വക്കീൽ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ആഭരണ വ്യവസായം നടത്തുകയാണ്.
വ്യവസായത്തിൽ പ്രക്ഷുബ്ധത സംഭവിക്കുമ്പോൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറവിയെടുക്കുമെന്ന് ഹേതൽ പറയുന്നു. "ഇന്ന് സ്വർണത്തിൻ്റെ വില കുതിച്ചുയരുകയാണ്, വിപണിയിൽ ലാബ് ഗ്രോൺ വജ്രങ്ങൾ പുത്തൻ സാധ്യതകൾ തേടുകയാണ്, ബാങ്കോക്കിലും സിംഗപ്പൂരിലും ഈ സാങ്കേതിവദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഡൽഹിയിലെ ജ്വല്ലറി ഷോയിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പാനൽ ചർച്ചയും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്" ഹേതൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഡിഎൻഎ വജ്രത്തിലേയ്ക്ക് ചേർക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഡിഎൻഎ വജ്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയെന്നും ഹേതൽ വിശദീകരിച്ചു. ഇന്ന്, ആഭരണങ്ങൾ സൗന്ദര്യമുളള ഒരു വസ്തു മാത്രമല്ല, വൈകാരിക ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന വസ്തു കൂടിയാണ്. ഈ വജ്രം എൻ്റെ സ്വന്തം ഡിഎൻഎയിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് ആരെങ്കിലും അറിയുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ മൂല്യം ഒന്നു കൂടി വർധിക്കുന്നു.
ഓർമ്മകൾ നൽകുന്ന ഡിഎൻഎ വജ്ര ആഭരണങ്ങൾ
ഹേതലിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, നിലവിൽ ഒരു കാരറ്റ് ലാബ് ഗ്രോൺ വജ്രത്തിൻ്റെ വില ഏകദേശം 20,000 മുതൽ 60,000 രൂപ വരെയാണ്. ഡിഎൻഎ വജ്ര ആഭരണങ്ങളുടെ വില ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും, ഏകദേശം 2,000 യുഎസ് ഡോളറിൽ നിന്നാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത്.
ആളുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി പണം മുടക്കാൻ തയ്യാറാണ്. കാരണം ഇത് ഒരു രത്നമായല്ല മറിച്ച് ഒരു വ്യക്തിത്വവും പൈതൃകവുമായാണ് കാണുന്നത്. മുത്തശ്ശിയുടെ ഒരു പഴയ സാരി അവരുട ഓർമ്മകളുമായി നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ഡിഎൻഎ വജ്രം നമ്മളെക്കറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളെ വരും തലമുറയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും.
ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഡിസൈൻ വ്യക്തിത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നവെന്നും ഹേതൽ പറയുന്നു. സ്വർണം, വജ്രം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ നിരക്കുകൾ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ജ്വല്ലറികളിലും ഒരുപോലെയാണ്, പക്ഷേ ഉപഭോക്താക്കൾ അവരുടെ ജീവിതശൈലിക്കും ബജറ്റിനും അനുസരിച്ച ഡിസൈനുകളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാറ്.
ഭാരം കുറഞ്ഞതും ആകർഷകവുമായ ഡിസൈനുകളാണ് ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ 22 കാരറ്റിനും 18 കാരറ്റിനും പുറമേ, 9 കാരറ്റ് ആഭരണങ്ങളും സർട്ടിഫൈഡ് രൂപത്തിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകും. ഇതിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ ഡിസൈുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.
അതിനാൽ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആഭരണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ജ്വല്ലറികൾക്ക് ഇതുമൂലം പുതിയ ഡസൈനുകൾ നർമ്മിക്കാനും കഴിയുന്നു. വരും കാലങ്ങളിൽ ഡിഎൻഎ വജ്ര ആഭരണങ്ങൾ ആഭരണ വ്യവസായത്തിൻ്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നതായും ഹേതൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: പ്രണയം പൂക്കുന്ന താഴ്വരകള്, ഒരു യവനകഥപോലെ സുന്ദരം; ഇന്ത്യ മുതല് ജപ്പാന്വരെയുള്ള പൂക്കളുടെ മായാലോകം