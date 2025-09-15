ETV Bharat / business

അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുടെ വില ബാരലിന് 63 ഡോളറിനോട് അടുത്തു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

representational image (ETV Bharat)
ന്യൂഡൽഹി: റഷ്യയുടെ ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കുനേരെ യുക്രെയ്ൻ‌ വൻതോതിലുള്ള ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ന് ( സെപ്‌തംബർ 15) ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നു. മൾട്ടി കമ്മോഡിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ (എംസിഎക്‌സ്), സെപ്റ്റംബർ ഡെലിവറിയുടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഫ്യൂച്ചറുകൾ 35 രൂപ അഥവാ 0.63 ശതമാനം ഉയർന്ന് ബാരലിന് 5,561 രൂപയായി. 6,521 ലോട്ടുകളുടെ വിറ്റുവരവാണ് ഉണ്ടായത്.

കൂടാതെ ഒക്‌ടോബർ ഡെലിവറിയുടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്‌സ് 9,107 ലോട്ടുകളിൽ 28 രൂപ അഥവാ 0.51 ശതമാനം ഉയർന്ന് ബാരലിന് 5,554 രൂപയായി. ആഗോളതലത്തിൽ വെസ്റ്റ് ടെക്‌സസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് (ഡബ്ല്യുടിഐ) ക്രൂഡ് ഓയിൽ ബാരലിന് 0.30 ശതമാനം ഉയർന്ന് 62.88 യുഎസ് ഡോളറിലെത്തി. അതേസമയം ന്യൂയോർക്കിൽ ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ 0.21 ശതമാനം ഉയർന്ന് 67.13 യുഎസ് ഡോളറിലെത്തി.

റഷ്യയുടെ ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കുനേരെ യുക്രെയ്ൻ‌ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ വർധിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ആഘാതമാണ് നിലവിൽ വിപണികളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുടെ വില ബാരലിന് 63 ഡോളറിനടുത്തു എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇത് ഇത്തരത്തിൽ തുടർന്ന് പോയാൽ എണ്ണവിലയിൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്ര ടെർമിനലായ പ്രിമോർസ്‌ക്‌ എണ്ണ തുറമുഖം ഉൾപ്പെടെയുള്ള റഷ്യൻ എണ്ണ ആസ്‌തികൾക്കു നേരെയാണ് യുക്രേനിയൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടന്നത്. തുടർന്ന് ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുനവരെ വിപണികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്‌ക്കണമെന്ന് നിർദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനൊപ്പം റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകളിൽ ഒന്നായ കിരിഷിയെയും ആക്രമണങ്ങൾ ബാധിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഉത്‌പാദന മേഖലയിലും വിതരണ മേഖലയിലും കൂടുതൽ ആശങ്കകൾ സൃഷ്‌ടിക്കുകയാണ് ചെയ്‌തത്.

റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിർത്തണമെന്ന് യുഎസ്‌ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ സഖ്യകക്ഷികൾ ഏകോപിത നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ റഷ്യൻ ക്രൂഡിന്മേൽ വലിയ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ എന്ന് കൊട്ടക് സെക്യൂരിറ്റീസിലെ കമ്മോഡിറ്റി റിസർച്ചിലെ എവിപി കെയ്‌നാറ്റ് ചെയിൻവാല പറഞ്ഞു. തന്നെയുമല്ല ആക്രമണങ്ങളും ഭീഷണികളും തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അസംസ്‌കൃത എണ്ണ വിലയിൽ അസ്ഥിരത നിലനിൽക്കുമെന്നും ചെയിൻവാല കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

