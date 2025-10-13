ETV Bharat / business

വാങ്ങേണ്ടത് ആഭരണങ്ങളല്ല; സ്വര്‍ണത്തില്‍ നിക്ഷേപം നടത്താന്‍ പ്ലാനുണ്ടോ?, കൂടുതല്‍ ലാഭം ലഭിക്കുന്ന സുരക്ഷിതമായ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ അറിയാം...

നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ സ്വർണം വാങ്ങുന്നവർ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 13, 2025 at 2:49 PM IST

4 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള വലിയ നിക്ഷേപമായാണ് സ്വർണത്തെ പലരും കണ്ട് പോരുന്നത്. ഏറ്റവും ഭദ്രമായ നിക്ഷേപമാണ് സ്വർണം. എന്നാൽ പലരും ഉയർന്ന പണിക്കൂലി നൽകി ആഭരണങ്ങളായാണ് ഇതു വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നത്. വർഷങ്ങളായി പിന്തുടരുന്ന രീതിയാണിത്.

ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതെങ്കിലും പണിക്കൂലി എന്നത് ഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് അനാവശ്യ ചെലവാണ്. ഓരോ തരി പൊന്നിനും ആയിരങ്ങള്‍ കൊടുക്കേണ്ടതിനാല്‍ തന്നെ സ്വർണം വാങ്ങുന്നവർ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ സ്വർണം വാങ്ങുന്നവർ.

വർഷം കഴിയും തോറും സ്വർണ വിലയിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് സ്വർണത്തെ മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമാക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോള്‍ ഒരു പവൻ സ്വർണം വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും പണിക്കൂലി ഉള്‍പ്പെടെ നൽകണം. വില ഉയരുന്നത് സാധാരണക്കാർക്കിടയില്‍ ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ, സ്വർണം നൽകുന്ന മികച്ച റിട്ടേണുകള്‍ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ സ്വർണം വാങ്ങുന്നവർ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

Representative Image (ETV Bharat)

ഒരു പവൻ സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോള്‍ എത്ര രൂപ ചെലവാക്കുന്നു എന്ന് നമ്മള്‍ മനസിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പലരും ആഭരണങ്ങളുടെ പണിക്കൂലി മറന്നാണ് സ്വർണം വാങ്ങുന്നത്. മൂല്യത്തിൻ്റെ 8% മുതൽ 25% വരെയാണ് പണിക്കൂലിയായി ജ്വല്ലറികള്‍ ഈടാക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ നിക്ഷേപമായി കരുതി വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ സ്വർണ നാണയങ്ങളിലേക്കും സ്വർണ കട്ടികളിലും പണം ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മികച്ച റിട്ടേണ്‍ ലഭിക്കാൻ ഈ മാർഗം സഹായകരമാണ്. പണിക്കൂലി 3% മുതൽ 11% വരെ മാത്രമാണ് പണിക്കൂലി വരുന്നത് എന്നതിനാൽ തന്നെ നഷ്‌ടമില്ലാത്ത നിക്ഷേപം എന്ന നിലവിൽ സ്വർണക്കട്ടികൾ, നാണയങ്ങൾ, ബാറുകൾ എന്നിവയിൽ പണം ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.

മറ്റ് നിക്ഷേപ രീതികള്‍

ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ്, പേപ്പർ ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ടുകൾ (ഇടിഎഫ്), സ്വർണ അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നിവയാണ് മറ്റ് നിക്ഷേപ രീതികള്‍. ഭൗതിക സ്വർണമല്ലാതെ സുരക്ഷിതമായി സ്വർണം വാങ്ങാനോ തുല്യമായ മൂല്യം സൂക്ഷിക്കാനോ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഓണ്‍ലൈണ്‍ സ്വർണ പർച്ചേസ്. ഇവ ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.

ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ് പർച്ചേസ്

ഭൗതിക സ്വർണമല്ലാതെ സുരക്ഷിതമായ മറ്റൊരു നിക്ഷേപ രീതിയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ്. കൂടുതൽ ലിക്വിഡിറ്റി, കുറഞ്ഞ ചെലവ് എന്നിവ പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ്. നിക്ഷേപകർ വാങ്ങുന്ന ഓരോ ഡിജിറ്റൽ സ്വർണത്തിൻ്റെയും തുല്യമായ അളവ് ഭൗതിക സ്വർണമായി ഒരു സുരക്ഷിത ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ, ഈ നിക്ഷേപം പണമായി മാറ്റിയെടുക്കാനോ ഭൗതിക സ്വർണമായി സ്വീകരിക്കാനോ സാധിക്കും.

Representative Image (ETV Bharat)

യുപിഐ ആപ്പുകള്‍ മുഖേനയാണ് ഇതു ചെയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിനായി ആദ്യം പേടിഎം ആപ്പ് തുറക്കുക. ശേഷം സെർച്ച് ബാറിൽ ‘പേടിഎം ഗോൾഡ്’ അല്ലെങ്കിൽ ‘ഡെയ്‌ലി ഗോൾഡ് എസ്‌ഐപി’ എന്നിവയിലേതെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യുക. ‘ബൈ മോർ’ എന്നതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്‌ത് നിക്ഷേപ തുക നൽകുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 51 രൂപയാണ്.

ജിഎസ്‌ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള തത്സമയ സ്വർണ വില പരിശോധിച്ച ശേഷം പർച്ചേസ് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏതെങ്കിലും പേയ്‌മെൻ്റ് രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിജയകരമായാൽ, സ്വർണം ഇൻഷ്വർ ചെയ്‌ത ഇടത്ത് സുരക്ഷിതമായി സേവാകും. ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

പേപ്പർ ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന ആധുനിക രീതിയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അഥവാ പേപ്പർ ഗോൾഡ്. ഈ തരത്തിലുള്ള സ്വർണ നിക്ഷേപത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പണം സ്വർണ ഖനന കമ്പനികളിലോ സ്വർണ നിക്ഷേപം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളിലോ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രോണിക് രൂപത്തിലാണ് പേപ്പർ ഗോൾഡ് വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ യഥാർഥ സ്വർണം സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയവും സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങളും ഒഴിവാക്കാം.

ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ടുകൾ

ആഭരണങ്ങള്‍ക്ക് പകരം ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ടുകൾ (ETFs) അഥവാ ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡിൽ പണം ചെലവഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഗോൾഡ് ഇടിഎഫുകളിലേക്കുള്ള ഇൻഫ്ലോകൾ 282% വർധിച്ച് 2025 സെപ്‌തംബറിൽ 8,363.13 കോടിയായിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മ്യൂച്ച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ (AMFI) ഡാറ്റ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതായത് ഭൗതികമായല്ലാതെ സ്വർണം നിക്ഷേപം നടത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നു. ഇടിഎഫുകളുടെ മൂല്യം സ്വർണ വിലയ്ക്ക് നേരെ ആനുപാതികമാണ്. ഈ തരത്തിലുള്ള സ്വർണ നിക്ഷേപത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ സ്വർണ ഇടിഎഫുകൾ വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ കഴിയൂ. സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഇതിനെ ബാധിക്കില്ല.

Representative Image (ETV Bharat)

സ്വർണ അക്കൗണ്ടുകൾ

കറൻസി അക്കൗണ്ടുകൾ പോലെ, പല സ്വർണ ഡീലർമാരും ബുള്ളിയൻ ബാങ്കുകളും അവരുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സ്വർണ അക്കൗണ്ടുകൾ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. സ്വർണ അക്കൗണ്ട് കൈവശമുള്ള ഒരു ഉപഭോക്താവ് സ്വർണം ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം, ബാങ്കോ ഡീലറോ അവരുടെ പേരിൽ സ്വർണം വാങ്ങുന്നു. അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ആയാണ് ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

ഈ രീതിയിൽ അനുവദിച്ച അക്കൗണ്ടുകളിൽ വാങ്ങിയ സ്വർണം സൂക്ഷിക്കുന്നു. രണ്ട് പ്രധാനവും പ്രശസ്‌തവുമായ സ്വർണ അക്കൗണ്ട് ദാതാക്കളാണ് ഗോൾഡ് മണി, ബുള്ളിയൻ വോൾട്ട്. ഒരു സ്വർണ അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സ്വർണം വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും കഴിയും എന്നതാണ് നേട്ടം. സ്വർണക്കട്ടി സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മാർഗങ്ങളിലൊന്നാണിത്. കാരണം ഓരോ സ്വർണക്കട്ടി ബാങ്കുകള്‍ തന്നെ പരിശോധിക്കുകയും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട.

സോവറിൻ ഗോൾഡ്

ആർബിഐയുടെ സോവറിൻ ഗോൾഡ് ബോണ്ടുകൾ (എസ്‌ജിബി) 999 ശുദ്ധതയുള്ള സ്വർണത്താൽ പിന്തുണയ്ക്കപ്പെട്ട ഗവൺമെൻ്റ് സെക്യൂരിറ്റികളാണ്. എട്ട് വർഷത്തെ മെച്യൂരിറ്റി കാലാവധിയുള്ള ഇവ, അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം റെഡീം ചെയ്യാം. നിക്ഷേപകർക്ക് സ്വർണ വിലയിലെ വർധനയ്ക്ക് പുറമെ 2.5% വാർഷിക പലിശയും ലഭിക്കും. നിലവിൽ പുതിയ എസ്‌ജിബികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം. വരുമാനവും സ്വർണ എക്സ്പോഷറും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായാണ് എസ്‌ജിബി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

