അറക്കു കോഫി 'ദി ചേഞ്ച് മേക്കർ'; കടല് കടന്ന് വീണ്ടും പെരുമ, താഴ്വരയുടെ തലവര മാറ്റിയൊരു എംഡി
അറക്കു കാപ്പിയുടെ സംഭരണത്തിലും വിപണനത്തിലും വന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾ കാപ്പിയുടെ പ്രശസ്തി ആഗോളതലത്തിലേക്ക് ഉയര്ത്തുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.
Published : October 10, 2025 at 10:43 AM IST
അമരാവതി: കാപ്പിയെന്ന് കേള്ക്കുമ്പോള് മനസിലേക്ക് എത്തുന്ന ചില രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. കൊളംബിയയും ബ്രസീലും ഒക്കെ പോലെ. ഇവയ്ക്കിടയില് പ്രശസ്തി അങ്ങ് കടല്കടന്നൊരു ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് എത്രപേർക്കറിയാം. കാപ്പി പ്രേമികള് ഒരിക്കലെങ്കിലും നുണയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കോഫി ബ്രാൻഡ്.
അതാണ് അറക്കു കോഫി. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മാന്യത്ത് അറക്കു താഴ്വരയില് സമൃദ്ധമായി വിളയുന്ന കാപ്പി. കേവലമൊരു രുചി വൈവിധ്യത്തിനപ്പുറം ഒരു ജനതയുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റി മറിച്ച കഥ പറയാനുണ്ട് ചുവന്ന ഭൂമിയില് തുടുത്തു കായ്ച്ച ഈ കാപ്പിയ്ക്ക്. ഇന്നിപ്പോള് അറക്കു കോഫിയെ തേടി ആഗോള അംഗീകാരം കൂടി വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു.
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ആദിവാസി മേഖലകളിലുള്ളവര്ക്ക് തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച കാപ്പി ഉത്പന്നം വീണ്ടും ആഗോള തലത്തില് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കൊല്ലത്തെ 'ദി ചേഞ്ച് മേക്കർ' എന്ന അംഗീകാരത്തിന് അർഹമായി നമ്മുടെ അറക്കു കോഫി.
അറക്കു കാപ്പിയെ ജൈവ കാപ്പിയായി ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ വിപണികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാർ ടാറ്റ കൺസ്യൂമർ പ്രോഡക്ടുമായി ഒരു ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് അറക്കു കാപ്പിയ്ക്ക് ദി ചേഞ്ച് മേക്കർ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. ഗിരിജൻ സഹകരണ കോർപ്പറേഷൻ (GCC) മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ കൽപ്പന കുമാരി, നിലവിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്, പഴയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് എന്നിവരുടെ വര്ഷങ്ങളായുള്ള കഠിനാധ്വാനം, ആസൂത്രണം, സ്ഥിരോത്സാഹം എന്നിവാണ് ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ജനങ്ങള് പറയുന്നു.
'കാപ്പി, തേൻ, മഞ്ഞൾ, പുളി, സോപ്പുകൾ, സർബത്ത്, നറുനീണ്ടി എന്നിങ്ങനെ മാന്യത്ത് ഉത്ദിപ്പിക്കാത്ത ഒരു ഉത്പന്നവുമില്ല. മുമ്പ് ഇടനിലക്കാർ ആദിവാസികളെ ചൂഷണം ചെയ്തതിനാൽ ഈ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വിലകുറച്ച് വില്ക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. 1956 ൽ ജിസിസി രംഗപ്രവേശം ചെയ്തതിനുശേഷം കാര്യങ്ങൾ മാറാൻ തുടങ്ങി. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ മാന്യം ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഉത്പാദനത്തിലും വിൽപ്പനയിലും ഗണ്യമായ പുരോഗതി നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആദിവാസികളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തി.” ഗിരിജൻ സഹകരണ കോർപ്പറേഷൻ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ കൽപ്പന കുമാരി പറഞ്ഞു.
അറക്കുവിന്റെ തലവര മാറ്റിയ എംഡി, ഗോത്ര വിഭാഗത്തിന്റെയും
ജിസിസി എംഡിയായി ചുമതലയേറ്റതിനുശേഷം കാപ്പി സംഭരണത്തിലും വിപണനത്തിലും കൽപ്പന കുമാരി പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി. വർഷം മുഴുവനും ഒരേ വില നിലനിർത്തുന്നതിന് പകരം വ്യത്യസ്ത തരം കാപ്പിക്ക് വ്യത്യസ്ത വിലനിര്ണയം നടപ്പിലാക്കി. ബ്രോക്കർമാരുടെയും സ്വകാര്യ വ്യാപാരികളുടെയും ചൂഷണത്തിൽ നിന്ന് ആദിവാസി കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു ഇത്.
'കർഷകർ അവരുടെ ഉത്പന്നങ്ങൾ ജിസിസിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴെല്ലാം ന്യായമായ വില ലഭിക്കണമെന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു. സീസണിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ പോലും വർധിച്ച സംഭരണ വില അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കി. ആദ്യനാളുകള് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരം പുലർത്തുന്നതിനായി ബ്രാൻഡിങ്, വിപണനം, ഉത്പന്ന പാക്കേജിങ് എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനൊപ്പം ബാക്കി പ്രക്രിയകളും വിജയകരമായി കൈകാര്യം ചെയ്തു.' -കൽപ്പന പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതികൾക്ക് കീഴിൽ 135 വാൻ ധൻ വികാസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. അറക്കു കാപ്പിയുടെ പ്രശസ്തി ഇതിനകം ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ കടന്നുപോയി. കാപ്പി പോലെ ഇടവിളയായ കുരുമുളക് കൃഷി ആദിവാസി കർഷകർക്ക് അധിക വരുമാനം നൽകുന്നുവെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഭാവികാല പദ്ധതികള്
ഗോത്ര ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ വിദേശത്ത് വിൽക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യയിലുട നീളം ചെറുകിട വില്പ്പനയ്ക്കായുള്ള ഷോറൂമുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി ജിസിസി ട്രൈബൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിങ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അരക്കു കാപ്പി ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാനും വിപണനം ചെയ്യാനും ടാറ്റയും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓൺലൈൻ വിൽപ്പന വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് കൽപ്പന പറഞ്ഞു. അതേസമയം ജൈവ കാപ്പി കൃഷി നിലവിൽ 6,000 ഏക്കറിൽ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നു, അടുത്ത വർഷം 10,000 ഏക്കറായി വികസിപ്പിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്.
"ഈ അംഗീകാരം എനിക്ക് മാത്രമല്ല, മന്യം ഉത്പന്നങ്ങൾ ലോക വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ച എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫുകൾക്കുമുള്ളതാണ്" എന്ന് കൽപ്പന കുമാരി ഊന്നിപ്പറയുന്നു.
കൽപ്പന കുമാരിയുടെ ജീവിതകഥ
എഞ്ചിനീയറിങ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം കല്പ്പന ഒരു സ്വകാര്യ ബാങ്കിൽ പിഒ ആയി കുറച്ചു കാലം ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. "എൻ്റെ നാലാമത്തെ ശ്രമത്തിലാണ് ഞാൻ ഐഎഎസ് നേടിയത്. എൻ്റെ ഭർത്താവ് മയൂർ അശോകും ഒരു ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. നിലവിൽ വിശാഖപട്ടണം ജില്ലയിലെ ജോയിൻ്റ് കലക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിന്റെ സമ്മതത്തോടെയുള്ള പ്രണയ വിവാഹമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെത്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും 2018 ബാച്ചിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്.” കല്പ്പന പറഞ്ഞു.
