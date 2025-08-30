ETV Bharat / business

ജിഎസ്‌ടി വര്‍ധന കേരള ലോട്ടറിയെ തകര്‍ക്കും; കേന്ദ്രം പിന്‍മാറണം, ഭാഗ്യക്കുറി സംരക്ഷണ സമിതി നിവേദനം നല്‍കി - LOTTERY GST HIKE

ജിഎസ്‌ടി വര്‍ധന നീക്കത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ഭാഗ്യക്കുറി സംരക്ഷക സമിതി സെപ്‌തംബര്‍ എട്ടിന് എറണാകുളത്ത് കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സംഘടിപ്പിക്കും.

LOTTERY GST LOTTERY PROTECTION COMMITTEE LOTTERY GST INCREASE NEWS ON LOTTERY
Representative image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 30, 2025 at 4:46 PM IST

2 Min Read

ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോട്ടറി ജിഎസ്‌ടി വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തില്‍ നിന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പിന്തിരിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി സംരക്ഷണ സമിതി. ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന് നല്‍കിയ നിവേദനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പേപ്പര്‍ ലോട്ടറിയുടെ ജിഎസ്‌ടി 28 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 40 ശതമാനത്തിലേക്ക് ആക്കാനാണ് തീരുമാനം. ജിഎസ്‌ടി ഉയര്‍ത്തുന്നത് കേരളത്തിലെ ലോട്ടറി മേഖലയെ തകര്‍ക്കുമെന്ന് എംവി ജയരാജന്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

എംപിമാരായ വി ശിവദാസന്‍, പി. സന്തോഷ് കുമാര്‍, കേരള ഭാഗ്യക്കുറി സംരക്ഷണ സമിതി പ്രതിനിധികളായ എം വി ജയരാജന്‍, പി ആര്‍ ജയപ്രകാശ്, ടി ബി സുബൈർ (സിഐടിയു), ഫിലിപ്പ് ജോസഫ് (ഐഎന്‍ടിയുസി), വി ബാലന്‍ (എഐടിയുസി), ജെ ജയകുമാര്‍ (കെഎല്‍ടിഎ) എന്നിവരാണ് നിവേദനം കൈമാറിയത്. ആവശ്യം പരിഗണിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്രധന മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ലോട്ടറിയുടെ ജിഎസ്‌ടി ഉയര്‍ത്താനുള്ള നിര്‍ദേശം സെപ്‌തംബറില്‍ ചേരുന്ന ജിഎസ്‌ടി കൗണ്‍സിലില്‍ പാസാക്കരുതെന്നും സമിതി നിവേദനത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജിഎസ്‌ടിയിലെ പരിഷ്‌കരണം ഭാഗ്യക്കുറി ഏജൻ്റുമാരുടെയും വില്‍പനക്കാരുടെയും കമ്മീഷനില്‍ ഇടിവുണ്ടാക്കുമെന്നും സമിതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ലോട്ടറിയുടെ ജിഎസ്‌ടി ഉയര്‍ത്തുന്നതിലൂടെ ലോട്ടറിയുടെ വിലയും ഉയരും. ഇതിലൂടെ ലോട്ടറി വില്‍പന ഉപജീവനമാര്‍ഗമാക്കിയ ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ അടക്കമുള്ള രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം പേര്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയാവും. ജിഎസ്‌ടി വില 40 ശതമാനമാക്കിയാല്‍ ലോട്ടറി വില്‍പനക്കാര്‍ക്ക് കമ്മീഷന്‍ പകുതിയാക്കുന്നതാണ് തിരിച്ചടിയാവുന്നത്.

നിലവിലെ ജിഎസ്‌ടി 18 % ആക്കി കുറയ്ക്കണമെന്നും സമിതി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജിഎസ്‌ടി വര്‍ധന നീക്കത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ഭാഗ്യക്കുറി സംരക്ഷക സമിതി സെപ്‌തംബര്‍ എട്ടിന് എറണാകുളത്ത് സംസ്ഥാന കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സംഘടിപ്പിക്കും. തുടര്‍ന്ന് രാജ് ഭവന്‍ മാര്‍ച്ച് അടക്കമുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് എംവി ജയരാജന്‍ അറിയിച്ചു.

40 ശതമാനമായി ഉയർത്താനുള്ള നിര്‍ദേശം സെപ്‌തംബര്‍ 3-4 ദിവസങ്ങളിലാണ് ജിഎസ്‌ടി കൗണ്‍സില്‍ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഈ നികുതി വര്‍ധനവ് കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയെ ഒന്നാകെ തകര്‍ക്കും. ആഡംബര വസ്‌തുക്കള്‍ക്ക് 40 ശതമാനം നികുതി നിര്‍ദേശമാണ് ജിഎസ്‌ടി കൗണ്‍സിസില്‍ മുമ്പാകെ സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ലോട്ടറി ആഡംബര വസ്‌തുവാണോ എന്നതില്‍ കേന്ദ്രം വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി പറയാറില്ല.

ലോട്ടറിയില്‍ നിന്നുമുള്ള സേവനങ്ങള്‍

ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് നടപ്പാക്കി വരുന്ന പെന്‍ഷന്‍, ബോണസ്, ചികിത്സ ധനസഹായം, വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായം, പ്രസവ ധനസഹായം, ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കുള്ള മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങള്‍ എന്നീ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തെയും ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. കൂടാതെ ലോട്ടറിയില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ കാരുണ്യ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

പ്രതിവര്‍ഷം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ക്ക് ഇത് വഴി സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നു. 42 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള്‍ ഈ സൗജന്യ ചികിത്സ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളാണ്. എല്ലാ നിയമവ്യവസ്ഥയും പാലിച്ചാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി വില്‍പ്പന നടത്തുന്നത്. മറ്റൊരു മേഖലയിലും ഇത്തരമൊരു ഭീമമായ നികുതി വര്‍ധനവില്ല.

Also Read: ജമ്മു കശ്‌മീരിനെ നടുക്കി വീണ്ടും മേഘവിസ്ഫോടനം; അഞ്ച് കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 11 പേർ മരിച്ചു

ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോട്ടറി ജിഎസ്‌ടി വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തില്‍ നിന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പിന്തിരിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി സംരക്ഷണ സമിതി. ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന് നല്‍കിയ നിവേദനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പേപ്പര്‍ ലോട്ടറിയുടെ ജിഎസ്‌ടി 28 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 40 ശതമാനത്തിലേക്ക് ആക്കാനാണ് തീരുമാനം. ജിഎസ്‌ടി ഉയര്‍ത്തുന്നത് കേരളത്തിലെ ലോട്ടറി മേഖലയെ തകര്‍ക്കുമെന്ന് എംവി ജയരാജന്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

എംപിമാരായ വി ശിവദാസന്‍, പി. സന്തോഷ് കുമാര്‍, കേരള ഭാഗ്യക്കുറി സംരക്ഷണ സമിതി പ്രതിനിധികളായ എം വി ജയരാജന്‍, പി ആര്‍ ജയപ്രകാശ്, ടി ബി സുബൈർ (സിഐടിയു), ഫിലിപ്പ് ജോസഫ് (ഐഎന്‍ടിയുസി), വി ബാലന്‍ (എഐടിയുസി), ജെ ജയകുമാര്‍ (കെഎല്‍ടിഎ) എന്നിവരാണ് നിവേദനം കൈമാറിയത്. ആവശ്യം പരിഗണിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്രധന മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ലോട്ടറിയുടെ ജിഎസ്‌ടി ഉയര്‍ത്താനുള്ള നിര്‍ദേശം സെപ്‌തംബറില്‍ ചേരുന്ന ജിഎസ്‌ടി കൗണ്‍സിലില്‍ പാസാക്കരുതെന്നും സമിതി നിവേദനത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജിഎസ്‌ടിയിലെ പരിഷ്‌കരണം ഭാഗ്യക്കുറി ഏജൻ്റുമാരുടെയും വില്‍പനക്കാരുടെയും കമ്മീഷനില്‍ ഇടിവുണ്ടാക്കുമെന്നും സമിതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ലോട്ടറിയുടെ ജിഎസ്‌ടി ഉയര്‍ത്തുന്നതിലൂടെ ലോട്ടറിയുടെ വിലയും ഉയരും. ഇതിലൂടെ ലോട്ടറി വില്‍പന ഉപജീവനമാര്‍ഗമാക്കിയ ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ അടക്കമുള്ള രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം പേര്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയാവും. ജിഎസ്‌ടി വില 40 ശതമാനമാക്കിയാല്‍ ലോട്ടറി വില്‍പനക്കാര്‍ക്ക് കമ്മീഷന്‍ പകുതിയാക്കുന്നതാണ് തിരിച്ചടിയാവുന്നത്.

നിലവിലെ ജിഎസ്‌ടി 18 % ആക്കി കുറയ്ക്കണമെന്നും സമിതി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജിഎസ്‌ടി വര്‍ധന നീക്കത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ഭാഗ്യക്കുറി സംരക്ഷക സമിതി സെപ്‌തംബര്‍ എട്ടിന് എറണാകുളത്ത് സംസ്ഥാന കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സംഘടിപ്പിക്കും. തുടര്‍ന്ന് രാജ് ഭവന്‍ മാര്‍ച്ച് അടക്കമുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് എംവി ജയരാജന്‍ അറിയിച്ചു.

40 ശതമാനമായി ഉയർത്താനുള്ള നിര്‍ദേശം സെപ്‌തംബര്‍ 3-4 ദിവസങ്ങളിലാണ് ജിഎസ്‌ടി കൗണ്‍സില്‍ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഈ നികുതി വര്‍ധനവ് കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയെ ഒന്നാകെ തകര്‍ക്കും. ആഡംബര വസ്‌തുക്കള്‍ക്ക് 40 ശതമാനം നികുതി നിര്‍ദേശമാണ് ജിഎസ്‌ടി കൗണ്‍സിസില്‍ മുമ്പാകെ സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ലോട്ടറി ആഡംബര വസ്‌തുവാണോ എന്നതില്‍ കേന്ദ്രം വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി പറയാറില്ല.

ലോട്ടറിയില്‍ നിന്നുമുള്ള സേവനങ്ങള്‍

ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് നടപ്പാക്കി വരുന്ന പെന്‍ഷന്‍, ബോണസ്, ചികിത്സ ധനസഹായം, വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായം, പ്രസവ ധനസഹായം, ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കുള്ള മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങള്‍ എന്നീ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തെയും ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. കൂടാതെ ലോട്ടറിയില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ കാരുണ്യ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

പ്രതിവര്‍ഷം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ക്ക് ഇത് വഴി സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നു. 42 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള്‍ ഈ സൗജന്യ ചികിത്സ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളാണ്. എല്ലാ നിയമവ്യവസ്ഥയും പാലിച്ചാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി വില്‍പ്പന നടത്തുന്നത്. മറ്റൊരു മേഖലയിലും ഇത്തരമൊരു ഭീമമായ നികുതി വര്‍ധനവില്ല.

Also Read: ജമ്മു കശ്‌മീരിനെ നടുക്കി വീണ്ടും മേഘവിസ്ഫോടനം; അഞ്ച് കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 11 പേർ മരിച്ചു

For All Latest Updates

TAGGED:

LOTTERY PROTECTION COMMITTEEKERALA LOTTERYGST INCREASE NEWS ON LOTTERYകേരള ലോട്ടറിLOTTERY GST HIKE

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അമേരിക്ക "കൈവിട്ടപ്പോള്‍" ജപ്പാനൊപ്പം, എഐ മുതല്‍ 68 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം വരെ, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്

അടച്ചു പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക്; ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് അധ്യാപകർ

EXCLUSIVE | എന്‍ഐഎയ്‌ക്ക് പുതിയ വിഭാഗം; വിദേശ മണ്ണില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ വേരറുക്കുക ലക്ഷ്യം

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.