ന്യൂഡൽഹി: റഷ്യയില് നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് തിരിച്ചടിയായി ട്രംപ് ഇന്ത്യക്ക് മേൽ ഏര്പ്പെടുത്തിയ 50 ശതമാനം തീരുവ 'ഒരു അവസരമാക്കി മാറ്റണം' എന്ന് മുന് നീതി ആയോഗ് സിഇഒ അമിതാഭ് കാന്ത്. ഒരിക്കൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന അവസരമായാണ് ട്രംപിൻ്റെ നീക്കത്തെ കാണുന്നതെന്നും ഇത് വെല്ലുവിളിയായി കണ്ട് ഇന്ത്യ പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഇന്ത്യൻ വ്യാപാരത്തെയും ആഭ്യന്തര വ്യവസായങ്ങളെയും ട്രംപിൻ്റെ താരിഫ് വർധനവ് എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കെയാണ് പ്രതികരണവുമായി അമിതാഭ് കാന്ത് രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണത്തിനുള്ള വലിയ ചുവടുവെപ്പ് നടത്താനുള്ള അവസരമാണ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുറന്നുനല്കിയത്. അത് പൂര്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്ന് അമിതാഭ് കാന്ത് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Trump has provided us a once in a generation opportunity to take the next big leap on reforms.— Amitabh Kant (@amitabhk87) August 6, 2025
Crisis must be fully utilised.
ഇന്നലെയാണ് (ഓഗസ്റ്റ് 6) ട്രംപ് ഇന്ത്യയില് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ചരക്കുകള്ക്ക് 25 ശതമാനം കൂടി അധിക നികുതി ചുമത്താനുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവില് ഒപ്പ് വച്ചത്. ഇതോടെ ഏഷ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീരുവയുള്ള രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി. യുഎസ് വിപണിയിൽ ഇന്ത്യ ഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് കുറയുകയും ചെയ്യും.
ഇന്ത്യ റഷ്യയില് നിന്ന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ വെല്ലുവിളിയാണെന്നും ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. പ്രധാന കയറ്റുമതികളായ ലെതര്, രാസവസ്തുക്കള്, പാദരക്ഷകള്, ആഭരണങ്ങള്, വസ്ത്രങ്ങള്, രത്നങ്ങള് എന്നിവയുടെ വിപണിയെ ഇത് കാര്യമായി ബാധിക്കും എന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയുമായി കാര്യമായ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല: ട്രംപ്
ഇന്ത്യ റഷ്യയില് നിന്ന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് മൂലമുണ്ടാകാവുന്ന വാണിജ്യ വെല്ലുവിളികളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ നടപടി. ജൂലൈ 30 നാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് 25 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. റഷ്യയിൽ നിന്ന് സൈനിക ഉപകരണങ്ങളും ഊർജ്ജവും വാങ്ങിയാൽ പിഴ ഈടാക്കുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
'ഇന്ത്യ നമ്മുടെ സുഹൃത്താണെങ്കിലും വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ അവരുമായി താരതമ്യേന കുറച്ച് ഇടപാടുകൾ മാത്രമെ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ. വ്യാപാര മേഖലയിൽ കർശനമായ നിയമങ്ങളും മറ്റും ഏർപ്പെടുത്തിയത് കാരണമാണിത്. കൂടാതെ, റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ മിക്ക ആയുധങ്ങളും വാങ്ങുന്നത് എന്ന് ട്രംപ് ട്രൂത്തിൽ കുറിച്ചിരുന്നു.
ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച നികുതികള് ഈ മാസം ഏഴ് മുതല് പ്രാബല്യത്തിൽ വരാനിരിക്കെ പുതിയ ചുങ്കം 21 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ നിലവില് വരൂ. ഇന്ത്യയില് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ചരക്കുകള്ക്കും പുതിയ നികുതിയും ബാധകമാണ്. ചില വസ്തുക്കൾ നേരത്തെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ നികുതി വര്ധനവിലും ഇവയ്ക്ക് ഇളവ് കിട്ടും.
50% തീരുവ ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
ഉയർന്ന താരിഫുകൾ കയറ്റുമതി ചെലവ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് യുഎസ് വിപണിയിൽ വില കൂടും. ഊർജ്ജ ഉത്പന്നങ്ങൾ ഒഴികെ, മിക്ക ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതികൾക്കും ഇപ്പോൾ 50% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ താരിഫ് ഈടാക്കും. തുണിത്തരങ്ങൾ, രത്നങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, രാസവസ്തുക്കള്, പരവതാനികൾ, യന്ത്രങ്ങൾ, ഉരുക്ക്, അലുമിനിയം, ഫർണിച്ചർ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വാഹനങ്ങൾക്ക് 26% താരിഫ് ഈടാക്കും. പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് 6.9% ആയിരിക്കും തീരുവ.
