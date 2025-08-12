ന്യൂഡല്ഹി: ഓഗസ്റ്റ് 15 സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും സുരക്ഷ കൂട്ടിയതായി അധികൃതര് അറിയിച്ചു. തിരുവന്തപുരം, കൊച്ചി, കണ്ണൂര്, കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ഡല്ഹി, മുംബൈ, ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ ഉള്പ്പെടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും സുരക്ഷ വര്ധിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, വിമാനത്താവളങ്ങള് വഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നവര് നേരത്തെ എത്തണമെന്ന് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി. 90 മിനിറ്റെങ്കിലും നേരത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങളില് എത്തണമെന്നാണ് നിര്ദേശം.
സുരക്ഷ കൂട്ടിയതിൻ്റെ ഭാഗമായി യാത്രക്കാരെ കൂടുതല് സമയം പരിശോധിക്കുമെന്നും അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി. ലഗേജുകള് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും വിമാനത്താവളങ്ങില് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയെന്നും അറയിപ്പില് പറയുന്നു. വിമാനത്താവളങ്ങളില് യാത്രക്കാരെ കൂടുതല് സമയം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമ്പോള് നേരിടാൻ സാധ്യതയുള്ള കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യാത്രക്കാരോട് നേരത്തെ എത്താൻ വിമാനത്താവള അധികൃതര് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
ഈ പ്രാവശ്യം ഓഗസ്റ്റ് 15 വെള്ളിയാഴ്ച ആയതിനാല് ശനി, ഞായര് വാരാന്ത്യ ദിനങ്ങളിലെ അവധി കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് വിമാന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തില് വര്ധനവ് ഉണ്ടാകുമെന്നും, നേരത്തെ എത്തിയാല് തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാമെന്നും അറിയിപ്പില് പറയുന്നു. അതേസമയം, സുപ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളില് അതീവ സുരക്ഷ ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭീകരാക്രമണ സാധ്യതയെന്ന ഇൻ്റലിജൻസ് വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ബ്യൂറോ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി (ബിസിഎഎസ്) എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കും ഇതുസംബന്ധിച്ച് സുരക്ഷാ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 20 വരെ കര്ശന സുരക്ഷ ഏര്പ്പെടുത്തും. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദേശങ്ങൾ പ്രകാരം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് വിമാനത്താവളങ്ങൾ, പ്രധാന ഗതാഗത കേന്ദ്രങ്ങൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് കൂടുതല് സേനയെ വിന്യസിച്ചു. പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കി. ബോംബ് നിർമാർജന സ്ക്വാഡുകളും സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും മറ്റ് അപകടകരമായ വസ്തുക്കളും കണ്ടെത്താൻ പരിശീലനം ലഭിച്ച സ്നിഫർ നായ്ക്കളും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക സംഘങ്ങളാണ് പട്രോളിങ് നടത്തുന്നത്.
സന്ദര്ശകര്ക്ക് കര്ശന വിലക്ക്
വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കുള്ള സന്ദർശകരുടെ പ്രവേശനത്തിന് കർശനമായി വിലക്കേര്പ്പെടുത്തി. ഓഗസ്റ്റ് 20 വരെയാണ് വിലക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തിയത്. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും വിമാനത്താവളങ്ങളില് എത്തുന്നവര് ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ബ്യൂറോ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി (BCAS) പ്രത്യേക പാസുകൾ നൽകുന്നതും കർശനമായി നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രത്യേക പാസ് കൈവശമുള്ള അത്യാവശ്യ വ്യക്തികളെ മാത്രമേ അകത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കൂ എന്നും അധികൃര് അറിയിച്ചു. വിമാനത്താവളവും പരിസരവും 24 മണിക്കൂറും നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കും. സിസിടിവി ഉള്പ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങള് ഇതിന് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിമാനത്താവളങ്ങള് വഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നവര് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നും അധികൃതര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
Also Read: ഓണം കൂടാൻ നാട്ടിലെത്തണോ? വണ്ടികൾ ഫുള്ളായി തുടങ്ങി, വൈകിയാൽ പണി കിട്ടും