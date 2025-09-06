ഈ പരിഷ്കരണം കർഷകർക്ക് സഹായകമാകുമെന്നും ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയില് കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും ഐആർഇഎഫ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ദേവ് ഗാർഗ് വ്യക്തമാക്കി.
By ANI
Published : September 6, 2025 at 1:29 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി) ഘടനയിലെ പുത്തൻ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കാർഷിക മേഖലയില് നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തല്. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പരിഷ്കരിച്ച ജിഎസ്ടി ഗുണകരമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ത്യൻ അരി കയറ്റുമതിക്കാരുടെ ഫെഡറേഷൻ (ഐആർഇഎഫ്) രംഗത്തെത്തി. ഈ പരിഷ്കരണം കർഷകർക്ക് സഹായകമാകുമെന്നും ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയില് കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും ഐആർഇഎഫ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ദേവ് ഗാർഗ് വ്യക്തമാക്കി.
മിക്ക ഉപഭോക്തൃ ഇനങ്ങൾക്കും ജിഎസ്ടി നിരക്കുകളിൽ വൻ കുറവുണ്ടായതോടെ, പ്രീമിയം ഇനം അരികളുടെ ആവശ്യകതയിൽ ഗണ്യമായ വർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ജിഎസ്ടി ബിൽ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയില് അനുകൂല മാറ്റത്തിന് കാരണമായി, കൂടാതെ മിക്ക ഉപഭോക്തൃ ഇനങ്ങൾക്കും ജിഎസ്ടി നിരക്കുകളിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായതോടെ, പ്രീമിയം ഇനം അരികളുടെ ആവശ്യകതയിൽ വലിയ വർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന സീസണിൽ, ബസുമതി അരിയും മറ്റ് പ്രീമിയം നോൺ-ബാസുമതി അരി ഇനങ്ങളും ആവശ്യകതയിൽ വർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ഇത് കർഷകർക്ക് ഗുണകരമാണെന്നും ഗാർഗ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചില്ലറ വിൽപനയിലും ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ഇനങ്ങൾക്കും നികുതികളുടെ പുനഃക്രമീകരണം ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യം വർധിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രജിസ്ട്രേഷൻ അംഗീകാരത്തിനുള്ള സമയപരിധി ഇപ്പോൾ വെറും മൂന്ന് ദിവസമായി കുറച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് കാലതാമസം കുറയ്ക്കുമെന്നും പുതിയ ബിസിനസുകൾക്ക് വേഗത്തിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാക്കുമെന്നും ഗാർഗ് പറഞ്ഞു. "രണ്ടാമതായി, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റം എന്തെന്നാല് കയറ്റുമതിക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ 90% താൽക്കാലിക ജിഎസ്ടി റീഫണ്ടുകൾ ലഭിക്കും.
നേരത്തെ, റീഫണ്ടുകൾക്ക് ഏകദേശം 60 ദിവസമെടുത്തു, ഇത് പ്രവർത്തന മൂലധനത്തെ തടസപ്പെടുത്തി, ബിസിനസ് മന്ദഗതിയിലാക്കി. ഈ ഫാസ്റ്റ്-ട്രാക്ക് റീഫണ്ട് സംവിധാനം കയറ്റുമതിക്കാർക്കിടയിൽ മത്സരശേഷിയും ആത്മവിശ്വാസവും വർധിപ്പിക്കുന്ന സ്വാഗതാർഹമായ നടപടിയാണ്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ, മൊത്തത്തിൽ ലളിതമാക്കിയ ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണം ഒരു ഗെയിം-ചേഞ്ചറാണ്. ഇത് ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നു, വ്യാപാരികളെയും നിർമാതാക്കളെയും അവരുടെ ബിസിനസുകൾ വളർത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടെല്ലായ നമ്മുടെ ചെറുകിട വ്യാപാരങ്ങള്ക്ക് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും നിർണായകമാണ്, നികുതി പരിഷ്കണത്തോടെ ഇതെല്ലാം അവര്ക്ക് അനുകൂലമായി" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പരിഷ്കരണം നമ്മുടെ ഉത്പാദനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും കയറ്റുമതി കൂടുതൽ മത്സരാധിഷ്ഠിതമാക്കുകയും സാധാരണ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്ന വില ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഐആർഇഎഫ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, കുറഞ്ഞ നികുതി നിരക്കുകളും ഉയർന്ന ഡിമാൻഡും ഉപഭോഗത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും, കൂടാതെ സുഗമമായ നിയമങ്ങൾ രാജ്യത്തുടനീളം കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ, ശക്തമായ വ്യവസായങ്ങൾ, സുസ്ഥിര വികസനം എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും ഐആർഇഎഫ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഈ പുരോഗമനപരമായ പരിഷ്കാരത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോടും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടും ഞങ്ങൾ അഗാധമായി നന്ദിയുള്ളവരാണ്. ബിസിനസ് എളുപ്പമാക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ പ്രതിബദ്ധത ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, സംരംഭകരെ ശാക്തീകരിക്കുന്നു, വ്യവസായങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു, നമ്മുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാവിയിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുന്നു," പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
പുതുക്കിയ നികുതി സ്ലാബിൽ, ജിഎസ്ടി അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പൂജ്യമായി കുറച്ച ഇനങ്ങളിൽ അൾട്രാ-ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ പാൽ, ചേന, പനീർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ബ്രെഡുകളും നികുതി പൂജ്യം നിരക്കിൽ ലഭ്യമാകും. റൊട്ടി, പറോട്ട ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ക് വില കുറയുന്നതോടെ സാമ്പത്തിക കാര്യക്ഷമത വര്ധിപ്പിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യൻ അരി കയറ്റുമതിക്കാരുടെ ഫെഡറേഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
