റെക്കോഡ് നേട്ടവുമായി അദാനി ഗ്രൂപ്പ്; 12 മാസത്തിനുള്ളില്‍ 90,572 കോടി രൂപയുടെ വളര്‍ച്ച, ചരിത്രത്തില്‍ ഇതാദ്യം - ADANI GROUP EBITDA

2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്‌ചര്‍ കമ്പനികളാണ് റെക്കോഡ് വരുമാനം നേടിയത്.

Gautam Adani (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 28, 2025 at 2:36 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ എക്കാലത്തെയും മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്‌ചവച്ച് അദാനി ഗ്രൂപ്പ്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എബിറ്റ്ഡ 90,572 കോടി രൂപയായി ഉയര്‍ന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം 10 ശതമാനം വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് കമ്പനി റെക്കോഡ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. കമ്പനിയുടെ നികുതി, പലിശ, ഡിപ്രീസിയേഷന്‍, അമോര്‍ട്ടൈസേഷന്‍ എന്നീ ബാധ്യതകള്‍ക്ക് മുമ്പുള്ള ലാഭമാണ് എബിറ്റ്ഡ എന്നതുകൊണ്ട് അര്‍ഥമാക്കുന്നത്. മൊത്തം വരുമാനത്തില്‍ നിന്ന് പ്രവര്‍ത്തനച്ചെലവ് മാത്രം കിഴിക്കുമ്പോള്‍ കിട്ടുന്ന തുകയാണിത്. കമ്പനിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനമികവ്, ലാഭക്ഷമത എന്നിവയാണ് എബിറ്റ്ഡ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്‌ചര്‍ കമ്പനികളാണ് റെക്കോഡ് വരുമാനം നേടിയത്. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്‌ചര്‍ കമ്പനികൾ 90,000 കോടി രൂപയുടെ നാഴികക്കല്ല് മറികടക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ ത്രൈമാസ പ്രകടനവും പുതിയ നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിച്ചു, ആദ്യ പാദത്തിലെ എബിറ്റ്ഡ (പലിശ, നികുതി, ഡിപ്രീസിയേഷന്‍, അമോർട്ടൈസേഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള വരുമാനം) 3.3 ശതമാനം ഉയർന്ന് 23,793 കോടി രൂപയായെന്നും കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അദാനി ഗ്രീൻ എനർജി, അദാനി എനർജി സൊല്യൂഷൻസ്, അദാനി പോർട്ട്സ് & സെസ്, അംബുജ സിമൻ്റ്സ് എന്നിവയെല്ലാം വളർച്ച കൈവരിച്ചതായി പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു. 2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആസ്‌തി 1.26 ട്രില്യൺ രൂപ വർധിച്ച് 6.1 ട്രില്യൺ (ഏകദേശം ഒന്നരലക്ഷം കോടി) രൂപയിലെത്തി. വിമാനത്താവളങ്ങൾ, സോളാർ, പവനോർജ്ജ നിർമ്മാണം, റോഡുകൾ തുടങ്ങിയ ഇൻകുബേറ്റിംഗ് ഇൻഫ്രാ ആസ്‌തികൾ ആദ്യമായി 10,000 കോടി എബിറ്റ്ഡ കടന്നതായി കമ്പനി അറിയിച്ചു.

പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ ഉയർന്ന വളർച്ചയാണ് അദാനി എൻ്റര്‍പ്രൈസസ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന എട്ട് പദ്ധതികളിൽ ഏഴെണ്ണം 70% ത്തിലധികം പൂർത്തിയായി. അദാനി ഗ്രീൻ എനർജിയുടെ പ്രവർത്തന ശേഷി വർഷം തോറും 45% വർധിച്ച് 15,816 മെഗാവാട്ടായി ഉയര്‍ന്നു. സൗരോർജ്ജം, കാറ്റാടി വൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾ, ഹൈബ്രിഡ് വൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾ എന്നിവയിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കമ്പനി കാഴ്‌ചവയ്‌ക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതര്‍ പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അദാനി ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലിമിറ്റഡ് വഴി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഓഫ്-ഗ്രിഡ് 5 മെഗാവാട്ട് ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ പൈലറ്റ് പ്ലാൻ്റ് അദാനി എൻ്റർപ്രൈസസ് കമ്മിഷൻ ചെയ്‌തിരുന്നു. ഗംഗാ എക്‌സ്‌പ്രസ് വേ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികൾ 70 ശതമാനം പൂർത്തിയായി. കമ്പനിയുടെ ആകെ ആസ്‌തി 6.1 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി വര്‍ധിച്ചു, 2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇത് 1.26 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഊർജ്ജം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, വ്യാവസായിക ബിസിനസുകൾ എന്നിവയിലുടനീളം ശക്തമായ പ്രകടനം കാഴ്‌ചവച്ച് ദീർഘകാല വളർച്ചയ്ക്കും നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ശക്തമായ അടിത്തറ സൃഷ്‌ടിച്ചതായി അദാനി ഗ്രൂപ്പ് അറിയിച്ചു.

