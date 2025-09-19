അസം ഗായകൻ സുബീൻ ഗാർഗ് സ്കൂബ ഡൈവിങ്ങിനിടെ അന്തരിച്ചു, വിടവാങ്ങിയത് 'യാ അലി' ഗാനത്തിലൂടെ പ്രശസ്തനായ സംഗീതജ്ഞന്
Published : September 19, 2025 at 5:49 PM IST|
Updated : September 19, 2025 at 6:03 PM IST
മുംബൈ: 'യാ അലി' എന്ന ഗാനത്തിലൂടെ പ്രശസ്തനായ അസം ഗായകൻ സുബീൻ ഗാർഗ് (53) സിംഗപ്പൂരിൽ സ്കൂബ ഡൈവിങ്ങിനിടെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ അന്തരിച്ചു. സ്കൂബ ഡൈവിങ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്ന് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഫെസ്റ്റിവൽ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
സിംഗപ്പൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഗാർഗിന് ഉടൻ തന്നെ സിപിആർ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിഫലമായി. ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30-ഓടെയാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചതായി ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചത്.
ഗാര്ഗിന്റെ വിയോഗവാര്ത്ത വാർത്ത രാജ്യമൊട്ടാകെ വലിയ ഞെട്ടലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിരവധി പേർ ഗായകന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു. ഗാർഗിന്റെ വിയോഗത്തിൽ അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ ഹൃദയംഗമമായ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
"ഇന്ന് അസമിന് അതിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം സൃഷ്ടിച്ച ശൂന്യത വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീതം ജനങ്ങളെ ഊർജ്ജസ്വലരാക്കി. അത് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളോടും ആത്മാക്കളോടും നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതായിരുന്നു," മുഖ്യമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.
അസം കാബിനറ്റ് മന്ത്രി അശോക് സിംഗാളും ഗാർഗിന്റെ മരണത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. "നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുബീൻ ഗാർഗിന്റെ അകാല വിയോഗത്തിൽ അഗാധമായി ദുഃഖിക്കുന്നു. അസമിന് നഷ്ടമായത് ഒരു ശബ്ദം മാത്രമല്ല, ഒരു ഹൃദയസ്പർശിയായ ഹൃദയത്തെ കൂടിയാണ്," സിംഗാൾ തന്റെ എക്സ് ഹാൻഡിലിൽ കുറിച്ചു.
മുൻ രാജ്യസഭാ എംപി റിപുൺ ബോറയും ഈ ദുഃഖവാർത്തയോട് പ്രതികരിച്ചു. "നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ഐക്കൺ സുബീൻ ഗാർഗിന്റെ അകാല വിയോഗത്തിൽ അതീവ ദുഃഖിതനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദവും സംഗീതവും അസമിനും അതിനപ്പുറവുമുള്ള തലമുറകൾക്ക് പ്രചോദനമായി," അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. അസമീസ് സംഗീത വ്യവസായത്തിലെ പ്രമുഖനാണ് സുബീൻ ഗാർഗ്. ഹിന്ദി, ബംഗാളി സിനിമകളിലും അദ്ദേഹം ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇമ്രാൻ ഹാഷ്മി, കങ്കണ റണാവത്ത് എന്നിവർ അഭിനയിച്ച 'ഗ്യാങ്സ്റ്റർ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'യാ അലി' എന്ന ഗാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ വലിയ വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. ഈ ഗാനം അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും നേടിക്കൊടുത്തു. വിവിധ ഭാഷകളിലായി 30,000-ത്തിലധികം ഗാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഗീതസംവിധായകൻ, ഗാനരചയിതാവ്, അഭിനേതാവ്, സംവിധായകൻ എന്നീ നിലകളിലും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു.